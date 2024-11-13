https://anlatilaninotesi.com.tr/20241113/abd-ekim-ayi-enflasyon-verileri-aciklandi-1090355193.html
ABD ekim ayı enflasyon verileri açıklandı
ABD ekim ayı enflasyon verileri açıklandı
Sputnik Türkiye
Amerika Birleşik Devletleri ekim ayı enflasyon verileri açıklandı. Tüketici Fiyat Endeksi yıllık yüzde 2.6 olurken Aylık Tüketici Enflasyonu ise yüzde 0.20... 13.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-13T17:13+0300
2024-11-13T17:13+0300
2024-11-13T17:18+0300
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ABD ekim ayı enflasyon rakamları beklenen seviyede gelerek Tüketici Fiyat Endeksi yıllık yüzde 2.6, Aylık Tüketici Enflasyonu ise yüzde 0.20 oldu.ABD Çalışma İstatistikleri Bürosu ekim ayı enflasyon verilerini yayımladı. Verilere göre Tüketici Fiyat Endeksi ekim ayında yapılan düzenlemeden sonraki 3 ayda aynı seviyede kalarak yüzde 0.20'de sabit kaldı. Son 12 ayda ise tüm kalemler endeksinde yüzde 2.6 yükseliş yaşandığı ifade edildi. Barınma Endeksi yüzde 0.4 artarken aylık tüm kalemler artışının yarısından fazlasını oluşturdu. Gıda endeksi evde yüzde 0.1 artarken ev dışı gıda endeksi yüzde 0.2 yükseldi. Tüketici Fiyat Endeksi yıllık yüzde 2.6 seviyesinde kaldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241010/abdde-enflasyon-ongoruleri-asti-1089060653.html
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abd, enflasyon, gıda enflasyonu, fed, fed faiz kararı, dolar, dolar rezervi, amerika, amerika birleşik devletleri
abd, enflasyon, gıda enflasyonu, fed, fed faiz kararı, dolar, dolar rezervi, amerika, amerika birleşik devletleri
ABD ekim ayı enflasyon verileri açıklandı
17:13 13.11.2024 (güncellendi: 17:18 13.11.2024)
Amerika Birleşik Devletleri ekim ayı enflasyon verileri açıklandı. Tüketici Fiyat Endeksi yıllık yüzde 2.6 olurken Aylık Tüketici Enflasyonu ise yüzde 0.20 seviyesinde geldi. Piyasa beklentileri ile uyumlu gelen ekim ayı enflasyonu sürpriz yaşatmadı.
ABD ekim ayı enflasyon rakamları beklenen seviyede gelerek Tüketici Fiyat Endeksi yıllık yüzde 2.6, Aylık Tüketici Enflasyonu ise yüzde 0.20 oldu.
ABD Çalışma İstatistikleri Bürosu ekim ayı enflasyon verilerini yayımladı. Verilere göre Tüketici Fiyat Endeksi ekim ayında yapılan düzenlemeden sonraki 3 ayda aynı seviyede kalarak yüzde 0.20'de sabit kaldı. Son 12 ayda ise tüm kalemler endeksinde yüzde 2.6 yükseliş yaşandığı ifade edildi. Barınma Endeksi yüzde 0.4 artarken aylık tüm kalemler artışının yarısından fazlasını oluşturdu. Gıda endeksi evde yüzde 0.1 artarken ev dışı gıda endeksi yüzde 0.2 yükseldi. Tüketici Fiyat Endeksi yıllık yüzde 2.6 seviyesinde kaldı.