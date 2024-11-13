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https://anlatilaninotesi.com.tr/20241113/ehliyet-yenilemede-randevular-doldu-eski-ehliyeti-olanlar-icin-son-tarih-ne-zaman-1090339124.html
Ehliyet yenilemede randevular doldu: Eski ehliyeti olanlar için son tarih ne zaman?
Ehliyet yenilemede randevular doldu: Eski ehliyeti olanlar için son tarih ne zaman?
Sputnik Türkiye
Eski tip ehliyeti olanlar yenileme için randevu bulamıyor. Yenilenmeyen sürücü belgeleri geçersiz sayılacak. Eski tip ehliyetlerini değiştirmek isteyenler için... 13.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-13T12:37+0300
2024-11-13T12:37+0300
türkiye
ehliyet
sürücü
büyükşehir
ceza
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Eski tip sürücü belgelerinin değiştirilmesi için tanınan süre doluyor. Yılbaşında süre sona ereceği için şimdiden randevular yüzde 100 doluluğa ulaşmış durumda. Ehliyetini yenileyenlerin de sürelere dikkat etmesi ve ceza almaması için yenilemesini zamanında yapması önemli.Ehliyet yenilemede son tarihKimlikler için herhangi bir değiştirme tarihi yok. Ehliyetler için de son değiştirme tarihi 31 Aralık 2024 olarak belirlendi. Hürriyet'in haberine göre, eski ehliyetlerin yenisiyle değiştirilmesi için sadece 1.5 ay kaldı. 1.5 ay içinde sağlık raporu alıp gerekli harçlar yatırıldıktan sonra Nüfus ve Vatandaşlık İşleri'nden randevu alarak kısa sürede yeni ehliyet verilen adrese kısa sürede kargolanıyor. Ehliyet değişimi yapılacağı için arada geçecek ehliyetsiz süre için de evrak veriliyor ve 1 ay süreyle ehliyet yerine geçiyor. Yeni ehliyet teslim edildikten sonra geçici evrak imha edilebilir.Yenilenen ehliyetlerin süresi ne kadar?Yenilenmiş ehliyetlerin süresi 10 yıl olarak belirleniyor. Ancak bazı ehliyet sınıfları için 5 yıl olarak belirlendi.C1 sınıfı 7500 Kg'a kadar kamyon ve çekici, C1E sınıfı 12000 Kg' kadar kamyon ve çekici, C sınıfı Kamyon ve Çekici, CE sınıfı Römorklu Kamyon ve Çekici, D1 sınıfı Minibüs, D1E sınıfı Römorklu Minibüs, D sınıfı Minibüs ve Otobüs, DE sınıfı Römorklu Minibüs ve Otobüs 5 yıl süreyle, M sınıfı Motorlu Bisiklet, A1 sınıfı 11 KW'yı geçmeyen motosiklet, A2 sınıfı 35 KW'yı geçmeyen motosiklet, A sınıfı 35 KW'yı geçen motosiklet, B1 sınıfı 4 tekerlekli motosiklet, B sınıfı Otomobil - Kamyonet, BE sınıfı Römorklu Otomobil - Kamyonet, F sınıfı Traktör, G sınıfı İş Makinası 10 yıl süreyle yeni ehliyetle kullanılıyor.Geçerlilik süresi dolmuş ehliyetle araç kullanmanın cezası kaç TL?Ehliyetsiz araç kullanmak 12 bin 978 TL, ehliyetine el konulan birinin araç kullanması 12 bin 978 TL, ehliyeti iptal edilen birinin araç kullanması 12 bin 978 TL, ehliyet sınıfı dışında araç kullanmak 6 bin 440 TL, geçerlilik süresi dolmuş ehliyetle araç kullanmak 2 bin 610 TL, yönetmelikle sınırlanan süre ve sınırlara uymadan farklı ülkelerin ehliyetleri ile araç kullanmak 2 bin 610 TL cezaya tabi tutulacak.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241109/ehliyet-pasaport-ve-arac-muayene-ucretlerine-2025-zammi-yaklasirken-uzmanlar-uyardi-randevu-1090207649.html
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ehliyet, sürücü, büyükşehir, ceza
ehliyet, sürücü, büyükşehir, ceza

Ehliyet yenilemede randevular doldu: Eski ehliyeti olanlar için son tarih ne zaman?

12:37 13.11.2024
© AAehliyet
ehliyet - Sputnik Türkiye, 1920, 13.11.2024
© AA
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Eski tip ehliyeti olanlar yenileme için randevu bulamıyor. Yenilenmeyen sürücü belgeleri geçersiz sayılacak. Eski tip ehliyetlerini değiştirmek isteyenler için büyükşehirlerde randevular yüzde 100 doluluğa ulaştı. Peki, eski tip ehliyeti değiştirmek için son tarih ne zaman? Ehliyet yenileme başvuruları ne zaman bitecek?
Eski tip sürücü belgelerinin değiştirilmesi için tanınan süre doluyor. Yılbaşında süre sona ereceği için şimdiden randevular yüzde 100 doluluğa ulaşmış durumda. Ehliyetini yenileyenlerin de sürelere dikkat etmesi ve ceza almaması için yenilemesini zamanında yapması önemli.

Ehliyet yenilemede son tarih

Kimlikler için herhangi bir değiştirme tarihi yok. Ehliyetler için de son değiştirme tarihi 31 Aralık 2024 olarak belirlendi. Hürriyet'in haberine göre, eski ehliyetlerin yenisiyle değiştirilmesi için sadece 1.5 ay kaldı. 1.5 ay içinde sağlık raporu alıp gerekli harçlar yatırıldıktan sonra Nüfus ve Vatandaşlık İşleri'nden randevu alarak kısa sürede yeni ehliyet verilen adrese kısa sürede kargolanıyor. Ehliyet değişimi yapılacağı için arada geçecek ehliyetsiz süre için de evrak veriliyor ve 1 ay süreyle ehliyet yerine geçiyor. Yeni ehliyet teslim edildikten sonra geçici evrak imha edilebilir.

Yenilenen ehliyetlerin süresi ne kadar?

Yenilenmiş ehliyetlerin süresi 10 yıl olarak belirleniyor. Ancak bazı ehliyet sınıfları için 5 yıl olarak belirlendi.
C1 sınıfı 7500 Kg'a kadar kamyon ve çekici, C1E sınıfı 12000 Kg' kadar kamyon ve çekici, C sınıfı Kamyon ve Çekici, CE sınıfı Römorklu Kamyon ve Çekici, D1 sınıfı Minibüs, D1E sınıfı Römorklu Minibüs, D sınıfı Minibüs ve Otobüs, DE sınıfı Römorklu Minibüs ve Otobüs 5 yıl süreyle, M sınıfı Motorlu Bisiklet, A1 sınıfı 11 KW'yı geçmeyen motosiklet, A2 sınıfı 35 KW'yı geçmeyen motosiklet, A sınıfı 35 KW'yı geçen motosiklet, B1 sınıfı 4 tekerlekli motosiklet, B sınıfı Otomobil - Kamyonet, BE sınıfı Römorklu Otomobil - Kamyonet, F sınıfı Traktör, G sınıfı İş Makinası 10 yıl süreyle yeni ehliyetle kullanılıyor.

Geçerlilik süresi dolmuş ehliyetle araç kullanmanın cezası kaç TL?

Ehliyetsiz araç kullanmak 12 bin 978 TL, ehliyetine el konulan birinin araç kullanması 12 bin 978 TL, ehliyeti iptal edilen birinin araç kullanması 12 bin 978 TL, ehliyet sınıfı dışında araç kullanmak 6 bin 440 TL, geçerlilik süresi dolmuş ehliyetle araç kullanmak 2 bin 610 TL, yönetmelikle sınırlanan süre ve sınırlara uymadan farklı ülkelerin ehliyetleri ile araç kullanmak 2 bin 610 TL cezaya tabi tutulacak.
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