https://anlatilaninotesi.com.tr/20241110/lavrov-bati-yasadisi-yaptirimlarla-kuresellesmeyi-bizzat-yok-ediyor-1090239626.html

Lavrov: Batı, yasadışı yaptırımlarla küreselleşmeyi bizzat yok ediyor

Lavrov: Batı, yasadışı yaptırımlarla küreselleşmeyi bizzat yok ediyor

Sputnik Türkiye

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Batı'nın uzun yıllardır reklamını yaptığı küreselleşmeyi yasadışı yaptırımlar ve doları kötüye kullanarak bizzat yok ettiğini... 10.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-10T18:31+0300

2024-11-10T18:31+0300

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rusya

rusya dışişleri bakanlığı

sergey lavrov

rusya-afrika ortaklık forumu

küreselleşme

batı

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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rusya-Afrika Ortaklık Forumu Bakanlar Konferansı'nın kapanış etkinliklerinden birinde yaptığı konuşmada Batı'nın, uzun yıllardır ideal bir işlev modeli olarak tanıttığı küreselleşmeyi şimdi kendi elleriyle yok ettiğini söyledi.Lavrov, “On yıllardır bize dünya ekonomisinin işleyişinin ideal yolu olarak tanıttıkları küreselleşmeyi Batı bizzat yok ediyor. Ve dünya ekonomisi parçalanıyor. Bunun nedeni ise yasadışı yaptırımlar, doların kötüye kullanılması” diye konuştu.'Rusya-Afrika Ortaklık Forumu'nun katılımcıları ortak bildiri kabul etti'Rusya-Afrika Ortaklık Forumu Bakanlar Konferansı'nın verimli çalışmalarına dikkat çeken Lavrov, "Dünyadaki duruma, ekonomik, sosyal, yatırım, güvenlik, terörle mücadele alanındaki duruma ve elbette kültür, eğitim ve insani alanlardaki duruma ilişkin genel değerlendirmelerin yer aldığı ortak bildiriyi kabul ettik" ifadelerini kullandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241105/lavrov-ulusal-cikarlarimizin-taninmasi-halinde-abdyle-esit-diyaloga-haziriz-1090052218.html

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rusya, rusya dışişleri bakanlığı, sergey lavrov, rusya-afrika ortaklık forumu, küreselleşme, batı