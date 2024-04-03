https://anlatilaninotesi.com.tr/20240403/dunyanin-en-zenginleri-aciklandi-listede-turkiyeden-27-kisi-var-1082418122.html

Dünyanın en zenginleri açıklandı: Listede Türkiye'den 27 kişi var

Dünyanın en zenginleri açıklandı: Listede Türkiye'den 27 kişi var

Sputnik Türkiye

Forbes dergisi, dünyanın en zenginleri listesini güncelledi. ABD'li milyarder Elon Musk, listenin güncellenmesi ile 1. sıradaki yerini kaybetti. Listede... 03.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-03T10:17+0300

2024-04-03T10:17+0300

2024-04-03T10:17+0300

zengin

ekonomi

türkiye

dünya

forbes

murat ülker

koç holding

musk

elon musk

jeff bezos

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ABD merkezli iş dünyası dergisi Forbes, dünyanın en zenginleri listesini yayımladı. Listede zirvede lüksün kralı Bernard Arnault ve ailesi var.Tesla ve Space X'in sahibi ABD'li milyarder Elon Musk, güncellenen sıralama ile ilk sıradaki yerini kaybetti.Forbes'da yer alan verilere göre; küresel borsalardaki dengesizlikten, dünya gündemindeki huzursuzluktan ve süregelen enflasyondan sıyrılan milyarder sayısının geçen yıla göre 141 kişi artarak 2 bin 781 kişi oldu. Milyarderin toplam serveti, 2023'e göre 2 trilyon dolar artış göstererek 14.2 trilyon dolar olarak hesaplandı.En çok milyarder sayısının bulunduğu ülke 813 milyarder ile ABD olurken 413 milyarderi ile Çin ikinci sırayı, 200 milyarderi Hindistan üçüncü sırayı aldı.İşte dünyanın en zengin 25 insanı:25 - Charles Koch / ABD24 - Zhong Shanshan / Çin23 - Julia Koch / ABD22 - David Thomson ve ailesi / Kanada21 - Alice Walton / ABD20 - Jensen Huang / ABD19 - Rob Walton / ABD18 - Jim Walton / ABD17 - Gautam Adani / Hindistan16 - Michael Dell / ABD15 - Francoise Bettencourt Meyers / Fransa14 - Carlos Slim Helu / Meksika13 - Amancio Ortega / İspanya12 - Michael Bloomberg / ABD11 - Sergey Brin / ABD10 - Larry Page / ABD9 - Mukesh Ambani / Hindistan8 - Steve Ballmer / ABD7 - Bill Gates / ABD6 - Warren Buffett / ABD5 - Larry Ellison / ABD4 - Mark Zuckerberg / ABD3 - Jeff Bezos / ABD2 - Elon Musk / ABD1 - Bernard Arnault / FransaListede Türkiye'den 27 kişi var

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240403/mart-ayi-enflasyonu-aciklandi-1082417370.html

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