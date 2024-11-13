https://anlatilaninotesi.com.tr/20241113/egosunu-tatmin-etmek-icin-pentagondan-bilgi-sizdiran-asker-15-yil-hapse-mahkum-edildi-1090340474.html

'Egosunu tatmin etmek için' Pentagon'dan bilgi sızdıran asker 15 yıl hapse mahkum edildi

'Egosunu tatmin etmek için' Pentagon'dan bilgi sızdıran asker 15 yıl hapse mahkum edildi

Sputnik Türkiye

ABD'de son yılların en yüksek profilli istihbarat davalarından birinde Pentagon belgelerini sızdıran ABD Hava Ulusal Muhafızları mensubu Jack Teixeira 15 yıl... 13.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-13T12:56+0300

2024-11-13T12:56+0300

2024-11-13T12:56+0300

dünya

abd

abd savunma bakanlığı

pentagon

havacılık

eski

asker

ceza

discord

casus

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/11/1088132019_0:162:3001:1850_1920x0_80_0_0_613d773bfbda175204c8dd5684c26ecb.jpg

ABD askeri 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Savcıların 'Amerikan tarihinde casusluk yasasının en önemli ve sonuç doğuran ihlallerinden birini gerçekleştirdiğini' söylediği eski Massachusetts Ulusal Hava Muhafızı Jack Teixeira, ABD Savunma Bakanlığı olan Pentagon'dan bilgi sızdırdığı gerekçesiyle hapis cezasına çarptırıldı.22 yaşındaki eski asker, Mart ayında ulusal savunma bilgilerinin kasıtlı olarak saklanması ve iletilmesi suçunu kabul etmişti. Pentagon üssünde çalışırken haritalar, uydu görüntüleri ve ABD müttefikleri hakkında istihbarat materyalleri elinde tutan Teixeira, bu belgeleri oyuncular arasında popüler olan bir çevrimiçi platformda başkalarıyla paylaşmıştı.Teixeira'nın avukatları askerin lisedeyken zorbalığa maruz kaldığını, otizm ve DEHB'si olduğunu belirterek asgari ceza talep etti. Mahkemede özür dilediği iddia edilen Teixeira, 'tüm sorumluluğun kendi omuzlarında olduğunun farkında olduğunu' belirtti. 2019'da ABD Hava Kuvvetleri'nin bir parçası olan Massachusetts Ulusal Hava Muhafızları'na katılmış olan Teixaira, gizli güvenlik iznine sahipti. Mahkeme belgelerine göre eski asker, bu izni almak için 'korunan bilgilerin yetkisiz ifşasının cezai sonuçlara yol açabileceğini' kabul eden 'ömür boyu bağlayıcı bir gizlilik anlaşması' imzaladı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241029/pentagon-sorunlar-gun-yuzune-cikti-diyerek-uyardi-operasyonel-kabiliyet-ve-kuvvet-hazirligini-riske-1089808535.html

massachusetts

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

abd, abd savunma bakanlığı, pentagon, havacılık, eski, asker, ceza, discord, casus, ulusal hava muhafızları, massachusetts