https://anlatilaninotesi.com.tr/20241112/kusadasinda-84-yasindaki-surucunun-kullandigi-arac-kafeye-daldi-otomobilin-altinda-kalan-kadin-1090297510.html
Kuşadası'nda 84 yaşındaki sürücünün kullandığı araç kafeye daldı: Otomobilin altında kalan kadın hayatını kaybetti
Kuşadası'nda 84 yaşındaki sürücünün kullandığı araç kafeye daldı: Otomobilin altında kalan kadın hayatını kaybetti
Sputnik Türkiye
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil kafeye daldı. Otomobilin altında kalan yaşlı kadın şahıs ağır yaralı olarak kaldırıldığı... 12.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-12T13:03+0300
2024-11-12T13:03+0300
2024-11-12T13:03+0300
türkiye
kuşadası
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aydın
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Aydın'ın Kuşadası ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin bir kafeye girmesi sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı. Olay anı, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.84 yaşındaki sürücü otomobille kafeye daldıİ.İ. (84) idaresindeki 09 K 9541 plakalı otomobil geri manevra yaptığı sırada sürücüsü henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Otomobil, süratle müşterilere de çarparak kafeye daldı. Büyük paniğin yaşandığı olayda otomobil sürücüsü İ.İ. ve kafede bulunan Fikriye Becerikli (85), Y.Y. (23) ile C.S. (58) olmak üzere 4 kişi yaralandı. Araba çarpan kadın öldü112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler yaralılara ilk müdahalelerini yaparak ambulansla hastaneye kaldırdı. Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan otomobilin altında kalarak ağır yaralanan Fikriye Becerikli doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.Olayla ilgili soruşturma sürüyor.Hızla kafeye girdiYaşanan kaza çevre iş yerlerinin güvenlik kameralarına yansırken, anbean kaydedildi. Görüntülerde sokakta bulunan otomobilin büyük bir süratle geriye doğru hareket edip cadde üzerine çıkarak kafeye dalması yer aldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241107/sampiyonlar-ligi-macinda-talihsiz-kaza-krampon-darbesiyle-yere-dustu-yuzune-10-dikis-atildi-1090135119.html
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aydın kaza, kuşadası kaza, kafeye giren otomobil
aydın kaza, kuşadası kaza, kafeye giren otomobil
Kuşadası'nda 84 yaşındaki sürücünün kullandığı araç kafeye daldı: Otomobilin altında kalan kadın hayatını kaybetti
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil kafeye daldı. Otomobilin altında kalan yaşlı kadın şahıs ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin bir kafeye girmesi sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı. Olay anı, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
84 yaşındaki sürücü otomobille kafeye daldı
İ.İ. (84) idaresindeki 09 K 9541 plakalı otomobil geri manevra yaptığı sırada sürücüsü henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Otomobil, süratle müşterilere de çarparak kafeye daldı. Büyük paniğin yaşandığı olayda otomobil sürücüsü İ.İ. ve kafede bulunan Fikriye Becerikli (85), Y.Y. (23) ile C.S. (58) olmak üzere 4 kişi yaralandı.
112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler yaralılara ilk müdahalelerini yaparak ambulansla hastaneye kaldırdı. Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan otomobilin altında kalarak ağır yaralanan Fikriye Becerikli doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Yaşanan kaza çevre iş yerlerinin güvenlik kameralarına yansırken, anbean kaydedildi. Görüntülerde sokakta bulunan otomobilin büyük bir süratle geriye doğru hareket edip cadde üzerine çıkarak kafeye dalması yer aldı.