https://anlatilaninotesi.com.tr/20241107/ozgur-ozel-dilruba-kayserilioglu-hakkindaki-sozlerine-aciklik-getirdi-1090134076.html

Özgür Özel, Dilruba Kayserilioğlu hakkındaki sözlerine açıklık getirdi

Özgür Özel, Dilruba Kayserilioğlu hakkındaki sözlerine açıklık getirdi

Sputnik Türkiye

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, katıldığı bir programdaki "Size bir sürpriz var dediler. Dilruba geldi, oturdu" ifadeleriyle ilgili açıklamalarda bulundu. Özel... 07.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-07T13:36+0300

2024-11-07T13:36+0300

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türkiye

özgür özel

dilruba sokak röportajı

dilruba kayserilioğlu

dilruba k.

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Dilruba Kayserilioğlu hakkında söylediği "Size bir sürpriz var dediler. Dilruba geldi, oturdu. AK Parti'ye hakaret ettiği düşünülen birisinin protokolde oturması ve sözlerini düzeltmeden oturması yanlış oldu" sözleriyle ilgili açıklamalarda bulundu.Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Özel, "Ben Dilruba geldi demedim. İzmir'de organizasyonu yapan arkadaşlarımız Dilruba'yı protokolde yanıma oturtmuş. Yanıma oturunca da o kötü sözleri ben sahiplenilmiş gibi oldum. Protokolde yanımda oturunca imza atmış gibi oluyor. Ben Dilruba kendi geldi demedim" ifadelerini kullandı.

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Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Türkiye

özgür özel, dilruba sokak röportajı, dilruba kayserilioğlu, dilruba k.