https://anlatilaninotesi.com.tr/20241113/galatasarayda-uzen-haber-ismail-jakops-sakatlandi-kulupten-ilk-aciklama-geldi-1090357405.html
Galatasaray'da üzen haber Ismail Jakops sakatlandı: Kulüpten ilk açıklama geldi
Galatasaray'da üzen haber Ismail Jakops sakatlandı: Kulüpten ilk açıklama geldi
Sputnik Türkiye
Trendyol Süper Lig'in 12.hafta karşılaşmasında Galatasaray kendi evinde Samsunspor'a karşı 3-2 galip gelmişti. Maçın ilk yarısında sakatlanan Ismail Jakops'un... 13.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-13T18:01+0300
2024-11-13T18:01+0300
2024-11-13T18:01+0300
spor
galatasaray
galatasaray spor kulübü
maç
futbol
türkiye futbol federasyonu (tff)
süper lig
sağlık
ismail jakops
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Galatasaray'ın Senegalli defans oyuncusu Ismail Jakops aşil tendonunda meydana gelen sakatlık nedeniyle 1 ay forma giyemeyecek.Süper Lig'in namağlup takımı Galatasaray'da defans oyuncusu Ismail Jakops Samsunspor maçında sakatlanmıştı. MR sonuçlarına göre Senegalli futbolcu aşil tendonunda meydana gelen sakatlık nedeniyle 1 ay sahalardan uzak kalacak.Ismail Jakops'un sakatlığı nedir?Galatasaray-Samsunspor maçının ilk yarısında sakatlanan Ismail Jakops'un MR sonuçları açıklandı. British kas yaralanması sınıflandırmasına göre 3.derece sağ aşil tendonu sağ bileşkesinde zorlanma ve kanama tespit edildiği açıklandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241110/galatasaray-samsunspor-maci-hangi-kanalda-saat-kacta-1090234683.html
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galatasaray, galatasaray spor kulübü, maç, futbol, türkiye futbol federasyonu (tff), süper lig, sağlık, ismail jakops
galatasaray, galatasaray spor kulübü, maç, futbol, türkiye futbol federasyonu (tff), süper lig, sağlık, ismail jakops
Galatasaray'da üzen haber Ismail Jakops sakatlandı: Kulüpten ilk açıklama geldi
Trendyol Süper Lig'in 12.hafta karşılaşmasında Galatasaray kendi evinde Samsunspor'a karşı 3-2 galip gelmişti. Maçın ilk yarısında sakatlanan Ismail Jakops'un MR sonuçlarında kaslarında zorlama tespit edildi. Sarı kırmızılı takımın açıklamasına göre tecrübeli oyuncunun 1 ay sahalardan uzak kalacağı belirtildi.
Galatasaray'ın Senegalli defans oyuncusu Ismail Jakops aşil tendonunda meydana gelen sakatlık nedeniyle 1 ay forma giyemeyecek.
Süper Lig'in namağlup takımı Galatasaray'da defans oyuncusu Ismail Jakops Samsunspor maçında sakatlanmıştı. MR sonuçlarına göre Senegalli futbolcu aşil tendonunda meydana gelen sakatlık nedeniyle 1 ay sahalardan uzak kalacak.
Ismail Jakops'un sakatlığı nedir?
Galatasaray-Samsunspor maçının ilk yarısında sakatlanan Ismail Jakops'un MR sonuçları açıklandı. British kas yaralanması sınıflandırmasına göre 3.derece sağ aşil tendonu sağ bileşkesinde zorlanma ve kanama tespit edildiği açıklandı.