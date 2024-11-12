https://anlatilaninotesi.com.tr/20241112/johnson-trump-yardimi-keserse-ingiltere-ukraynaya-asker-gonderebilir-1090319654.html

Johnson: Trump yardımı keserse İngiltere Ukrayna'ya asker gönderebilir

Johnson: Trump yardımı keserse İngiltere Ukrayna'ya asker gönderebilir

Sputnik Türkiye

Eski İngiltere Başbakanı Johnson, Trump'ın Kiev'e finansal yardımı kesmesi halinde İngiltere'nin Ukrayna'ya asker gönderebileceğini ifade etti. 12.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-12T23:22+0300

2024-11-12T23:22+0300

2024-11-12T23:21+0300

ukrayna krizi

boris johnson

ingiltere

abd

donald trump

ukrayna

yardım

rusya

avrupa

gürcistan

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/05/18/1071483020_0:134:3165:1914_1920x0_80_0_0_8e6915552d99e0d3e0598690146f8094.jpg

İngiltere'nin eski başbakanı Boris Johnson, GB News'e verdiği demeçte ABD Başkanı seçilen Donald Trump'ın Kiev'e yönelik yardımları kesmesi halinde İngiltere'nin Ukrayna'ya asker gönderebileceğini söyledi.Johnson, “Ukraynalıları neden destekliyoruz? Çünkü aksi takdirde kolektif güvenliğimiz, yeniden canlanan ve Avrupa'nın her yerini tehdit eden Rusya tarafından ciddi şekilde baltalanacak. Bu durumda Ukrayna'yı savunmak için İngiliz birlikleri göndermek zorunda kalacağız” dedi.Kiev'i desteklemenin ‘iyi bir yatırım’ olduğunu, aksi takdirde Avrupa'nın Gürcistan ve Baltık ülkeleri başta olmak üzere daha büyük bir tehditle karşı karşıya kalacağını öne süren Johnson, Ukrayna'nın yenilgisinin sonuçlarının Pasifik bölgesi ve Güney Çin Denizi'nde de hissedileceğini belirtti.Daha önce Trump, seçimi kazanması halinde Rusya ile Ukrayna arasındaki çatışmayı sadece 24 saat içinde çözebileceğini defalarca dile getirmişti. Moskova ise, sorunun bu kadar basit bir çözüm için fazla karmaşık olduğuna dikkat çekmişti.Trump ayrıca, mevcut ABD hükümetinin Ukrayna'daki duruma yaklaşımını birçok kez eleştirmiş ve Vladimir Zelenskiy'i her ziyaretinde Washington'dan milyarlarca dolarlık yardımla dönen bir ‘işportacı’ olarak nitelemişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241111/macron-ve-starmerden-son-deneme-bidendan-rusyaya-uzun-menzilli-saldirilar-icin-izin-isteyebilirler-1090266761.html

ingiltere

ukrayna

rusya

gürcistan

baltık ülkeleri

washington

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

boris johnson, ingiltere, abd, donald trump, ukrayna, yardım, rusya, avrupa, gürcistan, baltık ülkeleri, güvenlik, tehdit, vladimir zelenskiy, washington