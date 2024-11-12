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https://anlatilaninotesi.com.tr/20241112/trump-abd-disisleri-bakanligi-icin-mark-rubioyu-aday-gosterebilir-1090294820.html
Trump, ABD Dışişleri Bakanlığı için Mark Rubio'yu aday gösterebilir
Trump, ABD Dışişleri Bakanlığı için Mark Rubio'yu aday gösterebilir
Sputnik Türkiye
ABD’nin seçilmiş başkanı Donald Trump’ın, ABD Dışişleri Bakanlığı için Florida Senatörü Mark Rubio’yu aday gösterebileceği belirtildi. Olası adaylar arasında... 12.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-12T11:45+0300
2024-11-12T11:45+0300
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CNN televizyonunun haberinde, Donald Trump’ın yeni kabinesinde ABD Dışişleri Bakanlığını Florida Senatörü Mark Rubio’ya verebileceği ifade edildi.Haberde, “Çin için Rubio'nun atanması Pompeo'nun yeniden atanmasından daha kötü” ifadesine yer verildi.Hill gazetesi de ABD Dışişleri Bakanlığı koltuğuna, seçimlerden çekilerek Trump’a destek veren girişimci Vivek Ramaswamy’yi oturabileceğini yazdı.Ramaswamy’nin kesinlikle MAGA'nın (Make America Great Again) simgesi olan bir figür ve Cumhuriyetçi Parti’nin bir parçası olduğu ifade edilen yazıda, “Marco Rubio, Senato İstihbarat Komitesi'nde daha fazla uluslararası politika deneyimine sahip olduğu için avantaja sahip olabilir” dendi.Ramaswamy ve Rubio'nun isimlerinin ABD Dışişleri Bakan adaylarının ‘kısa listesinde’ yer aldığı iddia edilirken Trump’ın şu ana kadar Dışişleri Bakanlığı için kimi aday göstermeyi planladığını açıklamadığı kaydedildi.Ramaswamy, Cumhuriyetçi Parti'den ABD başkan aday adayı olmuş, ama Iowa'da Cumhuriyetçi Partinin seçimlerinde yüzde 7,7 düzeyinde oy alarak yarıştan çekilmişti. Ukrayna sorununun barışçıl yollarla çözüme kavuşturulması gerektiğini savunan girişimci, Kiev'e yardımın kesilmesi ve Ukrayna'nın NATO'ya alınmaması gerektiğini defalarca dile getirmişti.Daha önce ABD Dışişleri Bakanlığı görevinin Tennessee Eyaleti’nin Cumhuriyetçi Senatörü Bill Hagerty’ye verilebileceği bildirilmişti. Hagerty, 2017-2019 döneminde ABD’nin Japonya Büyükelçiliğini yapmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241112/musk-trumpin-gelecek-yonetiminde-kilit-bir-figur-oldu-1090287275.html
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abd, donald trump, abd dışişleri bakanlığı, vivek ramaswamy, make america great again, cumhuriyetçi parti, ukrayna, nato
abd, donald trump, abd dışişleri bakanlığı, vivek ramaswamy, make america great again, cumhuriyetçi parti, ukrayna, nato

Trump, ABD Dışişleri Bakanlığı için Mark Rubio'yu aday gösterebilir

11:45 12.11.2024
© SputnikABD Dışişleri Bakanlığı binası
ABD Dışişleri Bakanlığı binası - Sputnik Türkiye, 1920, 12.11.2024
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ABD’nin seçilmiş başkanı Donald Trump’ın, ABD Dışişleri Bakanlığı için Florida Senatörü Mark Rubio’yu aday gösterebileceği belirtildi. Olası adaylar arasında, seçimlerde rakibi olan girişimci Vivek Ramaswamy’nin adı da geçiyor.
CNN televizyonunun haberinde, Donald Trump’ın yeni kabinesinde ABD Dışişleri Bakanlığını Florida Senatörü Mark Rubio’ya verebileceği ifade edildi.
Haberde, “Çin için Rubio'nun atanması Pompeo'nun yeniden atanmasından daha kötü” ifadesine yer verildi.
Hill gazetesi de ABD Dışişleri Bakanlığı koltuğuna, seçimlerden çekilerek Trump’a destek veren girişimci Vivek Ramaswamy’yi oturabileceğini yazdı.
Ramaswamy’nin kesinlikle MAGA'nın (Make America Great Again) simgesi olan bir figür ve Cumhuriyetçi Parti’nin bir parçası olduğu ifade edilen yazıda, “Marco Rubio, Senato İstihbarat Komitesi'nde daha fazla uluslararası politika deneyimine sahip olduğu için avantaja sahip olabilir” dendi.
Ramaswamy ve Rubio'nun isimlerinin ABD Dışişleri Bakan adaylarının ‘kısa listesinde’ yer aldığı iddia edilirken Trump’ın şu ana kadar Dışişleri Bakanlığı için kimi aday göstermeyi planladığını açıklamadığı kaydedildi.
Ramaswamy, Cumhuriyetçi Parti'den ABD başkan aday adayı olmuş, ama Iowa'da Cumhuriyetçi Partinin seçimlerinde yüzde 7,7 düzeyinde oy alarak yarıştan çekilmişti. Ukrayna sorununun barışçıl yollarla çözüme kavuşturulması gerektiğini savunan girişimci, Kiev'e yardımın kesilmesi ve Ukrayna'nın NATO'ya alınmaması gerektiğini defalarca dile getirmişti.
Daha önce ABD Dışişleri Bakanlığı görevinin Tennessee Eyaleti’nin Cumhuriyetçi Senatörü Bill Hagerty’ye verilebileceği bildirilmişti. Hagerty, 2017-2019 döneminde ABD’nin Japonya Büyükelçiliğini yapmıştı.
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