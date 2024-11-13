https://anlatilaninotesi.com.tr/20241113/ceset-cicegi-icin-binlerce-kisi-siraya-girdi-10-yilda-bir-aciyor-tavsan-olusu-gibi-kokuyor-1090327915.html
Ceset Çiçeği için binlerce kişi sıraya girdi: 10 yılda bir açıyor, tavşan ölüsü gibi kokuyor
Ceset Çiçeği için binlerce kişi sıraya girdi: 10 yılda bir açıyor, tavşan ölüsü gibi kokuyor
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Avustralya'da binlerce kişi, nadir görülen ve 10 yılda bir çiçek açan ceset çiçeğini görmek için Victoria eyaletindeki Geelong Botanik Bahçesi'ne akın etti. 13.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-13T09:41+0300
2024-11-13T09:41+0300
2024-11-13T09:41+0300
yaşam
ceset çiçeği
çiçek
avustralya
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Avustralya'da binlerce kişi 10 yılda bir açan ceset çiçeğini görmek için sıraya girdi. Çiçek en fazla 48 saat açık kalabiliyor, sonra da soluyor.Ceset çiçeği açtıABC Avustralya'nın haberine göre, Geelong Botanik Bahçesi'nde bulunan ve yaydığı kötü koku nedeniyle "ceset çiçeği" ismi verilen bitki dün çiçek açtı."Ceset çiçeği"ni solmadan görmek isteyen binlerce kişi, Botanik Bahçesi önünde kalabalık oluşturdu.Ayrıca çiçeğin görüntülerinin paylaşıldığı canlı yayın, son 2 günde on binlerce kişi tarafından izlendi.Ceset çiçeği nasıl kokuyor?Geelong Botanik Bahçesi Koordinatörü Kellee Reissinger, çiçeğin "ölü bir tavşan gibi koktuğunu" söyledi.1-2 gün açık kalıyor"Ceset çiçeği" ismi verilen ve 10 yılda bir çiçek açan bitkinin 24 ila 48 saat kadar ömrü olduğu biliniyor. Çiçeğin yarın solması bekleniyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240619/dunyanin-en-kotu-kokulu-cicekleri-londradaki-botanik-bahcesinde-ayni-anda-acti-1085005040.html
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ceset çiçeği, ceset çiçeği nedir, ceset çiçeği hangi ülkede, ceset çiçeği nasıl kokar, ceset çiçeği kokusu
ceset çiçeği, ceset çiçeği nedir, ceset çiçeği hangi ülkede, ceset çiçeği nasıl kokar, ceset çiçeği kokusu
Ceset Çiçeği için binlerce kişi sıraya girdi: 10 yılda bir açıyor, tavşan ölüsü gibi kokuyor
Avustralya'da binlerce kişi, nadir görülen ve 10 yılda bir çiçek açan ceset çiçeğini görmek için Victoria eyaletindeki Geelong Botanik Bahçesi'ne akın etti.
Avustralya'da binlerce kişi 10 yılda bir açan ceset çiçeğini görmek için sıraya girdi. Çiçek en fazla 48 saat açık kalabiliyor, sonra da soluyor.
ABC Avustralya'nın haberine göre, Geelong Botanik Bahçesi'nde bulunan ve yaydığı kötü koku nedeniyle "ceset çiçeği" ismi verilen bitki dün çiçek açtı.
"Ceset çiçeği"ni solmadan görmek isteyen binlerce kişi, Botanik Bahçesi önünde kalabalık oluşturdu.
Ayrıca çiçeğin görüntülerinin paylaşıldığı canlı yayın, son 2 günde on binlerce kişi tarafından izlendi.
Ceset çiçeği nasıl kokuyor?
Geelong Botanik Bahçesi Koordinatörü Kellee Reissinger, çiçeğin "ölü bir tavşan gibi koktuğunu" söyledi.
"Ceset çiçeği" ismi verilen ve 10 yılda bir çiçek açan bitkinin 24 ila 48 saat kadar ömrü olduğu biliniyor. Çiçeğin yarın solması bekleniyor.