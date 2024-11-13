https://anlatilaninotesi.com.tr/20241113/disisleri-bakani-lavrov-turk-mevkidasi-fidan-ile-telefonda-gorustu-1090364609.html
Dışişleri Bakanı Lavrov, Türk mevkidaşı Fidan ile telefonda görüştü: İkili ve bölgesel konular ele alındı
Dışişleri Bakanı Lavrov, Türk mevkidaşı Fidan ile telefonda görüştü: İkili ve bölgesel konular ele alındı
Sputnik Türkiye
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede İkili ve bölgesel konuların ele alındığı... 13.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-13T20:49+0300
2024-11-13T20:49+0300
2024-11-13T20:51+0300
politika
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hakan fidan
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Türkiye ve Rusya dışişleri bakanları Hakan Fidan ve Sergey Lavrov, ikili ve bölgesel konuları ele aldı.Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgide, "Bu akşam (13 Kasım) Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile bir telefon görüşmesi yaptı. Görüşmede ikili ve bölgesel konular ele alındı” cümlesi yer aldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241110/lavrov-bati-yasadisi-yaptirimlarla-kuresellesmeyi-bizzat-yok-ediyor-1090239626.html
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türkiye, rusya, sergey lavrov, hakan fidan, türkiye-rusya ilişkileri, türk-rus ilişkileri
türkiye, rusya, sergey lavrov, hakan fidan, türkiye-rusya ilişkileri, türk-rus ilişkileri
Dışişleri Bakanı Lavrov, Türk mevkidaşı Fidan ile telefonda görüştü: İkili ve bölgesel konular ele alındı
20:49 13.11.2024 (güncellendi: 20:51 13.11.2024)
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede İkili ve bölgesel konuların ele alındığı belirtildi.
Türkiye ve Rusya dışişleri bakanları Hakan Fidan ve Sergey Lavrov, ikili ve bölgesel konuları ele aldı.
Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgide, "Bu akşam (13 Kasım) Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile bir telefon görüşmesi yaptı. Görüşmede ikili ve bölgesel konular ele alındı” cümlesi yer aldı.