https://anlatilaninotesi.com.tr/20241113/bomonti-tunelinde-iett-yolcu-otobusu-yangini-besiktas-yonu-kapatildi-1090326293.html

Bomonti Tüneli’nde İETT yolcu otobüsü yangını: Tünel geçici olarak araç trafiğine kapatıldı

Bomonti Tüneli’nde İETT yolcu otobüsü yangını: Tünel geçici olarak araç trafiğine kapatıldı

Sputnik Türkiye

Şişli’deki Bomonti Tüneli içerisinde bir İETT otobüsünde yangın çıktı. Yangın, şoför ve itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken tünel geçici olarak araç... 13.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-13T09:05+0300

2024-11-13T09:05+0300

2024-11-13T09:17+0300

türkiye

yangın

iett

otobüs

şişli

tünel

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Şişli'deki Bomonti Tüneli'nde İETT yolcu otobüsünde yangın çıktı. Yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürülürken, tedbir amaçlı tünel araç trafiğine kapatıldı.Sabah saat 07.30 sıralarında Şişli Bomonti Tüneli'nde meydana geldi. Bomonti Tüneli'nden Dolmabahçe yönüne giden İETT yolcu otobüsü seyir halindeyken arka kısmından dumanlar yükselmeye başladı. Otobüsteki yangın söndürüldüDumanları fark eden şoför, aracı yol kenarına çekti. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler tedbir alarak tüneli araç trafiğine kapatırken, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile otobüsteki yangın söndürüldü.Bomonti Tüneli trafiğe açıldıYangın esnasında İETT otobüsünde kimsenin olmadığı öğrenilirken, yangının söndürülmesinin ardından Bomonti Tüneli yeniden trafiğe açıldı.

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