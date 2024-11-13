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Gürcü Rüyası Genel Sekreteri Kaladze: Bazı ülkelerin temsilcilileri Rusya'ya karşı ikinci cephe açmamızı istedi
Gürcü Rüyası Genel Sekreteri Kaladze: Bazı ülkelerin temsilcilileri Rusya'ya karşı ikinci cephe açmamızı istedi
Sputnik Türkiye
Gürcistan, bazı ülkelerin Rusya Federasyonu'na karşı ikinci bir cephe açılması çağrısında bulunduğunu duyurdu. 13.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-13T23:35+0300
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Gürcü Rüyası Genel Sekreteri ve Tiflis Belediye Başkanı Kaha Kaladze yaptığı açıklamada, belirli ülkelerin temsilciliklerinin Gürcistan'ı Rusya'ya karşı savaşmaya çağırdığını açıkladı.Kaladze açıklamasında, "Belirli büyükelçiliklerin temsilcileri bizi doğrudan Rusya ile bir savaş başlatmaya çağırdı ve ayrıca bir süre için, Rusya'ya karşı ikinci bir cephe açarak gerilla savaşına girmemizi istediler" dedi.'Saakaşvili cezaevinden çıkamayacak'Gürcü Rüyası Genel Sekreteri Kaladze, Mihail Saakaşvili'nin cezaevinden çıkmasının mümkün olmadığını dile getirdi.Kaladze açıklamasında, Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili tarafından affedilse dahi Saakaşvili'nin başka ceza davaları dolayısıyla cezaevinde kalmaya devam edeceğini belirterek, "Bildiğim kadarıyla Saakaşvili'ye karşı başka önemli davalar da görülüyor ve eğer kendisi böyle bir karar verirse, Saakaşvili serbest bırakılamayacağı için başkan tarafından affedilmesi anlamsız" ifadelerini kullandı.
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Gürcü Rüyası Genel Sekreteri Kaladze: Bazı ülkelerin temsilcilileri Rusya'ya karşı ikinci cephe açmamızı istedi

23:35 13.11.2024
© AP Photo / Shakh AivazovGürcistan'da muhalefet
Gürcistan'da muhalefet - Sputnik Türkiye, 1920, 13.11.2024
© AP Photo / Shakh Aivazov
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Gürcistan, bazı ülkelerin Rusya Federasyonu'na karşı ikinci bir cephe açılması çağrısında bulunduğunu duyurdu.
Gürcü Rüyası Genel Sekreteri ve Tiflis Belediye Başkanı Kaha Kaladze yaptığı açıklamada, belirli ülkelerin temsilciliklerinin Gürcistan'ı Rusya'ya karşı savaşmaya çağırdığını açıkladı.
Kaladze açıklamasında, "Belirli büyükelçiliklerin temsilcileri bizi doğrudan Rusya ile bir savaş başlatmaya çağırdı ve ayrıca bir süre için, Rusya'ya karşı ikinci bir cephe açarak gerilla savaşına girmemizi istediler" dedi.

'Saakaşvili cezaevinden çıkamayacak'

Gürcü Rüyası Genel Sekreteri Kaladze, Mihail Saakaşvili'nin cezaevinden çıkmasının mümkün olmadığını dile getirdi.
Kaladze açıklamasında, Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili tarafından affedilse dahi Saakaşvili'nin başka ceza davaları dolayısıyla cezaevinde kalmaya devam edeceğini belirterek, "Bildiğim kadarıyla Saakaşvili'ye karşı başka önemli davalar da görülüyor ve eğer kendisi böyle bir karar verirse, Saakaşvili serbest bırakılamayacağı için başkan tarafından affedilmesi anlamsız" ifadelerini kullandı.
Avrupa Birliği Gürcistan - Sputnik Türkiye, 1920, 09.11.2024
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