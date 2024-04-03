Dünyanın en zenginleri açıklandı: Listede Türkiye'den 27 kişi var
© AATL - Dolar
© AA
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Forbes dergisi, dünyanın en zenginleri listesini güncelledi. ABD'li milyarder Elon Musk, listenin güncellenmesi ile 1. sıradaki yerini kaybetti. Listede Türkiye'den de 27 isim var.
ABD merkezli iş dünyası dergisi Forbes, dünyanın en zenginleri listesini yayımladı. Listede zirvede lüksün kralı Bernard Arnault ve ailesi var.
Tesla ve Space X'in sahibi ABD'li milyarder Elon Musk, güncellenen sıralama ile ilk sıradaki yerini kaybetti.
Forbes'da yer alan verilere göre; küresel borsalardaki dengesizlikten, dünya gündemindeki huzursuzluktan ve süregelen enflasyondan sıyrılan milyarder sayısının geçen yıla göre 141 kişi artarak 2 bin 781 kişi oldu. Milyarderin toplam serveti, 2023'e göre 2 trilyon dolar artış göstererek 14.2 trilyon dolar olarak hesaplandı.
En çok milyarder sayısının bulunduğu ülke 813 milyarder ile ABD olurken 413 milyarderi ile Çin ikinci sırayı, 200 milyarderi Hindistan üçüncü sırayı aldı.
İşte dünyanın en zengin 25 insanı:
25 - Charles Koch / ABD
24 - Zhong Shanshan / Çin
23 - Julia Koch / ABD
22 - David Thomson ve ailesi / Kanada
21 - Alice Walton / ABD
20 - Jensen Huang / ABD
19 - Rob Walton / ABD
18 - Jim Walton / ABD
17 - Gautam Adani / Hindistan
16 - Michael Dell / ABD
15 - Francoise Bettencourt Meyers / Fransa
14 - Carlos Slim Helu / Meksika
13 - Amancio Ortega / İspanya
12 - Michael Bloomberg / ABD
11 - Sergey Brin / ABD
10 - Larry Page / ABD
9 - Mukesh Ambani / Hindistan
8 - Steve Ballmer / ABD
7 - Bill Gates / ABD
6 - Warren Buffett / ABD
5 - Larry Ellison / ABD
4 - Mark Zuckerberg / ABD
3 - Jeff Bezos / ABD
2 - Elon Musk / ABD
1 - Bernard Arnault / Fransa
24 - Zhong Shanshan / Çin
23 - Julia Koch / ABD
22 - David Thomson ve ailesi / Kanada
21 - Alice Walton / ABD
20 - Jensen Huang / ABD
19 - Rob Walton / ABD
18 - Jim Walton / ABD
17 - Gautam Adani / Hindistan
16 - Michael Dell / ABD
15 - Francoise Bettencourt Meyers / Fransa
14 - Carlos Slim Helu / Meksika
13 - Amancio Ortega / İspanya
12 - Michael Bloomberg / ABD
11 - Sergey Brin / ABD
10 - Larry Page / ABD
9 - Mukesh Ambani / Hindistan
8 - Steve Ballmer / ABD
7 - Bill Gates / ABD
6 - Warren Buffett / ABD
5 - Larry Ellison / ABD
4 - Mark Zuckerberg / ABD
3 - Jeff Bezos / ABD
2 - Elon Musk / ABD
1 - Bernard Arnault / Fransa
Listede Türkiye'den 27 kişi var
Geçmiş yıllarda da listede yer alan Murat Vargı, varlığını koruyarak listede sırasını da koruyor.
Listeye Türkiye'nin 26. dünyanın da 2545. zengini olarak giren isim Baykar Teknoloji'nin Genel Müdürü Haluk Bayraktar var.
Deniz Şahenk varlığında kayıp yaşasa da listede yer almaya devam ediyor.
Doğan Holding Onursal Başkanı Aydın Doğan da hem varlıkta hem liste sıralamasında gerilese de dünyanın en zenginleri arasında yer aldı.
Listeye giren ikinci sürpriz isim, ilkinden de anlaşılacağı gibi Baykar Teknoloji Baykar Yönetim Kurulu Başkanı ve Teknoloji Lideri (CTO) Selçuk Bayraktar.
Mehmet Ali Aydınlar, sıralamasını ve servetini koruyarak listede yer alıyor.
Faruk Eczacıbaşı da gerilese de listede Türkiye'nin en zengin 21. ismi oldu.
Hamdi Akın da 1,5 milyar dolardan 1,4 milyar dolara gerilemiş görülüyor.
Bülent Eczacıbaşı da listenin vazgeçilmezlerinden olarak serveti ve sırası irtifa kaybetse de Türkiye'nin en zengin 19. kişisi oluyor.
Enerji, bankacılık, inşaat ve tekstil alanlarında faaliyet gösteren Ahmet Çalık da listede yerini koruyanlardan oluyor.
Geçen yıl listeye giren enerji sektörünün devlerinden Ali Metin Kazancı, bu yıl yükseliş yaşayanlardan oluyor.
ENKA'nın patronu Mehmet Sinan Tara dünyanın da 1694. zengini oluyor.
Nihat Özdemir geçen yıl, gerilemeden sonra 2024'te toparlamış görünüyor.
LC Waikiki patronlarından Şefik Yılmaz Dizdar listede yükselenlerden oluyor.
Nihat Özdemir'in ortağı Sezai Bacaksız bu yıl 2.2 milyar dolardan 1.9 milyara dolara gerilemiş.
LC Waikiki'nin büyük ortağı Mustafa Küçük, son 3 yılda varlığını 2 milyar dolara çıkarmış görünüyor.
Türkiye'nin en varlıklı kadınlarında Filiz Şahenk de listede yer alıyor.
ABD'nin en çok satılan ürünlerinden Chobani Yoğurtlarının üreticisi Hamdi Ulukaya da servetini artırmış.
Doğuş Holding CEO'su Ferit Şahenk de listede 9. sırada yer alıyor.
SASA'nın patronlarından Ali Erdemoğlu, 2023'te 4.5 milyar dolar serveti bu yıl 2.5 milyar dolara gerilemiş görünüyor.
Listede en çok üyesi olan ailelerden ve Koç Holding Onursal Başkanı Rahmi Koç da yerini koruyanlardan oluyor.
İnşaat sektörü devlerinden Rönesans Holding'in patronu Erman Ilıcak dünyada da 1238. sırada yer alıyor.
2023 yılında listenin ilk sırasında yer alan SASA'nın patronu İbrahim Erdemoğlu, sıralamada gerilemiş.
Listenin yaş ve sıralama olarak en tecrübeli üyelerinden Koç Holding ailesinin de mensubu Semahat Sevim Arsel yerini koruyor.
Teyzesinin ardından da listenin en genç ve en zengin kadın üyesi olan İpek Kıraç geliyor.
Kazancı Holding'in patronlarından Şaban Cemil Kazancı 2024 yılında servetini 1 milyar dolar artırarak listede de yukarı çıkıyor.
Türkiye'nin en zengin ismi ise Murat Ülker oldu.