https://anlatilaninotesi.com.tr/20241113/istanbulda-odullu-genc-balerin-eylul-sila-ilgazin-supheli-olumu-1090326749.html

İstanbul'da ödüllü genç balerin Eylül Sıla Ilgaz'ın şüpheli ölümü

İstanbul'da ödüllü genç balerin Eylül Sıla Ilgaz'ın şüpheli ölümü

Sputnik Türkiye

Kağıthane'de yaşayan üniversite öğrencisi 18 yaşındaki balerin Eylül Sıla Ilgaz, evindeki odasında ölü bulundu. Altın ve gümüş madalya sahibi Ilgaz'ın ölümünün... 13.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-13T09:16+0300

2024-11-13T09:16+0300

2024-11-13T09:16+0300

türkiye

balerin

istanbul

ödül

emniyet

eylül

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Genç balerin Eylül Sıla, annesi tarafından odasında ölü bulundu. Olay, dün saat 12.30 sıralarında İstanbul'un Kağıthane ilçesi Hamidiye Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Bale Bölümü öğrencisi Eylül Sıla Ilgaz, ailesiyle kahvaltı yaptıktan sonra odasına geçti.Tavanda asılı bulduBurada bir süre vakit geçiren Eylül Sıla Ilgaz'ın odasına giren annesi Sibel Ilgaz kızını, birbirine bağlanmış sırt çantası askısıyla tavanda asılı halde buldu. Anne, önce bıçakla çantanın askısını kesti ardından da durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptığı kontrollerde Ilgaz'ın hayatını kaybettiğini belirledi.Polis ekipleri yaşanan olayla ilgili çalışma başlatırken, Cumhuriyet Savcısı'nın olay yerindeki incelemeleri sonucunda Eylül Sıla Ilgaz'ın ölümü şüpheli bulundu. Bunun üzerine, genç kızın annesi Sibel Ilgaz ve babası Barış Ilgaz ifadeleri alınmak üzere emniyete götürülürken, Eylül Sıla Ilgaz'ın kahvaltıdan sonra annesiyle tartıştığı ve ardından odasına geçtiği iddia edildi.Eylül Sıla Ilgaz'ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere cenaze aracıyla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Genç balerinin kesin ölümü burada yapılacak inceleme sonrası netlik kazanacak.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241113/meteorolojiden-kritik-uyari-istanbul-dahil-bir-cok-sehre-soguk-hava-ve-kar-geliyor-1090324586.html

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balerin, istanbul, ödül, emniyet, eylül