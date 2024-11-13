https://anlatilaninotesi.com.tr/20241113/disisleri-bakani-lavrov-turk-mevkidasi-fidan-ile-telefonda-gorustu-1090364609.html

Dışişleri Bakanı Lavrov, Türk mevkidaşı Fidan ile telefonda görüştü: İkili ve bölgesel konular ele alındı

Dışişleri Bakanı Lavrov, Türk mevkidaşı Fidan ile telefonda görüştü: İkili ve bölgesel konular ele alındı

Sputnik Türkiye

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede İkili ve bölgesel konuların ele alındığı... 13.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-13T20:49+0300

2024-11-13T20:49+0300

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türk-rus ilişkileri

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Türkiye ve Rusya dışişleri bakanları Hakan Fidan ve Sergey Lavrov, ikili ve bölgesel konuları ele aldı.Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgide, "Bu akşam (13 Kasım) Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile bir telefon görüşmesi yaptı. Görüşmede ikili ve bölgesel konular ele alındı” cümlesi yer aldı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241110/lavrov-bati-yasadisi-yaptirimlarla-kuresellesmeyi-bizzat-yok-ediyor-1090239626.html

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türkiye, rusya, sergey lavrov, hakan fidan, türkiye-rusya ilişkileri, türk-rus ilişkileri