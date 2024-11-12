https://anlatilaninotesi.com.tr/20241112/yeni-zelanda-basbakani-bakim-evlerinde-istismara-maruz-kalan-200-bin-kisiden-ozur-diledi-1090309791.html

Yeni Zelanda Başbakanı, bakım evlerinde istismara maruz kalan 200 bin kişiden özür diledi

Yeni Zelanda Başbakanı, bakım evlerinde istismara maruz kalan 200 bin kişiden özür diledi

Sputnik Türkiye

Yeni Zelanda'da 200 bin çocuk ve yetişkinin 70 yıllık bir dönemde, bakım evlerinde çeşitli istismarlara maruz kalması sonrasında Başbakan Luxon özür diledi... 12.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-12T16:45+0300

2024-11-12T16:45+0300

2024-11-12T16:45+0300

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yeni zelanda

maori

cinsel istismar

kısırlaştırma

zorla kısırlaştırma

zorla çalıştırma

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Yeni Zelanda'nın en büyük istismar soruşturmasında 1950 ila 2019 arasında 200 bin kişinin, devlet ve dini bakım evlerinde cinsel istismar, kısırlaştırma ve zorla çalıştırmaya maruz kaldığı ortaya çıktı. Soruşturma sonunda yayımlanan bağımsız raporda, 2 bin 300 kadar mağdurla yapılan görüşmeler yer aldı. Altı yıllık soruşturmanın raporu, bugün Yeni Zelanda parlamentosunda görüşüldü. Rapora göre, mağdurların çoğunluğunun Yeni Zelanda yerlisi olan Maoriler ve diğer Pasifik yerlileri olduğu ifade edildi. Zihinsel ve bedensel engellilerin de aralarında bulunduğu bu bakım evlerinde çeşitli işkenceye maruz kalan kurbanların çoğu, adaleti görmeden öldüğü ifade edildi. Başbakan Christopher Luxon, bugün parlamentoda yaptığı konuşmada mağdurlardan özür diledi. Luxon, skandalla ilgili "Korkunçtu, yürek parçalayıcıydı, yanlıştı ve asla olmamalıydı" dedi.

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yeni zelanda, maori, cinsel istismar, kısırlaştırma, zorla kısırlaştırma, zorla çalıştırma