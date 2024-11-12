https://anlatilaninotesi.com.tr/20241112/haitiye-inmek-uzere-olan-ucaga-silahli-saldiri-gerceklesti--1090281202.html

Haiti'ye inmek üzere olan uçağa silahlı saldırı gerçekleşti

Haiti'ye inmek üzere olan uçağa silahlı saldırı gerçekleşti

Sputnik Türkiye

Haiti'nin başkenti Port-au-Prince havalimanına inmek üzere olan bir uçağa ateş açıldı. Bir kabin memuru yaralanırken havalimanı tüm uçuşlara kapatıldı. 12.11.2024, Sputnik Türkiye

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Haiti'nin başkenti olan Port-au-Prince şehrine inmek üzere olan Spirit Havayolları'na ait bir yolcu uçağına ateş açıldı. Açılan ateşin ardından uçak, rotasını Dominik Cumhutiyeti'nde Santiago Havaalanı'na yönelterek güvenli bir şekilde inişini gerçekleştirdi.Spirit Havayolları sözcüsü yapılan incelemede uçakta silah ateşiyle uyumlu hasar izlerinin tespit edildiğini belirtti. Uçakta bulunan yolculardan kimse yaralanmazken, bir kabin memurunun hafif yara aldığı belirtildi.Olayın ardından, Port-au-Prince havalimanının tüm uçuşlara kapatıldığı yerel yetkililer tarafından doğrulanırken, Spirit Havayolları, başkent Port-au-Prince ve Haiti'nin ikinci büyük şehri Cap-Haitien'e olan seferlerini 'daha fazla değerlendirme yapılana kadar' askıya aldığını belirtti.Al Jazeera televizyonunun ulaştığı fotoğraflara göre, Airbus A321 model uçağın iç kısmında ve baş üstü bagaj bölmeleri de dahil olmak üzere birkaç kurşun deliği bulunuyor.

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haiti, spirit, uçak, uçak seferi, silah, saldırı, silahlı saldırı, yaralı