https://anlatilaninotesi.com.tr/20241029/pentagon-sorunlar-gun-yuzune-cikti-diyerek-uyardi-operasyonel-kabiliyet-ve-kuvvet-hazirligini-riske-1089808535.html

Pentagon, 'sorunlar gün yüzüne çıktı' diyerek uyardı: 'Operasyonel kabiliyet ve kuvvet hazırlığını riske atılıyor'

Pentagon, 'sorunlar gün yüzüne çıktı' diyerek uyardı: 'Operasyonel kabiliyet ve kuvvet hazırlığını riske atılıyor'

Sputnik Türkiye

Pentagon, Ukrayna'ya verilen askeri desteğin ABD ordusunun ihtiyaçları için silah stoklarının korunması, yenilenmesi ve artırılmasındaki zorluklar da dahil... 29.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-29T19:28+0300

2024-10-29T19:28+0300

2024-10-29T19:28+0300

ukrayna krizi

abd

pentagon

rapor

mühimmat

ukrayna

ortadoğu

avrupa

stok

the economist

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Pentagon tarafından yayımlanan Ulusal Savunma Sanayi Stratejisi Uygulama Planı'nda, ABD'nin Ukrayna'ya yaptığı askeri yardımın, ABD'nin mühimmat stoklarının korunması ve artırılmasıyla ilgili sorunları gün yüzüne çıkardığı belirtildi.Söz konusu raporda şu cümleler yer aldı:Raporda ayrıca Pentagon'un yeni ve gelişmiş mühimmatların yeterli üretimini sağlamak için daha fazla kapasiteye ihtiyaç duyduğu da belirtildi.Yine raporda, “Savunma Bakanlığı, yeni ve geliştirilmiş mühimmatın yeterli üretimini sağlamak için kapasite artırımına ihtiyaç duymaktadır” cümlesi yer aldı.The Economist'te yer alan bir haberde ABD'nin Kiev'e verdiği destek konusunda bilgi sahibi bir kaynağa dayandırdığı haberinde, ABD'nin artık ciddi riskler almadan Ukrayna'ya askeri yardım sağlayamayacağını belirtilmişti.Kaynak, “Başka yerlerde ciddi riskler almadan onlara verecek daha fazla şeyimiz yok” cümlesini kaydederek Washington'un Ukrayna'ya yeterli silah sağlayıp sağlayamayacağının ya da yeterli silah üretip üretemeyeceğinin belirsiz olduğunu da sözlerine eklemişti.Daha önce The Wall Street Journal'ın ABD'li yetkililere dayandırdığı haberinde, ABD'nin İsrail ve Ukrayna'ya yaptığı yardımlar nedeniyle bazı hava savunma füzelerinin azaldığı, bunun da Pentagon'un Ortadoğu, Avrupa ve Asya-Pasifik bölgesindeki olası bir çatışmaya yanıt verme kabiliyeti konusunda soru işaretleri yarattığı dile getirilmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241029/bryanska-sizma-girisimi-abd-askeri-sirketler-eliyle-rusyayla-savasiyor-bati-uzun-zamandir-savasta-1089796675.html

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abd, pentagon, rapor, mühimmat, ukrayna, ortadoğu, avrupa, stok, the economist, the wall street journal, asya & pasifik