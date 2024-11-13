ABD'nin Polonya'daki yeni füze savunma kalkanı göreve başlıyor: Kremlin'den Washington'a uyarı
13:26 13.11.2024 (güncellendi: 13:31 13.11.2024)
© AP Photo / Mark Wright/Missile Defense AgencyFILE - This Monday, Dec. 10, 2018, file photo provided by the U.S. Missile Defense Agency (MDA) shows the launch of the U.S. military's land-based Aegis missile defense testing system, that later intercepted an intermediate range ballistic missile, from the Pacific Missile Range Facility on the island of Kauai in Hawaii
© AP Photo / Mark Wright/Missile Defense Agency
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Ukrayna'daki çatışma kapsamında bölge ülkelerine daha fazla silah yerleştirme politikasına devam eden NATO, Ukrayna'nın batısındaki Polonya'da kurduğu yeni füze savunma üssünü bugün devreye alıyor. Kremlin Sözcüsü Peskov, Rusya'nın gerekli önlemleri alacağı uyarısında bulundu.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ABD'nin Polonya'da kurduğu ve Aegis Ashore füze savunma sistemiyle donattığı savunma kalkanının Rusya için tehdit oluşturduğunu ve Rusya'nın askeri potansiyelini dizginleme girişimi olduğunu söyledi.
Peskov, "Bu, bizim askeri potansiyelimizi dizginleme girişiminden başka bir şey değil. Elbette bu, paritenin sağlanması için ilgili önlemlerin alınmasına yol açacak" dedi.
Polonya'daki füze savunma kalkanının devreye alınmasının ABD'nin Avrupa'daki askeri altyapısının Rusya sınırlarına doğru ilerlemesi anlamına geldiğini belirten Peskov, Moskova'nın bunu yanıtsız bırakmayacağının altını çizdi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in eski ABD Başkanı George Bush'la ABD'nin Avrupa'da füze savunma sistemleri konuşlandırma planlarını istişare ettiğini anımsatan Kremlin Sözcüsü, "O dönemde ABD'lilerin bu planların İran tehdidine yönelik olduğuna dair açıklamalarının yalan olduğunu, tüm bu planların en başından beri Rusya'nın potansiyelini askeri yolla dizginleme girişimi olduğunu vurguladık" ifadelerini kullandı.
Peskov, bugün gelinen noktada, Polonya'da ABD'ye ait bir hava savunma üssünün devreye alınmasının Putin'in o dönemdeki haklılığının teyidi olduğunu vurguladı.
Eski NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Temmuz ayındaki açıklamasında, Polonya'nın kuzeyinde bulunan NATO'nun füze savunma sistemi dahilinde ABD tarafından kurulan, balistik füzeleri izleme ve önleme fonksiyonuna sahip yeni füze savunma üssünün her an göreve başlamaya hazır hale getirildiğini açıklamıştı.
Füze savunmanın NATO'nun kolektif savunmaya yönelik ana görevinin en önemli bileşeni olduğunu kaydeden Stoltenberg, söz konusu üssün hazır hale gelmesinin NATO coğrafyası için önemli bir adım olduğunun altını çizmişti.
Aegis Ashore füze savunma sistemi, Polonya'nın kuzeyindeki Redzikowo şehrinde konuşlandırıldı.
NATO müttefiklerine ait 'füze kalkanının', Avrupa'daki halkları, toprakları ve orduları balistik füze saldırılarından korumak üzere tasarlandığı belirtiliyor.
Peskov, "Bu, bizim askeri potansiyelimizi dizginleme girişiminden başka bir şey değil. Elbette bu, paritenin sağlanması için ilgili önlemlerin alınmasına yol açacak" dedi.
Polonya'daki füze savunma kalkanının devreye alınmasının ABD'nin Avrupa'daki askeri altyapısının Rusya sınırlarına doğru ilerlemesi anlamına geldiğini belirten Peskov, Moskova'nın bunu yanıtsız bırakmayacağının altını çizdi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in eski ABD Başkanı George Bush'la ABD'nin Avrupa'da füze savunma sistemleri konuşlandırma planlarını istişare ettiğini anımsatan Kremlin Sözcüsü, "O dönemde ABD'lilerin bu planların İran tehdidine yönelik olduğuna dair açıklamalarının yalan olduğunu, tüm bu planların en başından beri Rusya'nın potansiyelini askeri yolla dizginleme girişimi olduğunu vurguladık" ifadelerini kullandı.
Peskov, bugün gelinen noktada, Polonya'da ABD'ye ait bir hava savunma üssünün devreye alınmasının Putin'in o dönemdeki haklılığının teyidi olduğunu vurguladı.
Eski NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Temmuz ayındaki açıklamasında, Polonya'nın kuzeyinde bulunan NATO'nun füze savunma sistemi dahilinde ABD tarafından kurulan, balistik füzeleri izleme ve önleme fonksiyonuna sahip yeni füze savunma üssünün her an göreve başlamaya hazır hale getirildiğini açıklamıştı.
Füze savunmanın NATO'nun kolektif savunmaya yönelik ana görevinin en önemli bileşeni olduğunu kaydeden Stoltenberg, söz konusu üssün hazır hale gelmesinin NATO coğrafyası için önemli bir adım olduğunun altını çizmişti.
Aegis Ashore füze savunma sistemi, Polonya'nın kuzeyindeki Redzikowo şehrinde konuşlandırıldı.
NATO müttefiklerine ait 'füze kalkanının', Avrupa'daki halkları, toprakları ve orduları balistik füze saldırılarından korumak üzere tasarlandığı belirtiliyor.