https://anlatilaninotesi.com.tr/20241112/musk-trumpin-gelecek-yonetiminde-kilit-bir-figur-oldu-1090287275.html

‘Musk, Trump’ın gelecek yönetiminde kilit bir figür oldu’

‘Musk, Trump’ın gelecek yönetiminde kilit bir figür oldu’

Sputnik Türkiye

Milyarder iş insanı Elon Musk’ın seçilmiş başkan Donald Trump'ın gelecekteki yönetimini şekillendirme sürecinde kilit bir figür olarak ortaya çıktığı... 12.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-12T10:01+0300

2024-11-12T10:01+0300

2024-11-12T10:11+0300

dünya

abd

elon musk

donald trump

dış politika

iç politika

vladimir zelenskiy

recep tayyip erdoğan

rick scott

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ABC televizyonunun adı açıklanmaya kaynaklara dayandırdığı habere göre Musk, son seçimlerden bu yana neredeyse her gün Trump’ın Florida’daki Mar-a-Lago malikanesinde bulunuyor ve ikinci dönem için personel kararlarını ve stratejisini doğrudan etkiliyor.İş insanının, Trump'ın yabancı liderlerle yaptığı iki telefon görüşmesine de katıldığı bildirilen haberde, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile görüşmede Trump’ın Ukrayna lideriyle durumu şahsen görüşebilmesi için telefonu Musk'a verdiği ifade edildi.Musk, Trump’ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la telefon görüşmesine de katıldı.ABD’li milyarder, ülkenin iç politikasına ilişkin görüşmelere de aktif olarak katılırken geçen Pazar günü Cumhuriyetçi Rick Scott'ı Senato yarışında açıkça destekleyerek parti içindeki konumunu da güçlendirdi. Musk ayrıca Trump’ın Beyaz Saray'a resmi dönüşü öncesinde geçiş ekibine liderlik eden Howard Lutnick’le de yakın bağları var.ABC’nin verdiği bilgiye göre Musk, Trump’ın seçim kampanyası sırasında seçmenlerle çalışma operasyonunu finanse etti, Cumhuriyetçi adayın reklamları için sosyal medyada güçlü bir varlık oluşturdu ve ‘kararsız’ eyaletlerin sakinleri için 1 milyon dolar ödüllü bir piyango organize etti.Kaynaklar, Musk'ın Trump'ın ikinci döneminin gündemini şekillendiren önemli bir figür olarak ortaya çıktığını vurguluyor. Milyarder iş insanının katılımı yerel ve uluslararası konuları kapsıyor ve bu da yönetimdeki etkisini özellikle önemli kılıyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241112/amerika-muslumanlarindan-trumpin-sectigi-yeni-bm-buyukelcisine-tepkiler-yagiyor-1090285495.html

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abd, elon musk, donald trump, dış politika, iç politika, vladimir zelenskiy, recep tayyip erdoğan, rick scott