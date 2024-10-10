https://anlatilaninotesi.com.tr/20241010/gazze-seridindeki-yerinden-edilmis-filistinliler-kisi-bu-cadirda-gecirirsek-boguluruz-1089051980.html

Gazze Şeridi'ndeki yerinden edilmiş Filistinliler: Kışı bu çadırda geçirirsek boğuluruz

Gazze Şeridi'ndeki yerinden edilmiş Filistinliler: Kışı bu çadırda geçirirsek boğuluruz

Sputnik Türkiye

9 Ekim’de İsrail ordusunun kara operasyonunun ardından Gazze Şeridi'nin tamamen abluka altına alınmasının birinci yılı doldu. Filistinliler nerede ve nasıl... 10.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-10T13:50+0300

2024-10-10T13:50+0300

2024-10-10T13:50+0300

israil- filistin çatışması

video

israil-filistin

filistin

gazze

gazze şeridi

israil

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/0a/1089052068_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_19980a7e130604b229402430773b7630.jpg

Yerinden edilmiş Filistinliler yaşadıkları zor hayat şartlarını Sputnik’e anlattı.Han Yunus'ta deniz kıyısında harap bir çadırda yaşayan Um Cihad, şunları söyledi: “Savaştan birkaç gün önce geniş bir evin inşaatını tamamladık ve kalabalık ailemizi oraya taşımak istedik. Ama sonra savaş başladı, bombalamalar başladı, işgalciler her iki evi de yıktı ve böylece taşınmalarımız başladı. Geçen yıl 16 kez taşınmak zorunda kaldık. Dördüncü seferdeki kaçışımız hayatımdaki en korkunç olaydı. Eşim olmadan kaçmak zorunda kaldım, sadece ben, çocuklar ve etrafa düşen mermiler. Hayatta kalacağımıza dair umudumuz yoktu. Pek çok akrabamız öldü. Eşim dün hastaneden taburcu oldu; çok hasta.Ailesiyle birlikte Han Yunus'ta eski bir çadırda yaşıyayan Mahmud Annabah ise şunları söyledi: “Bir yıl önce 200 metrekare alana sahip geniş bir dairede yaşıyordum. Ancak şimdi elimizde kalan tek şey, sekiz kişi yaşadığımız bu çadır. Beş yakınım öldü, kayıp olanlar da var, nerede olduklarına dair bilgimiz yok. Bir yıl içinde 7 kez taşınmak zorunda kaldık. Özellikle üçüncü sefer çok korkutucuydu. Çok yoğun bir bombardıman vardı, hayattan umudumuzu kesmiştik. Şu anda yaşamak çok ama çok zor. Yeterli yiyecek olmadığı gibi içme suyu da yok. Mümkün olan her yerde deniz suyu kullanıyoruz. Neyse ki yakın, tam kıyıda yaşıyoruz. Avantajları burada bitiyor. Delip geçen nemli rüzgar var, geceleri hava çok soğuk. Gündüzleri ise kavurucu güneş.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241009/gazze-seridindeki-hastaneler-yakit-sikintisi-nedeniyle-kapanabilir-1089002738.html

filistin

gazze

gazze şeridi

israil

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Gazze Şeridi'ndeki yerinden edilmiş Filistinliler: Kışı bu çadırda geçirirsek boğuluruz Sputnik Türkiye Gazze Şeridi'ndeki yerinden edilmiş Filistinliler: Kışı bu çadırda geçirirsek boğuluruz 2024-10-10T13:50+0300 true PT1M05S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

video, israil-filistin, filistin, gazze, gazze şeridi, israil