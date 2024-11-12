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Tutuklanan sosyal medya fenomeni İbrahim Yılmaz'ın ifadesi ortaya çıktı
Tutuklanan sosyal medya fenomeni İbrahim Yılmaz'ın ifadesi ortaya çıktı
Sputnik Türkiye
Yasadışı bahis reklamı ve teşvikinde bulunduğu tespit edilen 23 sanatçı ve sosyal medya fenomenine yönelik yürütülen soruşturmada aralarında sosyal medyada 19... 12.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-12T12:12+0300
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, yasa dışı bahse teşvik iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında İbrahim Yılmaz, Emirhan Karauç, Aleyna Göreci, Emircan Çelik, Ramazan Karkin, Aleksandr Maenshıkov, Muhammet Sümertaş, Esma Sözen, Soner Kabakçı, Yağmur Şifa Yaprak, Sefa Caner Sarıçam ve Muzaffer Zorbey Erkoçlar tutuklandı. Öte yandan, şüpheliler arasında yer alan sanatçı Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç hakkında ise ev hapsi kararı verildi.Tutuklanan sosyal medya fenomeni İbrahim Yılmaz'ın ifadesi ortaya çıktı. Habertürk'ün haberine göre İbrahim Yılmaz ifadesinde, 20 milyon takipçisi olduğunu, reklam anlaşması yaptığı sitelere takipçilerini yönlendirdiğini belirtti. Yıldız, söz konusu sitelerin yasa dışı bahis sitesi reklamı yaptığını reklam anlaşmasından sonra öğrendiğini iddia etti.İbrahim Yılmaz kimdir?İbrahim Yılmaz, 19 Aralık 1985 tarihinde İstanbul'da dünyaya gedi. Yılmaz aslen Çorumludur.Lise eğitimini Çorum Lisesi'nde tamamlayan Yılmaz, ardından İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi'nden mezun oldu.İş hayatına güvenlik sektörüyle adım atan Yılmaz, bu alandaki kariyerini kendi güvenlik şirketini kurarak sürdürdü.Öte yandan, zaman zaman dizilerde yan rollerde de yer aldı.Ne olmuştu?İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, yasa dışı bahse teşvik iddiasına ilişkin yürütülen soruşturmada, sosyal medya fenomenleri ve bazı ünlü isimlerin de aralarında bulunduğu 23 şüpheli hakkında gözaltı kararı vermişti.Soruşturmada yaşa dışı bahis reklamlarında yer aldıkları iddia edilen şüpheliler arasında şarkıcı Serdar Ortaç, sunucu Mehmet Ali Erbil, eski futbolcu Batuhan Karadeniz, sosyal medya fenomenleri İbrahim Yılmaz, Muzaffer Zorbey Erkoçkar, Sefa Caner Sarıçam ile Rusya ve Türkiye vatandaşı Aleksander Mensikof'un da olduğu tespit edilmişti.İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda, aralarında Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç'ın da bulunduğu şüphelilerden 16'sı gözaltına alınmıştı.Şüphelilerden 5'inin yurt dışında olduğu, diğer 2'sinin aranmasına yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenilmişti.Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Serdar Ortaç ve Mehmet Ali Erbil hakkında "ev hapsi" şeklinde adli kontrol kararı verilmiş, Sefa Caner Sarıcam, Esma Sözen, Muzaffer Zorbey Erkoçkar ve İbrahim Yılmaz'ın da aralarında bulunduğu 12 şüpheli tutuklanmış, 2 şüphelinin de adli kontrol şartıyla serbest bırakılması kararlaştırılmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241112/bassavcilik-itiraz-etti-mehmet-ali-erbil-ve-serdar-ortac-icin-tutuklama-talebi-1090290875.html
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ibrahim yılmaz, yasadışı, yasadışı bahis, serdar ortaç, mehmet ali erbil
ibrahim yılmaz, yasadışı, yasadışı bahis, serdar ortaç, mehmet ali erbil

Tutuklanan sosyal medya fenomeni İbrahim Yılmaz'ın ifadesi ortaya çıktı

12:12 12.11.2024
© İHAİbrahim Yılmaz
İbrahim Yılmaz - Sputnik Türkiye, 1920, 12.11.2024
© İHA
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Yasadışı bahis reklamı ve teşvikinde bulunduğu tespit edilen 23 sanatçı ve sosyal medya fenomenine yönelik yürütülen soruşturmada aralarında sosyal medyada 19 milyon takipçisi bulunan İbrahim Yılmaz tutuklandı. İbrahim Yılmaz'ın ifadesi ortaya çıktı. Yılmaz, söz konusu sitelerin yasadışı bahis sitesi reklamı yaptığını sonra öğrendiğini söyledi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, yasa dışı bahse teşvik iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında İbrahim Yılmaz, Emirhan Karauç, Aleyna Göreci, Emircan Çelik, Ramazan Karkin, Aleksandr Maenshıkov, Muhammet Sümertaş, Esma Sözen, Soner Kabakçı, Yağmur Şifa Yaprak, Sefa Caner Sarıçam ve Muzaffer Zorbey Erkoçlar tutuklandı. Öte yandan, şüpheliler arasında yer alan sanatçı Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç hakkında ise ev hapsi kararı verildi.
Tutuklanan sosyal medya fenomeni İbrahim Yılmaz'ın ifadesi ortaya çıktı. Habertürk'ün haberine göre İbrahim Yılmaz ifadesinde, 20 milyon takipçisi olduğunu, reklam anlaşması yaptığı sitelere takipçilerini yönlendirdiğini belirtti. Yıldız, söz konusu sitelerin yasa dışı bahis sitesi reklamı yaptığını reklam anlaşmasından sonra öğrendiğini iddia etti.

İbrahim Yılmaz kimdir?

İbrahim Yılmaz, 19 Aralık 1985 tarihinde İstanbul'da dünyaya gedi. Yılmaz aslen Çorumludur.

Lise eğitimini Çorum Lisesi'nde tamamlayan Yılmaz, ardından İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi'nden mezun oldu.

İş hayatına güvenlik sektörüyle adım atan Yılmaz, bu alandaki kariyerini kendi güvenlik şirketini kurarak sürdürdü.
Öte yandan, zaman zaman dizilerde yan rollerde de yer aldı.

Ne olmuştu?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, yasa dışı bahse teşvik iddiasına ilişkin yürütülen soruşturmada, sosyal medya fenomenleri ve bazı ünlü isimlerin de aralarında bulunduğu 23 şüpheli hakkında gözaltı kararı vermişti.
Soruşturmada yaşa dışı bahis reklamlarında yer aldıkları iddia edilen şüpheliler arasında şarkıcı Serdar Ortaç, sunucu Mehmet Ali Erbil, eski futbolcu Batuhan Karadeniz, sosyal medya fenomenleri İbrahim Yılmaz, Muzaffer Zorbey Erkoçkar, Sefa Caner Sarıçam ile Rusya ve Türkiye vatandaşı Aleksander Mensikof'un da olduğu tespit edilmişti.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda, aralarında Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç'ın da bulunduğu şüphelilerden 16'sı gözaltına alınmıştı.
Şüphelilerden 5'inin yurt dışında olduğu, diğer 2'sinin aranmasına yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenilmişti.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Serdar Ortaç ve Mehmet Ali Erbil hakkında "ev hapsi" şeklinde adli kontrol kararı verilmiş, Sefa Caner Sarıcam, Esma Sözen, Muzaffer Zorbey Erkoçkar ve İbrahim Yılmaz'ın da aralarında bulunduğu 12 şüpheli tutuklanmış, 2 şüphelinin de adli kontrol şartıyla serbest bırakılması kararlaştırılmıştı.
Mehmet Ali Erbil - Sputnik Türkiye, 1920, 12.11.2024
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Başsavcılık itiraz etti: Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç için tutuklama talebi
10:51
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