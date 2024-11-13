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'Egosunu tatmin etmek için' Pentagon'dan bilgi sızdıran asker 15 yıl hapse mahkum edildi
'Egosunu tatmin etmek için' Pentagon'dan bilgi sızdıran asker 15 yıl hapse mahkum edildi
Sputnik Türkiye
ABD'de son yılların en yüksek profilli istihbarat davalarından birinde Pentagon belgelerini sızdıran ABD Hava Ulusal Muhafızları mensubu Jack Teixeira 15 yıl... 13.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-13T12:56+0300
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ABD askeri 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Savcıların 'Amerikan tarihinde casusluk yasasının en önemli ve sonuç doğuran ihlallerinden birini gerçekleştirdiğini' söylediği eski Massachusetts Ulusal Hava Muhafızı Jack Teixeira, ABD Savunma Bakanlığı olan Pentagon'dan bilgi sızdırdığı gerekçesiyle hapis cezasına çarptırıldı.22 yaşındaki eski asker, Mart ayında ulusal savunma bilgilerinin kasıtlı olarak saklanması ve iletilmesi suçunu kabul etmişti. Pentagon üssünde çalışırken haritalar, uydu görüntüleri ve ABD müttefikleri hakkında istihbarat materyalleri elinde tutan Teixeira, bu belgeleri oyuncular arasında popüler olan bir çevrimiçi platformda başkalarıyla paylaşmıştı.Teixeira'nın avukatları askerin lisedeyken zorbalığa maruz kaldığını, otizm ve DEHB'si olduğunu belirterek asgari ceza talep etti. Mahkemede özür dilediği iddia edilen Teixeira, 'tüm sorumluluğun kendi omuzlarında olduğunun farkında olduğunu' belirtti. 2019'da ABD Hava Kuvvetleri'nin bir parçası olan Massachusetts Ulusal Hava Muhafızları'na katılmış olan Teixaira, gizli güvenlik iznine sahipti. Mahkeme belgelerine göre eski asker, bu izni almak için 'korunan bilgilerin yetkisiz ifşasının cezai sonuçlara yol açabileceğini' kabul eden 'ömür boyu bağlayıcı bir gizlilik anlaşması' imzaladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241029/pentagon-sorunlar-gun-yuzune-cikti-diyerek-uyardi-operasyonel-kabiliyet-ve-kuvvet-hazirligini-riske-1089808535.html
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abd, abd savunma bakanlığı, pentagon, havacılık, eski, asker, ceza, discord, casus, ulusal hava muhafızları, massachusetts
abd, abd savunma bakanlığı, pentagon, havacılık, eski, asker, ceza, discord, casus, ulusal hava muhafızları, massachusetts

'Egosunu tatmin etmek için' Pentagon'dan bilgi sızdıran asker 15 yıl hapse mahkum edildi

12:56 13.11.2024
© AP Photo / AnonymousTop secret
Top secret - Sputnik Türkiye, 1920, 13.11.2024
© AP Photo / Anonymous
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ABD'de son yılların en yüksek profilli istihbarat davalarından birinde Pentagon belgelerini sızdıran ABD Hava Ulusal Muhafızları mensubu Jack Teixeira 15 yıl hapse çarptırıldı.
ABD askeri 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Savcıların 'Amerikan tarihinde casusluk yasasının en önemli ve sonuç doğuran ihlallerinden birini gerçekleştirdiğini' söylediği eski Massachusetts Ulusal Hava Muhafızı Jack Teixeira, ABD Savunma Bakanlığı olan Pentagon'dan bilgi sızdırdığı gerekçesiyle hapis cezasına çarptırıldı.
22 yaşındaki eski asker, Mart ayında ulusal savunma bilgilerinin kasıtlı olarak saklanması ve iletilmesi suçunu kabul etmişti. Pentagon üssünde çalışırken haritalar, uydu görüntüleri ve ABD müttefikleri hakkında istihbarat materyalleri elinde tutan Teixeira, bu belgeleri oyuncular arasında popüler olan bir çevrimiçi platformda başkalarıyla paylaşmıştı.
Teixeira'nın avukatları askerin lisedeyken zorbalığa maruz kaldığını, otizm ve DEHB'si olduğunu belirterek asgari ceza talep etti. Mahkemede özür dilediği iddia edilen Teixeira, 'tüm sorumluluğun kendi omuzlarında olduğunun farkında olduğunu' belirtti.
2019'da ABD Hava Kuvvetleri'nin bir parçası olan Massachusetts Ulusal Hava Muhafızları'na katılmış olan Teixaira, gizli güvenlik iznine sahipti. Mahkeme belgelerine göre eski asker, bu izni almak için 'korunan bilgilerin yetkisiz ifşasının cezai sonuçlara yol açabileceğini' kabul eden 'ömür boyu bağlayıcı bir gizlilik anlaşması' imzaladı.
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