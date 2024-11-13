Türkiye
Bomonti Tüneli’nde İETT yolcu otobüsü yangını: Tünel geçici olarak araç trafiğine kapatıldı
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
Türkiye, ağaçlandırma konusunda ne durumda?
07:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Avukat Özkurt: ‘TFF’nin yasa dışı bahise karşı bir yaptırımı yok’
09:05
95 dk
SESLİ HABER
Nikah memuru yanlışlıkla damatla evlendi
10:50
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:06
14 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
16 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
12 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:01
5 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Güliz Ayla, diyabet hastalarında sensörün önemine değindi
12:06
84 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
FUTBOL SAATİ
Selin Yazıcı ve Serhat Ayan'la Futbol Saati
14:05
55 dk
ANKARA FARKI
Prof. Dr. Oyan: İzlenen programda krizin yükü sabit gelirlilere
15:01
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
4 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
3 dk
YOL ARKADAŞI
Serdar Ortaç ve Mehmet Ali Erbil adaleti
17:34
86 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
12 dk
SESLİ HABER
Nikah memuru yanlışlıkla damatla evlendi
19:32
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
Avrupa Ligi'nde favoriler belli oldu
07:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Güçlü Özgan'la Yeri ve Zamanı
09:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
1 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:06
22 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
20 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
20 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:05
85 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Serhat Ayan'la Yeni Seyler Rehberi
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
EKONOMİ PANORAMA
Erdal Kaplanseren'le Ekonomi Panorama
15:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
YOL ARKADAŞI
Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı
17:33
87 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
BÖLGENİN KALBİ
Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi
19:05
84 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241113/bomonti-tunelinde-iett-yolcu-otobusu-yangini-besiktas-yonu-kapatildi-1090326293.html
Bomonti Tüneli’nde İETT yolcu otobüsü yangını: Tünel geçici olarak araç trafiğine kapatıldı
Bomonti Tüneli’nde İETT yolcu otobüsü yangını: Tünel geçici olarak araç trafiğine kapatıldı
Sputnik Türkiye
Şişli’deki Bomonti Tüneli içerisinde bir İETT otobüsünde yangın çıktı. Yangın, şoför ve itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken tünel geçici olarak araç... 13.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-13T09:05+0300
2024-11-13T09:17+0300
türkiye
yangın
iett
otobüs
şişli
tünel
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/0d/1090326606_71:0:1580:849_1920x0_80_0_0_02c1bce5136e97653eee4a8ecbc5e4c5.png
Şişli'deki Bomonti Tüneli'nde İETT yolcu otobüsünde yangın çıktı. Yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürülürken, tedbir amaçlı tünel araç trafiğine kapatıldı.Sabah saat 07.30 sıralarında Şişli Bomonti Tüneli'nde meydana geldi. Bomonti Tüneli'nden Dolmabahçe yönüne giden İETT yolcu otobüsü seyir halindeyken arka kısmından dumanlar yükselmeye başladı. Otobüsteki yangın söndürüldüDumanları fark eden şoför, aracı yol kenarına çekti. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler tedbir alarak tüneli araç trafiğine kapatırken, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile otobüsteki yangın söndürüldü.Bomonti Tüneli trafiğe açıldıYangın esnasında İETT otobüsünde kimsenin olmadığı öğrenilirken, yangının söndürülmesinin ardından Bomonti Tüneli yeniden trafiğe açıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241112/kusadasinda-84-yasindaki-surucunun-kullandigi-arac-kafeye-daldi-otomobilin-altinda-kalan-kadin-1090297510.html
türkiye
şişli
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/0d/1090326606_259:0:1391:849_1920x0_80_0_0_3464abb126a1aaef151257c9dce8cedd.png
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
şişli bomonti tüneli, şişli bomonti tüneli otobüs yangın, şişli bomonti tüneli kapalı mı, iett otobüs kaza,
şişli bomonti tüneli, şişli bomonti tüneli otobüs yangın, şişli bomonti tüneli kapalı mı, iett otobüs kaza,

Bomonti Tüneli’nde İETT yolcu otobüsü yangını: Tünel geçici olarak araç trafiğine kapatıldı

09:05 13.11.2024 (güncellendi: 09:17 13.11.2024)
© İHABomonti Tüneli
Bomonti Tüneli - Sputnik Türkiye, 1920, 13.11.2024
© İHA
Abone ol
Şişli’deki Bomonti Tüneli içerisinde bir İETT otobüsünde yangın çıktı. Yangın, şoför ve itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken tünel geçici olarak araç trafiğine kapatıldı.
Şişli'deki Bomonti Tüneli'nde İETT yolcu otobüsünde yangın çıktı. Yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürülürken, tedbir amaçlı tünel araç trafiğine kapatıldı.
Sabah saat 07.30 sıralarında Şişli Bomonti Tüneli'nde meydana geldi. Bomonti Tüneli'nden Dolmabahçe yönüne giden İETT yolcu otobüsü seyir halindeyken arka kısmından dumanlar yükselmeye başladı.

Otobüsteki yangın söndürüldü

Dumanları fark eden şoför, aracı yol kenarına çekti. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler tedbir alarak tüneli araç trafiğine kapatırken, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile otobüsteki yangın söndürüldü.

Bomonti Tüneli trafiğe açıldı

Yangın esnasında İETT otobüsünde kimsenin olmadığı öğrenilirken, yangının söndürülmesinin ardından Bomonti Tüneli yeniden trafiğe açıldı.
Kuşadası'nda kafeye dalan otomobilin altında kalan kadın hayatını kaybetti - Sputnik Türkiye, 1920, 12.11.2024
TÜRKİYE
Kuşadası'nda 84 yaşındaki sürücünün kullandığı araç kafeye daldı: Otomobilin altında kalan kadın hayatını kaybetti
Dün, 13:03
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала