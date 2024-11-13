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Bakanlık duyurdu: 2 ünlü bal markası sahte çıktı
Bakanlık duyurdu: 2 ünlü bal markası sahte çıktı
Sputnik Türkiye
Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yayımlanan taklit ve tağşiş ürünler listesi ülkede gündem olmaya devam ediyor. Yeni yayımlanan listede zincir marketlerde... 13.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-13T17:34+0300
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marka
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taklit tağşiş listesi
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tarım ürünü
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Taklit ve tağşiş ürünler listesine zincir marketlerde satılan 'Abalı' ve 'Balpetek' marka ballar eklendi.Türkiye'de satılan hileli gıdaların ifşa edildiği Taklit ve Tağşiş Ürünler Listesi'ne zincir marketlerde bulunan 2 ünlü bal markası Abalı ve Balpetek girdi. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın 12 Kasım tarihinde yayımladığı yeni listede firmaların süzme çiçek ballarında taklit ve tağşiş yaptıkları tespit edildi. Firmalardan ise henüz bir açıklama gelmedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241112/unlu-viski-markasinda-sahte-alkol-cikti-firmadan-ilk-aciklama-geldi-1090315920.html
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sahte bal, abalı, balpetek
sahte bal, abalı, balpetek

Bakanlık duyurdu: 2 ünlü bal markası sahte çıktı

17:34 13.11.2024 (güncellendi: 17:39 13.11.2024)
© AABal
Bal - Sputnik Türkiye, 1920, 13.11.2024
© AA
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Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yayımlanan taklit ve tağşiş ürünler listesi ülkede gündem olmaya devam ediyor. Yeni yayımlanan listede zincir marketlerde tanınan iki büyük bal markası sahte çıktı. 12 Kasım tarihinde yenilenen listede Ankara merkezli üretilen 'Abalı' ve 'Balpetek' markası yer aldı.
Taklit ve tağşiş ürünler listesine zincir marketlerde satılan 'Abalı' ve 'Balpetek' marka ballar eklendi.
Türkiye'de satılan hileli gıdaların ifşa edildiği Taklit ve Tağşiş Ürünler Listesi'ne zincir marketlerde bulunan 2 ünlü bal markası Abalı ve Balpetek girdi. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın 12 Kasım tarihinde yayımladığı yeni listede firmaların süzme çiçek ballarında taklit ve tağşiş yaptıkları tespit edildi. Firmalardan ise henüz bir açıklama gelmedi.
Sahte Bal
Sahte Bal - Sputnik Türkiye, 1920, 13.11.2024
Sahte Bal
Rusya - alkol - Sputnik Türkiye, 1920, 12.11.2024
TÜRKİYE
Ünlü viski markasında 'sahte alkol' çıktı: Firmadan ilk açıklama geldi
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