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TFF, VAR kayıtlarını yayınladı: Fenerbahçe ve Galatasaray maçlarının hakem konuşmaları ortaya çıktı
TFF, VAR kayıtlarını yayınladı: Fenerbahçe ve Galatasaray maçlarının hakem konuşmaları ortaya çıktı
Sputnik Türkiye
Süper Lig'in 12'nci haftasında oynanan maçların VAR kayıtları yayınlandı. Fenerbahçe ve Galatasaray'ın oynadığı maçlarda sahada incelenen pozisyonların hakem... 12.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-12T07:21+0300
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spor
hakem
futbol
türkiye futbol federasyonu (tff)
fenerbahçe
galatasaray
galatasaray sk
tff merkez hakem kurulu
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Türkiye Futbol Federasyonu, Trendyol Süper Lig'de 12'nci hafta maçlarının tamamlanmasının ardından VAR kayıtlarını yayınladı.Süper Lig'de sahada tavsiye üzerinde incelenen pozisyonlarda hakemlerin aralarında geçen konuşmalar belli oldu. Yayınlanan VAR kayıtları arasında Fenerbahçe ve Galatasaray maçları da yer aldı.İşte Trendyol Süper Lig'de haftanın maçlarında hakemler arasında geçen konuşmalar:Fenerbahçe - Sivasspor maçında Samet Akaydin'in attığı goldeki VAR konuşmaları:VAR: Potansiyel elle oynama. Gol iptali için seni incelemeye davet ediyorum.Hakem: Gol öncesi mi?VAR: Evet.VAR: Eline düşüyor, oyuncu.VAR: Evet. Bu eliyle oynadığı an göster lütfen.Hakem: Normal göster.Hakem: Başka bir açın var mı?VAR: Normal hızda gösteriyorum.VAR: Diğer açıların tamamında kapalı.Hakem: Bir saniye pozisyonu inceliyorum. Başka açın yok değil mi?VAR: Yok.Hakem: Ben kararımda kalacağım. Bana göre el değil. Golü veriyorum.VAR: Golü veriyorsun el değil. Tamam.Fenerbahçe - Sivasspor maçında En Nesyri'nin penaltısındaki VAR konuşmaları:VAR: Kadir hocam. Potansiyel penaltı için saha sahada inceleme öneriyorum.VAR: Sana kalecinin topla oynamadığını ve kalecinin oyuncuya olan müdahalesini gösteriyorum.Hakem: Geldim. İzliyorum.Hakem: Elleriyle, rakibinin kaval kemiğine.VAR: Evet. Şimdi bir de pilottan göstereceğim sana.Hakem: Tamam.Hakem: Tamamdır, penaltı. Bariz gol şansı ama top için mücadele olduğundan sarı kart veriyorum kaleciye.VAR: Doğrudur.Galatasaray - Samsunspor maçındaki penaltı kararında VAR konuşmaları:VAR: Umut hocam, potansiyel bir penaltı için sahada inceleme öneriyorum.Hakem: Tamam. Göster, oynat abicim. İki elle görüyorum itmeyi, 25 numara. Başka açın var mı? En son 6 numara oyuncunun üzerine gidiyor. İki elle itme var, 25 numara doğru mudur? Ceza alanı içinde.VAR: Doğrudur.Hakem: Penaltı kararıyla başlıyorum oyuna.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241111/hakem-halil-umut-melere-yumruklu-saldirida-karar-3-yil-7-ay-hapis-cezasi-1090251830.html
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hakem, futbol, türkiye futbol federasyonu (tff), fenerbahçe, galatasaray, galatasaray sk, tff merkez hakem kurulu, merkez hakem kurulu (mhk)

TFF, VAR kayıtlarını yayınladı: Fenerbahçe ve Galatasaray maçlarının hakem konuşmaları ortaya çıktı

07:21 12.11.2024
© AAVideo Yardımcı Hakem - VAR
Video Yardımcı Hakem - VAR - Sputnik Türkiye, 1920, 12.11.2024
© AA
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Süper Lig'in 12'nci haftasında oynanan maçların VAR kayıtları yayınlandı. Fenerbahçe ve Galatasaray'ın oynadığı maçlarda sahada incelenen pozisyonların hakem konuşmaları ortaya çıktı.
Türkiye Futbol Federasyonu, Trendyol Süper Lig'de 12'nci hafta maçlarının tamamlanmasının ardından VAR kayıtlarını yayınladı.
Süper Lig'de sahada tavsiye üzerinde incelenen pozisyonlarda hakemlerin aralarında geçen konuşmalar belli oldu. Yayınlanan VAR kayıtları arasında Fenerbahçe ve Galatasaray maçları da yer aldı.
İşte Trendyol Süper Lig'de haftanın maçlarında hakemler arasında geçen konuşmalar:

Fenerbahçe - Sivasspor maçında Samet Akaydin'in attığı goldeki VAR konuşmaları:

VAR: Potansiyel elle oynama. Gol iptali için seni incelemeye davet ediyorum.
Hakem: Gol öncesi mi?
VAR: Evet.
VAR: Eline düşüyor, oyuncu.
VAR: Evet. Bu eliyle oynadığı an göster lütfen.
Hakem: Normal göster.
Hakem: Başka bir açın var mı?
VAR: Normal hızda gösteriyorum.
VAR: Diğer açıların tamamında kapalı.
Hakem: Bir saniye pozisyonu inceliyorum. Başka açın yok değil mi?
VAR: Yok.
Hakem: Ben kararımda kalacağım. Bana göre el değil. Golü veriyorum.
VAR: Golü veriyorsun el değil. Tamam.

Fenerbahçe - Sivasspor maçında En Nesyri'nin penaltısındaki VAR konuşmaları:

VAR: Kadir hocam. Potansiyel penaltı için saha sahada inceleme öneriyorum.
VAR: Sana kalecinin topla oynamadığını ve kalecinin oyuncuya olan müdahalesini gösteriyorum.
Hakem: Geldim. İzliyorum.
Hakem: Elleriyle, rakibinin kaval kemiğine.
VAR: Evet. Şimdi bir de pilottan göstereceğim sana.
Hakem: Tamam.
Hakem: Tamamdır, penaltı. Bariz gol şansı ama top için mücadele olduğundan sarı kart veriyorum kaleciye.
VAR: Doğrudur.

Galatasaray - Samsunspor maçındaki penaltı kararında VAR konuşmaları:

VAR: Umut hocam, potansiyel bir penaltı için sahada inceleme öneriyorum.
Hakem: Tamam. Göster, oynat abicim. İki elle görüyorum itmeyi, 25 numara. Başka açın var mı? En son 6 numara oyuncunun üzerine gidiyor. İki elle itme var, 25 numara doğru mudur? Ceza alanı içinde.
VAR: Doğrudur.
Hakem: Penaltı kararıyla başlıyorum oyuna.
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