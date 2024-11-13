https://anlatilaninotesi.com.tr/20241113/borrell-abnin-avrupada-yeni-bir-guvenlik-mimarisi-insa-etmeye-zamani-yok-1090321013.html
Borrell: AB'nin Avrupa'da yeni bir güvenlik mimarisi inşa etmeye zamanı yok
Borrell: AB'nin Avrupa'da yeni bir güvenlik mimarisi inşa etmeye zamanı yok
Sputnik Türkiye
AB diplomasi şefi Josep Borrell, Avrupa Birliği’nin (AB) Avrupa'da yeni bir güvenlik mimarisi inşa etmek için zamanının olmadığını belirtti. 13.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-13T01:13+0300
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AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Donald Trump'ın ABD başkanlık seçimlerindeki zaferi ve Ukrayna cephesindeki kritik durum karşısında AB'nin Avrupa'da yeni bir güvenlik mimarisi inşa etmek için zamanı olmadığını, Birlik ülkelerinin Kiev'i desteklemeye devam etmesi gerektiğini söyledi.Varşova'da gazetecilerin ‘yeni transatlantik ilişkiler ve Ukrayna'daki mevcut durum bağlamında Avrupa'daki yeni güvenlik mimarisini nasıl gördüğü’ sorusu üzerine Borrell, “Mesele Avrupa'da yeni bir güvenlik yapısı inşa etmek değil. Bu çok fazla zaman alır ve bizim o kadar fazla zamanımız yok. Elimizdeki imkanları Ukrayna'yı desteklemeye devam etmek için kullanabiliriz” dediUkrayna'nın bu kritik anda desteğe ihtiyacı olduğunu vurgulayan Borrell, “Savaş alanında durum kritik ve Rusya ilerlemeye devam ediyor. Bu nedenle mevcut sistemi işler hale getirmek için siyasi irade kullanmamız gerekiyor çünkü başka bir sistem inşa etmek için zamanımız yok" diye konuştu.Kasım ayı sonunda AB Yüksek Temsilciliği görevinden ayrılacak olan Borrell, ABD seçimlerinin ardından yeni Amerikan yönetiminin planlarına ilişkin belirsizlik ortamında Ukrayna'ya desteğin devamını görüşmek üzere Kiev ve Varşova'ya yaptığı ziyaretlerde AB'nin ‘olası her türlü senaryoda’ Kiev'e yardım etmeye devam edip etmeyeceğine karar vermesi gerektiğini ifade etmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241112/johnson-trump-yardimi-keserse-ingiltere-ukraynaya-asker-gonderebilir-1090319654.html
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josep borrell, avrupa birliği, güvenlik mimarisi, ukrayna, rusya, abd, destek, kiev, varşova
josep borrell, avrupa birliği, güvenlik mimarisi, ukrayna, rusya, abd, destek, kiev, varşova
Borrell: AB'nin Avrupa'da yeni bir güvenlik mimarisi inşa etmeye zamanı yok
AB diplomasi şefi Josep Borrell, Avrupa Birliği’nin (AB) Avrupa'da yeni bir güvenlik mimarisi inşa etmek için zamanının olmadığını belirtti.
AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Donald Trump'ın ABD başkanlık seçimlerindeki zaferi ve Ukrayna cephesindeki kritik durum karşısında AB'nin Avrupa'da yeni bir güvenlik mimarisi inşa etmek için zamanı olmadığını, Birlik ülkelerinin Kiev'i desteklemeye devam etmesi gerektiğini söyledi.
Varşova'da gazetecilerin ‘yeni transatlantik ilişkiler ve Ukrayna'daki mevcut durum bağlamında Avrupa'daki yeni güvenlik mimarisini nasıl gördüğü’ sorusu üzerine Borrell, “Mesele Avrupa'da yeni bir güvenlik yapısı inşa etmek değil. Bu çok fazla zaman alır ve bizim o kadar fazla zamanımız yok. Elimizdeki imkanları Ukrayna'yı desteklemeye devam etmek için kullanabiliriz” dedi
Ukrayna'nın bu kritik anda desteğe ihtiyacı olduğunu vurgulayan Borrell, “Savaş alanında durum kritik ve Rusya ilerlemeye devam ediyor. Bu nedenle mevcut sistemi işler hale getirmek için siyasi irade kullanmamız gerekiyor çünkü başka bir sistem inşa etmek için zamanımız yok" diye konuştu.
Kasım ayı sonunda AB Yüksek Temsilciliği görevinden ayrılacak olan Borrell, ABD seçimlerinin ardından yeni Amerikan yönetiminin planlarına ilişkin belirsizlik ortamında Ukrayna'ya desteğin devamını görüşmek üzere Kiev ve Varşova'ya yaptığı ziyaretlerde AB'nin ‘olası her türlü senaryoda’ Kiev'e yardım etmeye devam edip etmeyeceğine karar vermesi gerektiğini ifade etmişti.