https://anlatilaninotesi.com.tr/20241112/bassavcilik-itiraz-etti-mehmet-ali-erbil-ve-serdar-ortac-icin-tutuklama-talebi-1090290875.html

Başsavcılık itiraz etti: Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç için tutuklama talebi

Başsavcılık itiraz etti: Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç için tutuklama talebi

Sputnik Türkiye

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yasa dışı bahse teşvik iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında dün Serdar Ortaç ve Mehmet Ali Erbil hakkında... 12.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-12T10:51+0300

2024-11-12T10:51+0300

2024-11-12T11:14+0300

türkiye

mehmet ali erbil

serdar ortaç

yasa dışı

yasadışı bahis

mahkeme

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yasadışı bahse teşvik iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında dün gözaltına alınan birçok isim arasında yer alan şarkıcı Serdar Ortaç, sunucu Mehmet Ali Erbil'le ilgili son dakika gelişmesi yaşandı. Gözaltına alınan 16 şüpheliden Serdar Ortaç ve Mehmet Ali Erbil hakkında dün "ev hapsi" şeklinde adli kontrol kararı verildi, 12 şüpheli tutuklandı, 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Habertürk'te yer alan bilgiye göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavclığı, yasa dışı bahis soruşturmasında Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç'a verilen "ev hapsi" kararına itiraz etti. Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç'ın tutuklanmaları talep edildi.Şüphelilerden Sefa Caner Sarıcam, Esma Sözen, Muzaffer Zorbey Erkoçkar ve İbrahim Yılmaz'ın da aralarında bulunduğu 12 şüphelinin tutuklanmasına hükmeden hakimlik, biri 18 yaşından küçük 2 şüphelinin de adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasını kararlaştırdı.Serdar Ortaç ne söylemişti?Şüpheli Serdar Ortaç, hakimlikteki işlemlerinin ardından adliyeden ayrılırken basın mensuplarına yaptığı açıklamada, kumarın, evini, evliliğini ve sağlığını kendisinden aldığını dile getirmişti.Ortaç, sözlerini şöyle sürdürmüştü:"Bir de adliyeye düşürdü. Kumarı daha nasıl kötüleyeceğiz, millete daha nasıl anlatacağız bu işi bilmiyorum. Beni Malta adasına otel açılışına davet ettiler. Restoran açılıyor diye. Orada katakulliye gelip, cep telefonundan oyunu çektiler. Orada oyuna geldik. Bir şey de diyemezsin gurbette, bir şey diyemedim. Hatta maç açıktı, 'Serdar bey skor ne olur?' diye bana soruyor. Ben anlamam. Pişmanım, üzgünüm."Mehmet Ali Erbil'in ifadesi ortaya çıktıErbil, sulh ceza hakimliğindeki ifadesinde ise kendisini bilmediği bir olayın içinde bulduğunu ifade ederek, "Benim haberim olmadan reklamımı yapıp videolarımı yayınlamışlardır. Bu konuda avukatlarım aracılığıyla hatırladığım kadarıyla Temmuz ayı gibi suç duyurusunda bulundum, kamuoyu açıklaması da yaptım" dedi.Hiç yasa dışı bahis oynamadığını savunan Erbil, "Sadece bir değişiklik olsun diye Serdar Ortaç ile bir restoran açılışına gitmiştik. Hiçbir maddi, manevi çıkarımız yoktur. Banka hareketlerimde herhangi bir menfaate rastlanamaz. Böyle bir şeye ihtiyacım da yoktur. Sosyal medya hesaplarımda da 'Kumar oynamayın.' şeklinde altını çize çize söylemekteyim. Reklamını yapacak olsam böyle şirketlerin adını lanse edebilirdim ancak böyle bir işe girişmedim. Suçsuzum, serbest bırakılmamı talep ederim" ifadelerini kullandı.Yasadışı bahis nedir? Yasadışı bahisin cezası nedir?Yasadışı bahis cezası verilebilmesi için öncelikle ortada bir spor müsabakası üzerinde kanuna dayalı olmadan oynatılan bir şans oyunu veya bahis bulunması gerekir.Eğer bir spor karşılaşması hakkında kanuna dayalı olmaksızın oynatılan bir bahis veya şans oyunu mevcutsa suç oluşur.Oluşan suç sebebiyle verilecek yasadışı bahis suçları ve cezaları ise şu şekilde sıralanabilir:- İllegal bahis veya şans oyunları oynatanlar ya da oynanması amacıyla yer veya imkan sağlayanlar hakkında 3 yıldan 5 yıla kadar hapis ve 10.000 güne kadar adli para cezasına hükmedilir.- Ülke dışında oynatılan bahis ya da şans oyunlarının internet ya da bir başka yolla erişim sağlayarak Türkiye’den oynanmasına olanak tanıyanlar hakkında 4 yıldan 6 yıla kadar hapis cezasına hükmolunur.- Kaçak bahis ya da şans oyunlarıyla ilişkili olarak para aktarımını aracılık eden kişiler hakkında 3 yıldan 5 yıla kadar hapis ve 5000 güne kadar adli para cezasına hükmedilir.- Kişileri İllegal (kaçak) bahis ya da şans oyunlarını oynamaya teşvik edenler hakkında 1 yıldan 3 yıla kadar hapis ve 3000 güne kadar adli para cezasına hükmolunur.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241111/mehmet-ali-erbil-tutuklama-talebiyle-mahkemeye-sevk-edildi-1090270433.html

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