https://anlatilaninotesi.com.tr/20241111/serdar-ortac-ve-mehmet-ali-erbil-de-listede-yasa-disi-bahis-sorusturmasi-baslatildi-1090252378.html
Ünlülere yasa dışı bahis operasyonu: Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç gözaltında
Ünlülere yasa dışı bahis operasyonu: Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç gözaltında
Sputnik Türkiye
Aralarında Serdar Ortaç ve Mehmet Ali Erbil'in de olduğu 20 şüpheli hakkında yasa dışı bahis suçundan soruşturma başlatıldı. Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç... 11.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-11T10:50+0300
2024-11-11T10:50+0300
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yasa dışı bahise teşvik iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında aralarında şarkıcı Serdar Ortaç ve sunucu Mehmet Ali Erbil'in de bulunduğu 20 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, yasa dışı bahise teşvik iddiasına ilişkin yürütülen soruşturmada sosyal medya fenomenleri ve bazı ünlü isimlerin de bulunduğu 20 şüphelinin kimliğini belirledi.Bunun üzerine harekete geçen ekipler, tespit edilen adreslere operasyon düzenledi.Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç gözaltına alındıÜnlü şovmen Mehmet Ali Erbil ve şarkıcı Serdar Ortaç yasa dışı bahis soruşturması kapsamında gözaltına alındı.
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Ünlülere yasa dışı bahis operasyonu: Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç gözaltında
10:50 11.11.2024 (güncellendi: 12:04 11.11.2024)
Aralarında Serdar Ortaç ve Mehmet Ali Erbil'in de olduğu 20 şüpheli hakkında yasa dışı bahis suçundan soruşturma başlatıldı. Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç gözaltına alındı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yasa dışı bahise teşvik iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında aralarında şarkıcı Serdar Ortaç ve sunucu Mehmet Ali Erbil'in de bulunduğu 20 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, yasa dışı bahise teşvik iddiasına ilişkin yürütülen soruşturmada sosyal medya fenomenleri ve bazı ünlü isimlerin de bulunduğu 20 şüphelinin kimliğini belirledi.
Bunun üzerine harekete geçen ekipler, tespit edilen adreslere operasyon düzenledi.
Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç gözaltına alındı
Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil ve şarkıcı Serdar Ortaç yasa dışı bahis soruşturması kapsamında gözaltına alındı.