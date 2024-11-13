https://anlatilaninotesi.com.tr/20241113/bakanlik-duyurdu-2-unlu-bal-markasi-sahte-cikti-1090356495.html

Bakanlık duyurdu: 2 ünlü bal markası sahte çıktı

Bakanlık duyurdu: 2 ünlü bal markası sahte çıktı

Sputnik Türkiye

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yayımlanan taklit ve tağşiş ürünler listesi ülkede gündem olmaya devam ediyor. Yeni yayımlanan listede zincir marketlerde... 13.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-13T17:34+0300

2024-11-13T17:34+0300

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Taklit ve tağşiş ürünler listesine zincir marketlerde satılan 'Abalı' ve 'Balpetek' marka ballar eklendi.Türkiye'de satılan hileli gıdaların ifşa edildiği Taklit ve Tağşiş Ürünler Listesi'ne zincir marketlerde bulunan 2 ünlü bal markası Abalı ve Balpetek girdi. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın 12 Kasım tarihinde yayımladığı yeni listede firmaların süzme çiçek ballarında taklit ve tağşiş yaptıkları tespit edildi. Firmalardan ise henüz bir açıklama gelmedi.

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sahte bal, abalı, balpetek