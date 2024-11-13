https://anlatilaninotesi.com.tr/20241113/chpden-asgari-ucret-aciklamasi-asgari-ucret-otuz-altinda-biz-yokuz-1090351273.html

CHP'den asgari ücret açıklaması: 'Asgari ücret otuz, altında biz yokuz'

CHP'den asgari ücret açıklaması: 'Asgari ücret otuz, altında biz yokuz'

Sputnik Türkiye

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir Meclis'te düzenlediği basın toplantısında yaptığı konuşmada, "Kimseyi yüzde 17, yüzde 20 ve yüzde 25 ile oyalamaya... 13.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-13T16:18+0300

2024-11-13T16:18+0300

2024-11-13T16:37+0300

politika

chp

cumhuriyet halk partisi (chp)

asgari ücret

murat emir

aile ve sosyal hizmetler bakanlığı

mahinur özdemir göktaş

yoksulluk

işsizlik

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CHP Grup Başkanvekili Emir, ülke gündeminin çok yoğun olduğuna işaret ederek, en önemli sorunları yoksulluk, işsizlik ve açlık sınırına dayanan ortalama gelir olarak sıraladı. Giderek artan bir gelir adaletsizliğinin bulunduğunu, her 3 çocuktan birinin kahvaltı yapamadan okula gittiği bir dönemin yaşandığını anlatan Emir, tüm bu sorunların düzeltilmesi için en kısa sürede erken seçime gidilmesi gerektiğini, iktidar değişmeden temel sorunların çözülemeyeceğini savundu. Asgari ücret zammına ilişkin büyük beklenti olduğuna dikkati çeken Emir, şunları kaydetti:Emir, bir gazetecinin, "CHP'li belediyelerde asgari ücret olarak 40 bin lira verileceği yönündeki haber doğru mu?" sorusuna, "Bugün için 40 bin rakamıyla ilgili somut bir şey söylemem, konumum açısından olanaklı değil. Ama CHP'li belediyelerin mutlaka asgari ücretin ve Türkiye koşullarının üstünde, yaşanabilir bir rakam vereceğinden herkes emin olabilir" yanıtını verdi.Son 10 yılda asgari ücret nasıl değişti?

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241011/asgari-ucret-2025-zammi-icin-son-tahminler-geldi-ezber-bozan-beklenti-paylasildi-masadaki-rakamlar-1089101083.html

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