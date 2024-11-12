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- Sputnik Türkiye, 1920
Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241112/johnson-trump-yardimi-keserse-ingiltere-ukraynaya-asker-gonderebilir-1090319654.html
Johnson: Trump yardımı keserse İngiltere Ukrayna'ya asker gönderebilir
Johnson: Trump yardımı keserse İngiltere Ukrayna'ya asker gönderebilir
Sputnik Türkiye
Eski İngiltere Başbakanı Johnson, Trump'ın Kiev'e finansal yardımı kesmesi halinde İngiltere'nin Ukrayna'ya asker gönderebileceğini ifade etti. 12.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-12T23:22+0300
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İngiltere'nin eski başbakanı Boris Johnson, GB News'e verdiği demeçte ABD Başkanı seçilen Donald Trump'ın Kiev'e yönelik yardımları kesmesi halinde İngiltere'nin Ukrayna'ya asker gönderebileceğini söyledi.Johnson, “Ukraynalıları neden destekliyoruz? Çünkü aksi takdirde kolektif güvenliğimiz, yeniden canlanan ve Avrupa'nın her yerini tehdit eden Rusya tarafından ciddi şekilde baltalanacak. Bu durumda Ukrayna'yı savunmak için İngiliz birlikleri göndermek zorunda kalacağız” dedi.Kiev'i desteklemenin ‘iyi bir yatırım’ olduğunu, aksi takdirde Avrupa'nın Gürcistan ve Baltık ülkeleri başta olmak üzere daha büyük bir tehditle karşı karşıya kalacağını öne süren Johnson, Ukrayna'nın yenilgisinin sonuçlarının Pasifik bölgesi ve Güney Çin Denizi'nde de hissedileceğini belirtti.Daha önce Trump, seçimi kazanması halinde Rusya ile Ukrayna arasındaki çatışmayı sadece 24 saat içinde çözebileceğini defalarca dile getirmişti. Moskova ise, sorunun bu kadar basit bir çözüm için fazla karmaşık olduğuna dikkat çekmişti.Trump ayrıca, mevcut ABD hükümetinin Ukrayna'daki duruma yaklaşımını birçok kez eleştirmiş ve Vladimir Zelenskiy'i her ziyaretinde Washington'dan milyarlarca dolarlık yardımla dönen bir ‘işportacı’ olarak nitelemişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241111/macron-ve-starmerden-son-deneme-bidendan-rusyaya-uzun-menzilli-saldirilar-icin-izin-isteyebilirler-1090266761.html
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boris johnson, ingiltere, abd, donald trump, ukrayna, yardım, rusya, avrupa, gürcistan, baltık ülkeleri, güvenlik, tehdit, vladimir zelenskiy, washington
boris johnson, ingiltere, abd, donald trump, ukrayna, yardım, rusya, avrupa, gürcistan, baltık ülkeleri, güvenlik, tehdit, vladimir zelenskiy, washington

Johnson: Trump yardımı keserse İngiltere Ukrayna'ya asker gönderebilir

23:22 12.11.2024
© İHA / NEIL HALLBoris Johnson
Boris Johnson - Sputnik Türkiye, 1920, 12.11.2024
© İHA / NEIL HALL
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Eski İngiltere Başbakanı Johnson, Trump'ın Kiev'e finansal yardımı kesmesi halinde İngiltere'nin Ukrayna'ya asker gönderebileceğini ifade etti.
İngiltere'nin eski başbakanı Boris Johnson, GB News'e verdiği demeçte ABD Başkanı seçilen Donald Trump'ın Kiev'e yönelik yardımları kesmesi halinde İngiltere'nin Ukrayna'ya asker gönderebileceğini söyledi.
Johnson, “Ukraynalıları neden destekliyoruz? Çünkü aksi takdirde kolektif güvenliğimiz, yeniden canlanan ve Avrupa'nın her yerini tehdit eden Rusya tarafından ciddi şekilde baltalanacak. Bu durumda Ukrayna'yı savunmak için İngiliz birlikleri göndermek zorunda kalacağız” dedi.
Kiev'i desteklemenin ‘iyi bir yatırım’ olduğunu, aksi takdirde Avrupa'nın Gürcistan ve Baltık ülkeleri başta olmak üzere daha büyük bir tehditle karşı karşıya kalacağını öne süren Johnson, Ukrayna'nın yenilgisinin sonuçlarının Pasifik bölgesi ve Güney Çin Denizi'nde de hissedileceğini belirtti.
Daha önce Trump, seçimi kazanması halinde Rusya ile Ukrayna arasındaki çatışmayı sadece 24 saat içinde çözebileceğini defalarca dile getirmişti. Moskova ise, sorunun bu kadar basit bir çözüm için fazla karmaşık olduğuna dikkat çekmişti.
Trump ayrıca, mevcut ABD hükümetinin Ukrayna'daki duruma yaklaşımını birçok kez eleştirmiş ve Vladimir Zelenskiy'i her ziyaretinde Washington'dan milyarlarca dolarlık yardımla dönen bir ‘işportacı’ olarak nitelemişti.
Keir Starmer - Sputnik Türkiye, 1920, 11.11.2024
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