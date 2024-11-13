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İzmir'in ardından bu kez de Antalya'da 3 kardeş apartman dairesinde ölü bulundu
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CHP'den asgari ücret açıklaması: 'Asgari ücret otuz, altında biz yokuz'
CHP'den asgari ücret açıklaması: 'Asgari ücret otuz, altında biz yokuz'
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CHP Grup Başkanvekili Murat Emir Meclis'te düzenlediği basın toplantısında yaptığı konuşmada, "Kimseyi yüzde 17, yüzde 20 ve yüzde 25 ile oyalamaya... 13.11.2024, Sputnik Türkiye
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CHP Grup Başkanvekili Emir, ülke gündeminin çok yoğun olduğuna işaret ederek, en önemli sorunları yoksulluk, işsizlik ve açlık sınırına dayanan ortalama gelir olarak sıraladı. Giderek artan bir gelir adaletsizliğinin bulunduğunu, her 3 çocuktan birinin kahvaltı yapamadan okula gittiği bir dönemin yaşandığını anlatan Emir, tüm bu sorunların düzeltilmesi için en kısa sürede erken seçime gidilmesi gerektiğini, iktidar değişmeden temel sorunların çözülemeyeceğini savundu. Asgari ücret zammına ilişkin büyük beklenti olduğuna dikkati çeken Emir, şunları kaydetti:Emir, bir gazetecinin, "CHP'li belediyelerde asgari ücret olarak 40 bin lira verileceği yönündeki haber doğru mu?" sorusuna, "Bugün için 40 bin rakamıyla ilgili somut bir şey söylemem, konumum açısından olanaklı değil. Ama CHP'li belediyelerin mutlaka asgari ücretin ve Türkiye koşullarının üstünde, yaşanabilir bir rakam vereceğinden herkes emin olabilir" yanıtını verdi.Son 10 yılda asgari ücret nasıl değişti?
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asgari ücret ne kadar, asgari ücret 2025, chp asgari ücret, chp asgari ücret 2025, chp asgari ücret vaadi, chp asgari ücret açıklaması, chp asgari ücret önerisi, chp belediyeleri asgari ücret

CHP'den asgari ücret açıklaması: 'Asgari ücret otuz, altında biz yokuz'

16:18 13.11.2024 (güncellendi: 16:37 13.11.2024)
© AA / Hakan NuralCHP Grup Başkanvekili Murat Emir
CHP Grup Başkanvekili Murat Emir - Sputnik Türkiye, 1920, 13.11.2024
© AA / Hakan Nural
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CHP Grup Başkanvekili Murat Emir Meclis'te düzenlediği basın toplantısında yaptığı konuşmada, "Kimseyi yüzde 17, yüzde 20 ve yüzde 25 ile oyalamaya kalkmasınlar" diyerek asgari ücrette 30 bin liradan aşağı bir rakamı asla kabul etmeyeceklerinin altını çizdi.
CHP Grup Başkanvekili Emir, ülke gündeminin çok yoğun olduğuna işaret ederek, en önemli sorunları yoksulluk, işsizlik ve açlık sınırına dayanan ortalama gelir olarak sıraladı. Giderek artan bir gelir adaletsizliğinin bulunduğunu, her 3 çocuktan birinin kahvaltı yapamadan okula gittiği bir dönemin yaşandığını anlatan Emir, tüm bu sorunların düzeltilmesi için en kısa sürede erken seçime gidilmesi gerektiğini, iktidar değişmeden temel sorunların çözülemeyeceğini savundu. Asgari ücret zammına ilişkin büyük beklenti olduğuna dikkati çeken Emir, şunları kaydetti:

Asgari ücret en az 30 bin lira olmalıdır. Asgari ücret otuz, altında biz yokuz. Bunu herkes böyle bilsin. Kimseyi yüzde 17, yüzde 20 ve yüzde 25 ile oyalamaya kalkmasınlar. Asgari ücrette 30 bin liradan aşağı bir rakamı asla kabul etmiyoruz. Türkiye'de asgari ücretli çalışanların oranı yüzde 60'larda ve Türkiye'de asgari ücret, temel ücret olmuştur. Hal böyleyken asgari ücreti 30 bin liranın altında vermek, insanlık dışıdır; insanlık ayıbıdır. Asla kabul etmeyeceğiz.

Emir, bir gazetecinin, "CHP'li belediyelerde asgari ücret olarak 40 bin lira verileceği yönündeki haber doğru mu?" sorusuna, "Bugün için 40 bin rakamıyla ilgili somut bir şey söylemem, konumum açısından olanaklı değil. Ama CHP'li belediyelerin mutlaka asgari ücretin ve Türkiye koşullarının üstünde, yaşanabilir bir rakam vereceğinden herkes emin olabilir" yanıtını verdi.

Son 10 yılda asgari ücret nasıl değişti?

Son 10 yılın asgari ücreti: Geçmiş yıllarda asgari ücret ne kadardı?

Yıl

Brüt (₺)

Net (₺)

2024

20.002,50 TL

17.002 TL

2023 Temmuz-Aralık

13.414,12 TL

11.402 TL

2023 Ocak-Temmuz

10.008 TL

8.506,80 TL

2022 Temmuz-Aralık

6.471 TL

5.500,35 TL

2022 Ocak-Temmuz

5.004,00 TL

4.253,40 TL

2021

3.577,50 TL

2.825,90 TL

2020

2.943,00 TL

2.324,70 TL

2019

2.558,40 TL

2.020,59 TL

2018

2.029,50 TL

1.603,12 TL

2017

1.777,50 TL

1.404,6 TL

2016

1.647,00 TL

1.300,99 TL

2015

1,201.50 TL

949,07 TL

2014

1.071 TL

846 TL

Türk Lirası - Sputnik Türkiye, 1920, 11.10.2024
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Asgari ücret 2025 zammı için son tahminler: 'Ezber bozan beklenti' paylaşıldı, masadaki rakamlar ortaya çıktı
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