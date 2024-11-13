https://anlatilaninotesi.com.tr/20241113/istanbulda-odullu-genc-balerin-eylul-sila-ilgazin-supheli-olumu-1090326749.html
İstanbul'da ödüllü genç balerin Eylül Sıla Ilgaz'ın şüpheli ölümü
İstanbul'da ödüllü genç balerin Eylül Sıla Ilgaz'ın şüpheli ölümü
Sputnik Türkiye
Kağıthane'de yaşayan üniversite öğrencisi 18 yaşındaki balerin Eylül Sıla Ilgaz, evindeki odasında ölü bulundu. Altın ve gümüş madalya sahibi Ilgaz'ın ölümünün... 13.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-13T09:16+0300
2024-11-13T09:16+0300
2024-11-13T09:16+0300
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Genç balerin Eylül Sıla, annesi tarafından odasında ölü bulundu. Olay, dün saat 12.30 sıralarında İstanbul'un Kağıthane ilçesi Hamidiye Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Bale Bölümü öğrencisi Eylül Sıla Ilgaz, ailesiyle kahvaltı yaptıktan sonra odasına geçti.Tavanda asılı bulduBurada bir süre vakit geçiren Eylül Sıla Ilgaz'ın odasına giren annesi Sibel Ilgaz kızını, birbirine bağlanmış sırt çantası askısıyla tavanda asılı halde buldu. Anne, önce bıçakla çantanın askısını kesti ardından da durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptığı kontrollerde Ilgaz'ın hayatını kaybettiğini belirledi.Polis ekipleri yaşanan olayla ilgili çalışma başlatırken, Cumhuriyet Savcısı'nın olay yerindeki incelemeleri sonucunda Eylül Sıla Ilgaz'ın ölümü şüpheli bulundu. Bunun üzerine, genç kızın annesi Sibel Ilgaz ve babası Barış Ilgaz ifadeleri alınmak üzere emniyete götürülürken, Eylül Sıla Ilgaz'ın kahvaltıdan sonra annesiyle tartıştığı ve ardından odasına geçtiği iddia edildi.Eylül Sıla Ilgaz'ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere cenaze aracıyla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Genç balerinin kesin ölümü burada yapılacak inceleme sonrası netlik kazanacak.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241113/meteorolojiden-kritik-uyari-istanbul-dahil-bir-cok-sehre-soguk-hava-ve-kar-geliyor-1090324586.html
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balerin, istanbul, ödül, emniyet, eylül
balerin, istanbul, ödül, emniyet, eylül
İstanbul'da ödüllü genç balerin Eylül Sıla Ilgaz'ın şüpheli ölümü
Kağıthane'de yaşayan üniversite öğrencisi 18 yaşındaki balerin Eylül Sıla Ilgaz, evindeki odasında ölü bulundu. Altın ve gümüş madalya sahibi Ilgaz'ın ölümünün şüpheli bulunması üzerine anne ve babası ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.
Genç balerin Eylül Sıla, annesi tarafından odasında ölü bulundu. Olay, dün saat 12.30 sıralarında İstanbul'un Kağıthane ilçesi Hamidiye Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Bale Bölümü öğrencisi Eylül Sıla Ilgaz, ailesiyle kahvaltı yaptıktan sonra odasına geçti.
Burada bir süre vakit geçiren Eylül Sıla Ilgaz'ın odasına giren annesi Sibel Ilgaz kızını, birbirine bağlanmış sırt çantası askısıyla tavanda asılı halde buldu. Anne, önce bıçakla çantanın askısını kesti ardından da durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptığı kontrollerde Ilgaz'ın hayatını kaybettiğini belirledi.
Polis ekipleri yaşanan olayla ilgili çalışma başlatırken, Cumhuriyet Savcısı'nın olay yerindeki incelemeleri sonucunda Eylül Sıla Ilgaz'ın ölümü şüpheli bulundu. Bunun üzerine, genç kızın annesi Sibel Ilgaz ve babası Barış Ilgaz ifadeleri alınmak üzere emniyete götürülürken, Eylül Sıla Ilgaz'ın kahvaltıdan sonra annesiyle tartıştığı ve ardından odasına geçtiği iddia edildi.
Eylül Sıla Ilgaz'ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere cenaze aracıyla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Genç balerinin kesin ölümü burada yapılacak inceleme sonrası netlik kazanacak.