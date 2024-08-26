https://anlatilaninotesi.com.tr/20240826/bu-zambaklari-koparmanin-cezasi-387-bin-tl-1087280524.html
Nesli tükenme tehlikesi yaşıyor: Koparmanın cezası 387 bin TL
Nesli tükenme tehlikesi yaşıyor: Koparmanın cezası 387 bin TL
Sputnik Türkiye
Nesli tükenme tehlikesi altında olan kum zambaklarını koparmanın cezası bu yıl 387 bin 141 liraya yükselirken çevreciler vatandaşları uyardı. 26.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-26T16:03+0300
2024-08-26T16:03+0300
2024-08-26T16:15+0300
yaşam
antalya
kum zambağı
ceza
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Nesli tükenme tehlikesi ile karşı karşıya olan, koparılması ve yurt dışına götürülmesi yasak olan bir endemik bitki türü olan kum zambakları Antalya'nın Alanya ilçesindeki Yeşilöz Sahili’ni süslemeye başladı. Gün doğumu ile birlikte çiçekler izlemesi keyif veren kum zambaklarını koparmanın ve soğanlarının yurt dışına çıkarılmasının geçen sene 244 bin 315 TL olan cezası ise bu sene 387 bin 141 TL’ye yükseldi. Çevreciler ve yerel halk, kum zambaklarının korunması için ziyaretçileri bilinçli davranmaya davet ediyor.Bölgede gönüllü olarak aralıksız nöbet tutan çevreci Güldane Şahin, kum zambaklarının nesli tükenme tehlikesi ile karşı karşıya olduğunu belirterek, “Kum zambaklarının kokusunu bir alan bir daha unutması mümkün değil. Lütfen sahilde kum zambaklarına rastgelenler zarar vermesinler ve sakın koparmasınlar, büyük cezaları var. Lütfen bu değerimize sahip çıkalım” dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240712/bingolde-nesli-tukenmekte-olan-bitkiyi-toplayan-3-kisiye-1-milyon-161-bin-423-lira-ceza-1085805501.html
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antalya, kum zambağı, ceza
antalya, kum zambağı, ceza
Nesli tükenme tehlikesi yaşıyor: Koparmanın cezası 387 bin TL
16:03 26.08.2024 (güncellendi: 16:15 26.08.2024)
Nesli tükenme tehlikesi altında olan kum zambaklarını koparmanın cezası bu yıl 387 bin 141 liraya yükselirken çevreciler vatandaşları uyardı.
Nesli tükenme tehlikesi ile karşı karşıya olan, koparılması ve yurt dışına götürülmesi yasak olan bir endemik bitki türü olan kum zambakları Antalya'nın Alanya ilçesindeki Yeşilöz Sahili’ni süslemeye başladı.
Gün doğumu ile birlikte çiçekler izlemesi keyif veren kum zambaklarını koparmanın ve soğanlarının yurt dışına çıkarılmasının geçen sene 244 bin 315 TL olan cezası ise bu sene 387 bin 141 TL’ye yükseldi. Çevreciler ve yerel halk, kum zambaklarının korunması için ziyaretçileri bilinçli davranmaya davet ediyor.
Bölgede gönüllü olarak aralıksız nöbet tutan çevreci Güldane Şahin, kum zambaklarının nesli tükenme tehlikesi ile karşı karşıya olduğunu belirterek, “Kum zambaklarının kokusunu bir alan bir daha unutması mümkün değil. Lütfen sahilde kum zambaklarına rastgelenler zarar vermesinler ve sakın koparmasınlar, büyük cezaları var. Lütfen bu değerimize sahip çıkalım” dedi.