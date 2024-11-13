https://anlatilaninotesi.com.tr/20241113/chpde-parti-ici-muhalefet-sozculeri-ozelin-siyaset-tarzina-tabanda-tepki-var-1090326167.html

CHP’de parti içi muhalefet sözcüleri: ‘Özel’in siyaset tarzına tabanda tepki var’

CHP’de parti içi muhalefet sözcüleri: ‘Özel’in siyaset tarzına tabanda tepki var’

Sputnik Türkiye

CHP içinde Genel Başkan Özgür Özel ile muhalefet arasında karşılıklı açıklamalar ile devam eden gerilim artıyor. Muhalefetin içinden bazı isimler Özgür Özel’in... 13.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-13T09:35+0300

2024-11-13T09:35+0300

2024-11-13T09:35+0300

politika

chp

cumhuriyet halk partisi (chp)

chp pm

cumhuriyet halk partisi (chp) merkez yönetim kurulu (myk)

chp genel merkezi

özgür özel

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Cumhuriyet Halk Partisi’nde tüzük kurultayı ardından parti içi muhalefet ile genel merkez arasında gerilim yükseliyor. Parti içinde muhalefet özellikle CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in ‘normalleşme’ siyasetine tepki gösteriyor.CHP’li muhalifler, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı ziyareti ile başlayan, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın CHP'ye gelmesi ile devam eden ve TBMM’nin açılış oturumunda CHP’li milletvekillerinin Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın salona girişinde ayağa kalkması ile devam eden sürece tepki gösteriyor.Bir grup gazeteciyle sohbet eden muhalefetin önde gelen isimlerinden bir tanesi “Özgür Özel’in siyaset yapış şekline tepki var. Bu tepki milletvekili kampında dile getirildi. Ama tabanda da buna tepki var. CHP’nin yıllardır uyguladığı siyaset bir anda neden değişti bunu anlatamıyorlar. Normalleşme diyerek tanımlanan süreç neden yapıldı Özgür Özel dışında kimse tarafından bilinmiyor. Recep Tayyip Erdoğan’ı 20 yıldır tanıyoruz. Ne değişti de bu süreç başladı anlamıyoruz. Bunu parti tabanı da sorguluyor. İl, ilçe yöneticileri bizleri arayarak buna tepkilerini dile getiriyor. Bize neden muhalefet yapılmıyor diye soruyor tabanımız” ifadelerini kullandı.‘Kurultay için şartlar oluşmadı’Kurultay tartışmalarında değinen parti içi muhalefetin önde gelen ismi “Şu süreçte kurultay için şartlar tam olarak olgunlaşmadı ama genel merkezin bu şekilde siyaset yapmaya devam etmesi durumunda kurultay gündeme gelebilir. Fakat bize parti yönetim sürekli ‘partiyi yıpratmayın, seçim var’ diyor. Seçim ne zamanında yapılır ise 2028. CHP kendini geliştiren, dünyadaki koşullara uyum sağlayan buna göre siyaset ürene bir parti. Kendi içinde yeni gelişen bir fikir varsa Kurultay yoluyla oy fikri başa getiren bir parti. Şartlar oluştuğunda elbet kurultay gündeme gelebilir. Ama şu anda kurultay toplanmasına yönelik bir çalışma yok. Ama olmayacağı anlamına gelmez” değerlendirmesini yaptı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241107/ozgur-ozel-dilruba-kayserilioglu-hakkindaki-sozlerine-aciklik-getirdi-1090134076.html

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