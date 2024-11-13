https://anlatilaninotesi.com.tr/20241113/galatasarayli-futbolcu-batshuayi-dolandirildi-200-bin-eurosunu-kaptirdi-1090330902.html
Galatasaraylı futbolcu Batshuayi dolandırıldı: '200 bin euro'sunu kaptırdı'
Galatasaraylı futbolcu Batshuayi dolandırıldı: '200 bin euro'sunu kaptırdı'
Sputnik Türkiye
Galatasaray'ın Belçikalı futbolcusu Michy Batshuayi'yi 200 bin euro dolandırdığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı. Şüpheli ise sevk edildiği nöbetçi sulh... 13.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-13T10:42+0300
2024-11-13T10:42+0300
2024-11-13T10:42+0300
spor
michy batshuayi
dolandırıcılık
galatasaray
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Süper Lig'de Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin ardından şimdi de Galatasaray forma giyen Michy Batshuayi, Beşiktaş'ta kendisine danışmanlık hizmeti veren bir kişi tarafından dolandırıldığı iddiasıyla şikayette bulundu.Batshuayi, danışmanlık hizmeti veren H.B'ye, 6 aylık kirasını ödemesi ve araç temin etmesi için Beşiktaş'ta 200 bin euro para ödedi. Araç temininin yapılmaması ve kiranın da ödenmemesi üzerine Belçikalı futbolcu H.B'den şikayetçi oldu.Şüpheli H.B, polis ekiplerince yakalanarak polis merkezine götürüldü.Ardından cumhuriyet savcılığına çıkarılan şüpheli, sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241113/galatasarayda-icardiden-sakatlik-aciklamasi-sahalara-geri-donecegi-tarihi-verdi-ne-zaman-maca-1090323109.html
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michy batshuayi, dolandırıcılık, galatasaray
michy batshuayi, dolandırıcılık, galatasaray
Galatasaraylı futbolcu Batshuayi dolandırıldı: '200 bin euro'sunu kaptırdı'
Galatasaray'ın Belçikalı futbolcusu Michy Batshuayi'yi 200 bin euro dolandırdığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı. Şüpheli ise sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Süper Lig'de Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin ardından şimdi de Galatasaray forma giyen Michy Batshuayi, Beşiktaş'ta kendisine danışmanlık hizmeti veren bir kişi tarafından dolandırıldığı iddiasıyla şikayette bulundu.
Batshuayi, danışmanlık hizmeti veren H.B'ye, 6 aylık kirasını ödemesi ve araç temin etmesi için Beşiktaş'ta 200 bin euro para ödedi. Araç temininin yapılmaması ve kiranın da ödenmemesi üzerine Belçikalı futbolcu H.B'den şikayetçi oldu.
Şüpheli H.B, polis ekiplerince yakalanarak polis merkezine götürüldü.
Ardından cumhuriyet savcılığına çıkarılan şüpheli, sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.