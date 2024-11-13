https://anlatilaninotesi.com.tr/20241113/ahmet-necdet-sezerin-torunu-arkadasinin-silahinin-onune-atladi-digerlerine-siper-oldu-1090331180.html

Ahmet Necdet Sezer’in torunu, arkadaşının silahının önüne atladı: Diğerlerine siper oldu

Ahmet Necdet Sezer’in torunu, arkadaşının silahının önüne atladı: Diğerlerine siper oldu

Sputnik Türkiye

Beyoğlu’nda iki grup arasında çıkan tartışma kavgaya dönüşünce, 10. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer’in torunu Kısacıkoğlu, silah çeken arkadaşının önüne... 13.11.2024, Sputnik Türkiye

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İstanbul Beyoğlu’nda dün akşam saatlerinde 10. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer’in torunu olan avukat Sabiha Sezer Kısacıkoğlu, bir kavgada silah çeken arkadaşının önüne geçerek siper oldu. Kısacıkoğlu ve avukat arkadaşı Özgün Karahan, yürürken hızlıca geçen bir motorcu grubuyla tartışma yaşadı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüşürken, Karahan ruhsatlı silahını çıkardı.Silahlı arkadaşının önüne geçtiGerginliğin tırmandığı esnada, Kısacıkoğlu olayın kontrolden çıkmasını engellemek amacıyla arkadaşının önüne geçerek silah kullanmasını durdurmaya çalıştı. Bu sırada yaşanan anlar çevredeki bir kişi tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Olay yerine gelen polis ekipleri, her iki grubu ifadelerini almak üzere Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne götürdü.Motorcular avukattan şikayetçi olduKavganın ardından, avukat Özgün Karahan’ın motorcu gruptan şikayetçi olmadığı öğrenildi. Ancak motorcu gençler Karahan’dan şikayetçi oldu. Yaşanan olayla ilgili olarak savcılık tarafından yapılan incelemede, kovuşturmaya yer olmadığına karar verildi.

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