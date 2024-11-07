https://anlatilaninotesi.com.tr/20241107/ozgur-ozel-dilruba-kayserilioglu-hakkindaki-sozlerine-aciklik-getirdi-1090134076.html
Özgür Özel, Dilruba Kayserilioğlu hakkındaki sözlerine açıklık getirdi
Özgür Özel, Dilruba Kayserilioğlu hakkındaki sözlerine açıklık getirdi
Sputnik Türkiye
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, katıldığı bir programdaki "Size bir sürpriz var dediler. Dilruba geldi, oturdu" ifadeleriyle ilgili açıklamalarda bulundu. Özel... 07.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-07T13:36+0300
2024-11-07T13:36+0300
2024-11-07T13:40+0300
türkiye
özgür özel
dilruba sokak röportajı
dilruba kayserilioğlu
dilruba k.
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Dilruba Kayserilioğlu hakkında söylediği "Size bir sürpriz var dediler. Dilruba geldi, oturdu. AK Parti'ye hakaret ettiği düşünülen birisinin protokolde oturması ve sözlerini düzeltmeden oturması yanlış oldu" sözleriyle ilgili açıklamalarda bulundu.Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Özel, "Ben Dilruba geldi demedim. İzmir'de organizasyonu yapan arkadaşlarımız Dilruba'yı protokolde yanıma oturtmuş. Yanıma oturunca da o kötü sözleri ben sahiplenilmiş gibi oldum. Protokolde yanımda oturunca imza atmış gibi oluyor. Ben Dilruba kendi geldi demedim" ifadelerini kullandı.
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özgür özel, dilruba sokak röportajı, dilruba kayserilioğlu, dilruba k.
özgür özel, dilruba sokak röportajı, dilruba kayserilioğlu, dilruba k.
Özgür Özel, Dilruba Kayserilioğlu hakkındaki sözlerine açıklık getirdi
13:36 07.11.2024 (güncellendi: 13:40 07.11.2024)
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, katıldığı bir programdaki "Size bir sürpriz var dediler. Dilruba geldi, oturdu" ifadeleriyle ilgili açıklamalarda bulundu. Özel, "Ben Dilruba geldi demedim. İzmir'de organizasyonu yapan arkadaşlarımız Dilruba'yı protokolde yanıma oturtmuş" dedi.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Dilruba Kayserilioğlu hakkında söylediği "Size bir sürpriz var dediler. Dilruba geldi, oturdu. AK Parti'ye hakaret ettiği düşünülen birisinin protokolde oturması ve sözlerini düzeltmeden oturması yanlış oldu" sözleriyle ilgili açıklamalarda bulundu.
Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Özel, "Ben Dilruba geldi demedim. İzmir'de organizasyonu yapan arkadaşlarımız Dilruba'yı protokolde yanıma oturtmuş. Yanıma oturunca da o kötü sözleri ben sahiplenilmiş gibi oldum. Protokolde yanımda oturunca imza atmış gibi oluyor. Ben Dilruba kendi geldi demedim" ifadelerini kullandı.