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https://anlatilaninotesi.com.tr/20240718/e-devletten-erisilecek-elektronik-alkol-takip-sistemi-devreye-alindi-sisteme-uymayana-ceza-geliyor-1085968830.html
E-Devlet'ten erişilecek Elektronik Alkol Takip Sistemi devreye alındı: Sisteme uymayana ceza geliyor
E-Devlet'ten erişilecek Elektronik Alkol Takip Sistemi devreye alındı: Sisteme uymayana ceza geliyor
Sputnik Türkiye
Tarım ve Orman Bakanlığı, sahte ve yasa dışı alkollü içki üretiminden kaynaklanan can kayıplarının önüne geçmek amacıyla Elektronik Alkol Takip Sistemi'ni... 18.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-18T11:09+0300
2024-07-18T11:10+0300
türkiye
ibrahim yumaklı
elektronik
alkol
takip
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içki
alkollü içki
e-devlet
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Elektronik Alkol Takip Sistemi, Türkiye’de sahte alkol kaynaklı can kayıplarını azaltmada ve yasa dışı alkollü içki ticaretini engellemede önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, EATS'in tüm unsurlarıyla devrede olduğunu belirterek, sistemin sahte alkollü içki üretimi ve yasa dışı ticaretin önüne geçmeyi hedeflediğini vurguladı. Bakan Yumaklı, "EATS, etil alkol üretim ve ithalat miktarını elektronik ortamda tespit edecek, ürünün yurt içindeki sevkiyatı ile piyasa arz zincirini adım adım izleyerek kayıt altına alacak" dedi.Yumaklı, Bakanlık öz kaynaklarıyla geliştirilen sistemin yasal ticareti kayıt altına almayı ve yasa dışı ticareti görünür hale getirerek mücadeleyi kolaylaştırmayı hedeflediğini belirtti. Türkiye'deki tesislere yerleştirilen gelişmiş akış ölçer cihazları sayesinde ham madde ve nihai ürün miktarları anlık olarak izlenip Bakanlığın veri merkezine aktarılıyor. Ayrıca, alkol ithalat verileri Ticaret Bakanlığı'nın sistemiyle entegre edilerek EATS'ye dahil ediliyor.Cezai yaptırımlar ve takipATİP'e sadece yetkili gerçek ve tüzel kişiler e-Devlet üzerinden erişebilecek ve yasal sınırlar içinde işlem yapabilecek. ATİP dışında alkol ticareti yapanlara ise lisans iptaline varan ciddi yaptırımlar uygulanacak. Etil alkolün ülke içindeki sevkiyatına beyan zorunluluğu getirilmiş olup, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın Ulaştırma Elektronik Takip ve Denetim Sistemi (U-ETDS) ile entegre edilen EATS, alkolün yükleme noktasından son varış noktasına kadar takip edilmesini sağlayacak.EATS'in devreye alınması öncesinde, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı ile işleyişe ilişkin bilgilendirme toplantıları yapıldı. Yumaklı, "Kaçakçılıkla mücadelede görevli birimlerimiz, sistemden yararlanarak yasal olarak etil alkol ticareti yapan kişi ve firmaları anlık sorgulayabilecek" dedi. Ayrıca, yasal arzın yasa dışı ticarete konu edilmesini önlemek için risk analizi yapılarak riskli faaliyetler mercek altına alınacak.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240718/ev-sahibi-olmak-isteyenler-dikkat-ortak-konut-kredisi-donemi-basliyor-basvuru-sartlari-ne-1085963271.html
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elektronik alkol takip sistemi nedir, elektronik alkol takip sistemi ne işe yarıyor, alkol sorgulama uygulaması nereden yapılır
elektronik alkol takip sistemi nedir, elektronik alkol takip sistemi ne işe yarıyor, alkol sorgulama uygulaması nereden yapılır

E-Devlet'ten erişilecek Elektronik Alkol Takip Sistemi devreye alındı: Sisteme uymayana ceza geliyor

11:09 18.07.2024 (güncellendi: 11:10 18.07.2024)
© AAAlkol
Alkol - Sputnik Türkiye, 1920, 18.07.2024
© AA
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Tarım ve Orman Bakanlığı, sahte ve yasa dışı alkollü içki üretiminden kaynaklanan can kayıplarının önüne geçmek amacıyla Elektronik Alkol Takip Sistemi'ni (EATS) hayata geçirdi. Peki, Elektronik Alkol Takip Sistemi nedir, ne işe yarıyor, alkol sorgulama uygulaması nereden yapılır?
Elektronik Alkol Takip Sistemi, Türkiye’de sahte alkol kaynaklı can kayıplarını azaltmada ve yasa dışı alkollü içki ticaretini engellemede önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, EATS'in tüm unsurlarıyla devrede olduğunu belirterek, sistemin sahte alkollü içki üretimi ve yasa dışı ticaretin önüne geçmeyi hedeflediğini vurguladı. Bakan Yumaklı, "EATS, etil alkol üretim ve ithalat miktarını elektronik ortamda tespit edecek, ürünün yurt içindeki sevkiyatı ile piyasa arz zincirini adım adım izleyerek kayıt altına alacak" dedi.
Yumaklı, Bakanlık öz kaynaklarıyla geliştirilen sistemin yasal ticareti kayıt altına almayı ve yasa dışı ticareti görünür hale getirerek mücadeleyi kolaylaştırmayı hedeflediğini belirtti. Türkiye'deki tesislere yerleştirilen gelişmiş akış ölçer cihazları sayesinde ham madde ve nihai ürün miktarları anlık olarak izlenip Bakanlığın veri merkezine aktarılıyor. Ayrıca, alkol ithalat verileri Ticaret Bakanlığı'nın sistemiyle entegre edilerek EATS'ye dahil ediliyor.

Cezai yaptırımlar ve takip

ATİP'e sadece yetkili gerçek ve tüzel kişiler e-Devlet üzerinden erişebilecek ve yasal sınırlar içinde işlem yapabilecek. ATİP dışında alkol ticareti yapanlara ise lisans iptaline varan ciddi yaptırımlar uygulanacak. Etil alkolün ülke içindeki sevkiyatına beyan zorunluluğu getirilmiş olup, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın Ulaştırma Elektronik Takip ve Denetim Sistemi (U-ETDS) ile entegre edilen EATS, alkolün yükleme noktasından son varış noktasına kadar takip edilmesini sağlayacak.
EATS'in devreye alınması öncesinde, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı ile işleyişe ilişkin bilgilendirme toplantıları yapıldı. Yumaklı, "Kaçakçılıkla mücadelede görevli birimlerimiz, sistemden yararlanarak yasal olarak etil alkol ticareti yapan kişi ve firmaları anlık sorgulayabilecek" dedi. Ayrıca, yasal arzın yasa dışı ticarete konu edilmesini önlemek için risk analizi yapılarak riskli faaliyetler mercek altına alınacak.
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