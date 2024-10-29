https://anlatilaninotesi.com.tr/20241029/pentagon-sorunlar-gun-yuzune-cikti-diyerek-uyardi-operasyonel-kabiliyet-ve-kuvvet-hazirligini-riske-1089808535.html
Pentagon, 'sorunlar gün yüzüne çıktı' diyerek uyardı: 'Operasyonel kabiliyet ve kuvvet hazırlığını riske atılıyor'
Pentagon, 'sorunlar gün yüzüne çıktı' diyerek uyardı: 'Operasyonel kabiliyet ve kuvvet hazırlığını riske atılıyor'
Sputnik Türkiye
Pentagon, Ukrayna'ya verilen askeri desteğin ABD ordusunun ihtiyaçları için silah stoklarının korunması, yenilenmesi ve artırılmasındaki zorluklar da dahil... 29.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-29T19:28+0300
2024-10-29T19:28+0300
2024-10-29T19:28+0300
ukrayna krizi
abd
pentagon
rapor
mühimmat
ukrayna
ortadoğu
avrupa
stok
the economist
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Pentagon tarafından yayımlanan Ulusal Savunma Sanayi Stratejisi Uygulama Planı'nda, ABD'nin Ukrayna'ya yaptığı askeri yardımın, ABD'nin mühimmat stoklarının korunması ve artırılmasıyla ilgili sorunları gün yüzüne çıkardığı belirtildi.Söz konusu raporda şu cümleler yer aldı:Raporda ayrıca Pentagon'un yeni ve gelişmiş mühimmatların yeterli üretimini sağlamak için daha fazla kapasiteye ihtiyaç duyduğu da belirtildi.Yine raporda, “Savunma Bakanlığı, yeni ve geliştirilmiş mühimmatın yeterli üretimini sağlamak için kapasite artırımına ihtiyaç duymaktadır” cümlesi yer aldı.The Economist'te yer alan bir haberde ABD'nin Kiev'e verdiği destek konusunda bilgi sahibi bir kaynağa dayandırdığı haberinde, ABD'nin artık ciddi riskler almadan Ukrayna'ya askeri yardım sağlayamayacağını belirtilmişti.Kaynak, “Başka yerlerde ciddi riskler almadan onlara verecek daha fazla şeyimiz yok” cümlesini kaydederek Washington'un Ukrayna'ya yeterli silah sağlayıp sağlayamayacağının ya da yeterli silah üretip üretemeyeceğinin belirsiz olduğunu da sözlerine eklemişti.Daha önce The Wall Street Journal'ın ABD'li yetkililere dayandırdığı haberinde, ABD'nin İsrail ve Ukrayna'ya yaptığı yardımlar nedeniyle bazı hava savunma füzelerinin azaldığı, bunun da Pentagon'un Ortadoğu, Avrupa ve Asya-Pasifik bölgesindeki olası bir çatışmaya yanıt verme kabiliyeti konusunda soru işaretleri yarattığı dile getirilmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241029/bryanska-sizma-girisimi-abd-askeri-sirketler-eliyle-rusyayla-savasiyor-bati-uzun-zamandir-savasta-1089796675.html
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abd, pentagon, rapor, mühimmat, ukrayna, ortadoğu, avrupa, stok, the economist, the wall street journal, asya & pasifik
abd, pentagon, rapor, mühimmat, ukrayna, ortadoğu, avrupa, stok, the economist, the wall street journal, asya & pasifik
Pentagon, 'sorunlar gün yüzüne çıktı' diyerek uyardı: 'Operasyonel kabiliyet ve kuvvet hazırlığını riske atılıyor'
Pentagon, Ukrayna'ya verilen askeri desteğin ABD ordusunun ihtiyaçları için silah stoklarının korunması, yenilenmesi ve artırılmasındaki zorluklar da dahil olmak üzere, Washington'un kendi savaşa hazır olma durumunu tehdit eden bir dizi sorunu ortaya çıkardığını itiraf etti.
Pentagon tarafından yayımlanan Ulusal Savunma Sanayi Stratejisi Uygulama Planı'nda, ABD'nin Ukrayna'ya yaptığı askeri yardımın, ABD'nin mühimmat stoklarının korunması ve artırılmasıyla ilgili sorunları gün yüzüne çıkardığı belirtildi.
Söz konusu raporda şu cümleler yer aldı:
ABD'nin Ukrayna'ya sağladığı maddi destek, ABD mühimmat stoklarının korunması, yeniden oluşturulması ve üretiminin arttırılması konusunda yaşanan zorlukları ortaya çıkarmıştır. Bu stokların muhafaza edilememesi ve potansiyel olarak artırılamaması operasyonel kabiliyet ve kuvvet hazırlığını riske atmaktadır.
Raporda ayrıca Pentagon'un yeni ve gelişmiş mühimmatların yeterli üretimini sağlamak için daha fazla kapasiteye ihtiyaç duyduğu da belirtildi.
Yine raporda, “Savunma Bakanlığı, yeni ve geliştirilmiş mühimmatın yeterli üretimini sağlamak için kapasite artırımına ihtiyaç duymaktadır” cümlesi yer aldı.
The Economist'te yer alan bir haberde ABD'nin Kiev'e verdiği destek konusunda bilgi sahibi bir kaynağa dayandırdığı haberinde, ABD'nin artık ciddi riskler almadan Ukrayna'ya askeri yardım sağlayamayacağını belirtilmişti.
Kaynak, “Başka yerlerde ciddi riskler almadan onlara verecek daha fazla şeyimiz yok” cümlesini kaydederek Washington'un Ukrayna'ya yeterli silah sağlayıp sağlayamayacağının ya da yeterli silah üretip üretemeyeceğinin belirsiz olduğunu da sözlerine eklemişti.
Daha önce The Wall Street Journal'ın ABD'li yetkililere dayandırdığı haberinde, ABD'nin İsrail ve Ukrayna'ya yaptığı yardımlar nedeniyle bazı hava savunma füzelerinin azaldığı, bunun da Pentagon'un Ortadoğu, Avrupa ve Asya-Pasifik bölgesindeki olası bir çatışmaya yanıt verme kabiliyeti konusunda soru işaretleri yarattığı dile getirilmişti.