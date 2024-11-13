https://anlatilaninotesi.com.tr/20241113/ahmet-necdet-sezerin-torunu-arkadasinin-silahinin-onune-atladi-digerlerine-siper-oldu-1090331180.html
Ahmet Necdet Sezer’in torunu, arkadaşının silahının önüne atladı: Diğerlerine siper oldu
Ahmet Necdet Sezer’in torunu, arkadaşının silahının önüne atladı: Diğerlerine siper oldu
Sputnik Türkiye
Beyoğlu’nda iki grup arasında çıkan tartışma kavgaya dönüşünce, 10. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer’in torunu Kısacıkoğlu, silah çeken arkadaşının önüne... 13.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-13T11:00+0300
2024-11-13T11:00+0300
2024-11-13T11:00+0300
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silah satışı
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kavga
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İstanbul Beyoğlu’nda dün akşam saatlerinde 10. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer’in torunu olan avukat Sabiha Sezer Kısacıkoğlu, bir kavgada silah çeken arkadaşının önüne geçerek siper oldu. Kısacıkoğlu ve avukat arkadaşı Özgün Karahan, yürürken hızlıca geçen bir motorcu grubuyla tartışma yaşadı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüşürken, Karahan ruhsatlı silahını çıkardı.Silahlı arkadaşının önüne geçtiGerginliğin tırmandığı esnada, Kısacıkoğlu olayın kontrolden çıkmasını engellemek amacıyla arkadaşının önüne geçerek silah kullanmasını durdurmaya çalıştı. Bu sırada yaşanan anlar çevredeki bir kişi tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Olay yerine gelen polis ekipleri, her iki grubu ifadelerini almak üzere Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne götürdü.Motorcular avukattan şikayetçi olduKavganın ardından, avukat Özgün Karahan’ın motorcu gruptan şikayetçi olmadığı öğrenildi. Ancak motorcu gençler Karahan’dan şikayetçi oldu. Yaşanan olayla ilgili olarak savcılık tarafından yapılan incelemede, kovuşturmaya yer olmadığına karar verildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241113/yeni-asgari-ucret-konusunda-bakan-isikhandan-aciklama-1090331018.html
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beyoğlu, ahmet necdet sezer, türkiye, silah, silah satışı, silah taşıma, avukat, avukat cübbesi, kavga, silahlı kavga
beyoğlu, ahmet necdet sezer, türkiye, silah, silah satışı, silah taşıma, avukat, avukat cübbesi, kavga, silahlı kavga
Ahmet Necdet Sezer’in torunu, arkadaşının silahının önüne atladı: Diğerlerine siper oldu
Beyoğlu’nda iki grup arasında çıkan tartışma kavgaya dönüşünce, 10. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer’in torunu Kısacıkoğlu, silah çeken arkadaşının önüne geçerek olayın büyümesini engelledi. Anlar cep telefonuyla kaydedilirken, taraflar ifadeleri alınmak üzere karakola götürüldü. Olayla ilgili soruşturmada kovuşturmaya yer olmadığı kararı verildi.
İstanbul Beyoğlu’nda dün akşam saatlerinde 10. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer’in torunu olan avukat Sabiha Sezer Kısacıkoğlu, bir kavgada silah çeken arkadaşının önüne geçerek siper oldu. Kısacıkoğlu ve avukat arkadaşı Özgün Karahan, yürürken hızlıca geçen bir motorcu grubuyla tartışma yaşadı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüşürken, Karahan ruhsatlı silahını çıkardı.
Silahlı arkadaşının önüne geçti
Gerginliğin tırmandığı esnada, Kısacıkoğlu olayın kontrolden çıkmasını engellemek amacıyla arkadaşının önüne geçerek silah kullanmasını durdurmaya çalıştı. Bu sırada yaşanan anlar çevredeki bir kişi tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Olay yerine gelen polis ekipleri, her iki grubu ifadelerini almak üzere Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne götürdü.
Motorcular avukattan şikayetçi oldu
Kavganın ardından, avukat Özgün Karahan’ın motorcu gruptan şikayetçi olmadığı öğrenildi. Ancak motorcu gençler Karahan’dan şikayetçi oldu. Yaşanan olayla ilgili olarak savcılık tarafından yapılan incelemede, kovuşturmaya yer olmadığına karar verildi.