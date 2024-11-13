https://anlatilaninotesi.com.tr/20241113/erdogan-trumpla-abd-askerinin-suriyeden-cekilmesini-konusacagini-soylemisti-rusyadan-destek-geldi-1090336872.html

Erdoğan, Trump'la ABD askerinin Suriye'den çekilmesini konuşacağını söylemişti: Rusya'dan destek geldi

Erdoğan, Trump'la ABD askerinin Suriye'den çekilmesini konuşacağını söylemişti: Rusya'dan destek geldi

Sputnik Türkiye

Erdoğan'ın Suriye'deki ABD askerinin çekilmesi konusundaki planlarını desteklediklerini söyleyen Suriye Özel Temsilcisi Lavrentyev, Türkiye ve Suriye... 13.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-13T11:50+0300

2024-11-13T11:50+0300

2024-11-13T11:50+0300

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rusya

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vladimir putin

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Suriye Özel Temsilcisi Aleksandr Lavrentyev, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Seçilmiş ABD Başkanı Donald Trump'la ABD askerinin Suriye'den çekilmesini konuşma planlarını desteklediklerini söyledi.Sputnik'e demeç veren Lavrentyev, Erdoğan'ın bu konuyu Trump'la istişare etme niyeti varsa, Rusya'nın bunu elbette destekleyeceğini ve bu görüşmelerden ABD askerinin çekilmesine dair olumlu sonuç çıkmasından çok memnun olacağını belirtti.Türkiye'nin Suriye topraklarındaki Amerikan varlığına, ulusal güvenlik tehdidi olarak gördüğü Fırat'ın doğusundaki Kürt gruplara destek verilmesine çok olumsuz baktığını anımsatan Lavrentyev, "Dolayısıyla Ankara, ABD birliklerinin Suriye'den çıkmasını ve ABD'nin söz konusu Kürt oluşumlara askeri de dahil her türlü yardımı kesmesini sağlamayı hedefliyor" dedi.'Türkiye ve Suriye orduları temas halinde'Lavrentyev, Türkiye ve Suriye ordularının Rusya ve İran'ın da katılımıyla temas halinde olduğunu ancak ilişkileri normalleştirmeye yönelik diyaloğu siyasi zemine çekmenin önünde engeller bulunduğunu kaydetti.2023'te Moskova'da savunma ve dışişleri bakanları düzeyinde görüşmeler yapıldığını fakat sürecin çıkmaza girdiğini anımsatan Rus diplomat, "Bunun esas nedeni, Türk tarafının birliklerini çekmeyi gözden geçirmeye hazır olduğunu, bunun henüz erken olduğunu düşünerek resmen beyan etmemesiydi. Türk askerinin çekilmesiyle ilgili yol haritası düzenlenmesi konusunda artık mutabakat yapılması gerektiğini söylemiyoruz, ancak konunun taraflar arasında tartışılmaya başlamasının uygun olacağı görüşündeyiz. Bu, Rusya ve İran'ın da katılımıyla dörtlü formatta yapılabilir. Türk temsilcileri buna yanaştırmaya çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.'Erdoğan-Esad görüşmesini konuşmak için erken'Putin'in Suriye Özel Temsilcisi Lavrentyev, Rusya'da 2025'te yapılması planlanan Astana formatındaki Rusya-Türkiye-İran zirvesine Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın davet edilmesini konuşmadıklarını söyledi.Lavrentyev, "Böyle bir fikir ele alınmadı. Suriye ve Türkiye liderlerinin görüşmesini sağlamak için tarafların kamuoyuna duyurabileceği bir dizi bölgesel sorunun çözülmesi gerekiyor. Yani bu görüşmenin somut bir sonucu olmalı. Taraflardan hiçbirinin bunu duyurmaya hazır olmadığını görüyoruz" diye konuştu.Rus diplomat, Erdoğan-Esad görüşmesini konuşmak için erken olduğunun altını çizdi.'Rusya-ABD çatışmasızlık kanalı çalışıyor'Bu arada Lavrentyev, Suriye'de Rusya ile ABD arasında kurulan çatışmasızlık kanalının çalışmaya devam ettiğini söyledi.Suriye'de ABD İHA'larıyla Rus savaş uçaklarının yakınlaştığı vakaların anımsatılması üzerine Lavrentyev, "Bu tür olaylar periyodik olarak yaşanıyor. Suriye'deki zor durum ve nüfuz bölgeleri dikkate alınarak çatışmasızlık kanalı varlığını sürdürüyor ve belirli iletişim kanalları kullanılıyor" diye ekledi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241113/iraktan-pkk-aciklamasi-turkiye-suriye-ve-iranla-guvenlik-konferansi-yapmak-istiyoruz-1090329598.html

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rusya, aleksandr lavrentyev, vladimir putin, recep tayyip erdoğan, donald trump, türkiye, abd, suriye, abd askeri, kürt, iran, beşar esad, çatışmasızlık hattı, çatışmasızlık bölgesi