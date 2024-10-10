https://anlatilaninotesi.com.tr/20241010/abdde-enflasyon-ongoruleri-asti-1089060653.html
ABD'de enflasyon öngörüleri aştı
ABD'de enflasyon öngörüleri aştı
Sputnik Türkiye
ABD'de Eylül ayında TÜFE yüzde 0.2, yıllık bazda yüzde 2.4 arttı. 10.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-10T16:25+0300
2024-10-10T16:25+0300
2024-10-10T16:25+0300
dünya
abd
enflasyon
ekonomi
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ABD'de tüketici fiyatlarında artış Eylül ayında beklentilerin üzerinde çıktı. Eylülde TÜFE yüzde 0.2, yıllık bazda yüzde 2.4 arttı. TÜFE'nin aylık bazda yüzde 0.1, yıllık bazda ise yüzde 2.3 artması bekleniyordu. Eylül ayında çekirdek enflasyon ise yıllık yüzde 3.3 olarak gerçekleşti. Enerji ve gıda hariç fiyatlar bir önceki aya göre yüzde 0.3 arttı. Beklenti yüzde 0.2 artış olacağı yönünde oluşmuştu. Enerji fiyatları Eylül ayında yüzde 1.9 gerilerken, gıda fiyatları ise yüzde 0.4 yükseldi. Eylül'de reel ortalama haftalık kazançlar yüzde 0.1 düştü
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241010/mahkeme-tuikten-enflasyon-belgelerini-talep-etti-memur-ve-emekli-maasi-icin-bir-donum-noktasi-1089040002.html
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abd enflasyon verisi, abd enflasyon, abd ekonomi
abd enflasyon verisi, abd enflasyon, abd ekonomi
ABD'de enflasyon öngörüleri aştı
ABD'de Eylül ayında TÜFE yüzde 0.2, yıllık bazda yüzde 2.4 arttı.
ABD'de tüketici fiyatlarında artış Eylül ayında beklentilerin üzerinde çıktı. Eylülde TÜFE yüzde 0.2, yıllık bazda yüzde 2.4 arttı. TÜFE'nin aylık bazda yüzde 0.1, yıllık bazda ise yüzde 2.3 artması bekleniyordu.
Eylül ayında çekirdek enflasyon ise yıllık yüzde 3.3 olarak gerçekleşti. Enerji ve gıda hariç fiyatlar bir önceki aya göre yüzde 0.3 arttı. Beklenti yüzde 0.2 artış olacağı yönünde oluşmuştu.
Enerji fiyatları Eylül ayında yüzde 1.9 gerilerken, gıda fiyatları ise yüzde 0.4 yükseldi. Eylül'de reel ortalama haftalık kazançlar yüzde 0.1 düştü