https://anlatilaninotesi.com.tr/20241010/abdde-enflasyon-ongoruleri-asti-1089060653.html

ABD'de enflasyon öngörüleri aştı

ABD'de enflasyon öngörüleri aştı

Sputnik Türkiye

ABD'de Eylül ayında TÜFE yüzde 0.2, yıllık bazda yüzde 2.4 arttı. 10.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-10T16:25+0300

2024-10-10T16:25+0300

2024-10-10T16:25+0300

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ABD'de tüketici fiyatlarında artış Eylül ayında beklentilerin üzerinde çıktı. Eylülde TÜFE yüzde 0.2, yıllık bazda yüzde 2.4 arttı. TÜFE'nin aylık bazda yüzde 0.1, yıllık bazda ise yüzde 2.3 artması bekleniyordu. Eylül ayında çekirdek enflasyon ise yıllık yüzde 3.3 olarak gerçekleşti. Enerji ve gıda hariç fiyatlar bir önceki aya göre yüzde 0.3 arttı. Beklenti yüzde 0.2 artış olacağı yönünde oluşmuştu. Enerji fiyatları Eylül ayında yüzde 1.9 gerilerken, gıda fiyatları ise yüzde 0.4 yükseldi. Eylül'de reel ortalama haftalık kazançlar yüzde 0.1 düştü

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241010/mahkeme-tuikten-enflasyon-belgelerini-talep-etti-memur-ve-emekli-maasi-icin-bir-donum-noktasi-1089040002.html

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