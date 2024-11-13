Borrell: AB'nin Avrupa'da yeni bir güvenlik mimarisi inşa etmeye zamanı yok

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
Türkiye, ağaçlandırma konusunda ne durumda?
07:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Avukat Özkurt: ‘TFF’nin yasa dışı bahise karşı bir yaptırımı yok’
09:05
95 dk
SESLİ HABER
Nikah memuru yanlışlıkla damatla evlendi
10:50
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:06
14 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
16 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
12 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:01
5 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Güliz Ayla, diyabet hastalarında sensörün önemine değindi
12:06
84 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
FUTBOL SAATİ
Selin Yazıcı ve Serhat Ayan'la Futbol Saati
14:05
55 dk
ANKARA FARKI
Prof. Dr. Oyan: İzlenen programda krizin yükü sabit gelirlilere
15:01
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
4 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
3 dk
YOL ARKADAŞI
Serdar Ortaç ve Mehmet Ali Erbil adaleti
17:34
86 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
12 dk
SESLİ HABER
Nikah memuru yanlışlıkla damatla evlendi
19:32
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
1 dk
SEYİR HALİ
Ali Çağatay'la Seyir Hali
07:01
119 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
1 dk
YERİ VE ZAMANI
Güçlü Özgan'la Yeri ve Zamanı
09:05
115 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
1 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:06
22 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
20 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
20 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:05
85 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Serhat Ayan'la Yeni Seyler Rehberi
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
EKONOMİ PANORAMA
Erdal Kaplanseren'le Ekonomi Panorama
15:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
YOL ARKADAŞI
Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı
17:33
87 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
BÖLGENİN KALBİ
Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi
19:05
84 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241113/borrell-abnin-avrupada-yeni-bir-guvenlik-mimarisi-insa-etmeye-zamani-yok-1090321013.html
Borrell: AB'nin Avrupa'da yeni bir güvenlik mimarisi inşa etmeye zamanı yok
Borrell: AB'nin Avrupa'da yeni bir güvenlik mimarisi inşa etmeye zamanı yok
Sputnik Türkiye
AB diplomasi şefi Josep Borrell, Avrupa Birliği’nin (AB) Avrupa'da yeni bir güvenlik mimarisi inşa etmek için zamanının olmadığını belirtti. 13.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-13T01:13+0300
2024-11-13T01:12+0300
dünya
josep borrell
avrupa birliği
güvenlik mimarisi
ukrayna
rusya
abd
destek
kiev
varşova
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/04/04/1082463482_0:40:3072:1768_1920x0_80_0_0_7cb4d3d59948697dfbeefd1ef5247bbd.jpg
AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Donald Trump'ın ABD başkanlık seçimlerindeki zaferi ve Ukrayna cephesindeki kritik durum karşısında AB'nin Avrupa'da yeni bir güvenlik mimarisi inşa etmek için zamanı olmadığını, Birlik ülkelerinin Kiev'i desteklemeye devam etmesi gerektiğini söyledi.Varşova'da gazetecilerin ‘yeni transatlantik ilişkiler ve Ukrayna'daki mevcut durum bağlamında Avrupa'daki yeni güvenlik mimarisini nasıl gördüğü’ sorusu üzerine Borrell, “Mesele Avrupa'da yeni bir güvenlik yapısı inşa etmek değil. Bu çok fazla zaman alır ve bizim o kadar fazla zamanımız yok. Elimizdeki imkanları Ukrayna'yı desteklemeye devam etmek için kullanabiliriz” dediUkrayna'nın bu kritik anda desteğe ihtiyacı olduğunu vurgulayan Borrell, “Savaş alanında durum kritik ve Rusya ilerlemeye devam ediyor. Bu nedenle mevcut sistemi işler hale getirmek için siyasi irade kullanmamız gerekiyor çünkü başka bir sistem inşa etmek için zamanımız yok" diye konuştu.Kasım ayı sonunda AB Yüksek Temsilciliği görevinden ayrılacak olan Borrell, ABD seçimlerinin ardından yeni Amerikan yönetiminin planlarına ilişkin belirsizlik ortamında Ukrayna'ya desteğin devamını görüşmek üzere Kiev ve Varşova'ya yaptığı ziyaretlerde AB'nin ‘olası her türlü senaryoda’ Kiev'e yardım etmeye devam edip etmeyeceğine karar vermesi gerektiğini ifade etmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241112/johnson-trump-yardimi-keserse-ingiltere-ukraynaya-asker-gonderebilir-1090319654.html
avrupa birliği
ukrayna
rusya
kiev
varşova
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/04/04/1082463482_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_2e7deeec3483a5139611fb465bae0798.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
josep borrell, avrupa birliği, güvenlik mimarisi, ukrayna, rusya, abd, destek, kiev, varşova
josep borrell, avrupa birliği, güvenlik mimarisi, ukrayna, rusya, abd, destek, kiev, varşova

Borrell: AB'nin Avrupa'da yeni bir güvenlik mimarisi inşa etmeye zamanı yok

01:13 13.11.2024
© AP Photo / Omar HavanaAvrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrel
Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrel - Sputnik Türkiye, 1920, 13.11.2024
© AP Photo / Omar Havana
Abone ol
AB diplomasi şefi Josep Borrell, Avrupa Birliği’nin (AB) Avrupa'da yeni bir güvenlik mimarisi inşa etmek için zamanının olmadığını belirtti.
AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Donald Trump'ın ABD başkanlık seçimlerindeki zaferi ve Ukrayna cephesindeki kritik durum karşısında AB'nin Avrupa'da yeni bir güvenlik mimarisi inşa etmek için zamanı olmadığını, Birlik ülkelerinin Kiev'i desteklemeye devam etmesi gerektiğini söyledi.
Varşova'da gazetecilerin ‘yeni transatlantik ilişkiler ve Ukrayna'daki mevcut durum bağlamında Avrupa'daki yeni güvenlik mimarisini nasıl gördüğü’ sorusu üzerine Borrell, “Mesele Avrupa'da yeni bir güvenlik yapısı inşa etmek değil. Bu çok fazla zaman alır ve bizim o kadar fazla zamanımız yok. Elimizdeki imkanları Ukrayna'yı desteklemeye devam etmek için kullanabiliriz” dedi
Ukrayna'nın bu kritik anda desteğe ihtiyacı olduğunu vurgulayan Borrell, “Savaş alanında durum kritik ve Rusya ilerlemeye devam ediyor. Bu nedenle mevcut sistemi işler hale getirmek için siyasi irade kullanmamız gerekiyor çünkü başka bir sistem inşa etmek için zamanımız yok" diye konuştu.
Kasım ayı sonunda AB Yüksek Temsilciliği görevinden ayrılacak olan Borrell, ABD seçimlerinin ardından yeni Amerikan yönetiminin planlarına ilişkin belirsizlik ortamında Ukrayna'ya desteğin devamını görüşmek üzere Kiev ve Varşova'ya yaptığı ziyaretlerde AB'nin ‘olası her türlü senaryoda’ Kiev'e yardım etmeye devam edip etmeyeceğine karar vermesi gerektiğini ifade etmişti.
Boris Johnson - Sputnik Türkiye, 1920, 12.11.2024
Ukrayna krizi
Johnson: Trump yardımı keserse İngiltere Ukrayna'ya asker gönderebilir
Dün, 23:22
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала