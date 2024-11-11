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Hakem Halil Umut Meler'e yumruklu saldırıda karar: Faruk Koca'ya 3 yıl 7 ay hapis cezası
Hakem Halil Umut Meler'e yumruklu saldırıda karar: Faruk Koca'ya 3 yıl 7 ay hapis cezası
Sputnik Türkiye
Maç sonunda hakem Halil Umut Meler'e yumruk atan MKE Ankaragücü Eski Başkanı Faruk Koca, 3 yıl 7 ay 22 gün hapis cezasına çarptırıldı. 11.11.2024, Sputnik Türkiye
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MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor maçının sonunda hakem Halil Umut Meler'e saldıran, aralarında eski Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca'nın da bulunduğu 4 sanık, 15 ay 12 gün ile 5 yıl 15 gün arasında hapis cezasına çarptırıldı.Meler'e yumruklu saldırıAnkara Batı 3. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya müşteki Halil Umut Meler ile tutuksuz sanıklar Faruk Koca, Kenan Çelikkaya, Şahin Yunus Şahin katılmazken, sanık Osman Erkam Can ile taraf avukatları salonda hazır bulundu.Hakim, sanık avukatlarına son savunmaları için söz verdi.Avukatlar, müvekkillerinin haksız tahrik altında suçu işlediklerini öne sürerek, beraat talebinde bulundu.Söz alan Meler'in avukatı da sanıkların önceki celselerdeki suçtan kurtulmaya yönelik beyanlarını kabul etmediklerini belirterek, en ağır şekilde cezalandırılmalarını istedi.Avukatların esas hakkındaki mütalaaya karşı savunmalarının alınmasının ardından hakim kararını açıkladı.Faruk Koca ne kadar ceza aldı?Mahkeme, olay tarihinde MKE Ankaragücü Futbol Kulübü Başkanı olan sanık Koca'ya, "kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle spor alanında kemik kırığı oluşturacak şekilde kasten yaralama" suçundan 3 yıl 7 ay 22 gün hapis cezası verdi.Koca'ya "tehdit" suçundan 6 ay 20 gün, "Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun'a aykırılık"tan ise 5 ay hapis cezası veri mahkeme, bu suçlardan hükmün açıklanmasını geri bıraktı.Faruk Koca kimdir?Faruk Koca, 15 Nisan 1964'te Ankara'nın Balâ ilçesinin Derekışla mahallesinde doğdu. Eski Milletvekili, iş insanı ve spor yöneticisidir. 2021-2023 yılları arasında MKE Ankaragücü başkanlığı yapmıştır.Faruk Koca lise mezunudur. Serbest Ticaret, Adalet ve Kalkınma Partisi Kurucu Üyeliği, Türkiye Büyük Millet Meclisi 22. ve 23. Dönem Ankara Milletvekilliği yapmıştır. Evli ve dört çocuk babasıdır.Fair Play Ödülü'ne layık görülmüştüMKE Ankaragücü'nde başkanlık yapmaktaydı. Ekim 2022'de Türkiye Futbol Federasyonu tarafından Fair Play/Adil Oyun Başkan/Yönetici Ödülü'ne layık görüldü.11 Aralık 2023 tarihinde oynanan MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor maçının ardından hakem Halil Umut Meler'e saldırması nedeniyle gözaltına alındı.12 Aralık 2023 tarihinde tutuklanarak Ankara'daki Sincan Cezaevi'ne gönderilmiştir. Aynı gün AK Parti, Faruk Koca'yı partiden ihraç istemiyle disipline sevk etti.Koca, 12 Aralık 2023 tarihinde Ankaragücü başkanlığı görevinden istifa ettiğini açıkladı.27 Aralık 2023'te tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edildi.Faruk Koca hapse mi girdi?Ankaragücü'nün eski başkanı Faruk Koca'ya hakem Halil Umut Meler'e saldırı davasında 3 yıl 7 ay 22 gün hapis cezası verildi.
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halil umut meler, faruk koca ceza, faruk koca hapis cezası, faruk koca ne kadar ceza aldı, faruk koca hapis yatacak mı, faruk koca kimdir?, faruk koca ne ceza aldı, faruk koca ankaragücü başkanı mı

Hakem Halil Umut Meler'e yumruklu saldırıda karar: Faruk Koca'ya 3 yıl 7 ay hapis cezası

10:36 11.11.2024 (güncellendi: 11:43 11.11.2024)
© AA / Emin SansarMKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca, hakem Halil Umut Meler'e yumruk attı
MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca, hakem Halil Umut Meler'e yumruk attı - Sputnik Türkiye, 1920, 11.11.2024
© AA / Emin Sansar
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Maç sonunda hakem Halil Umut Meler'e yumruk atan MKE Ankaragücü Eski Başkanı Faruk Koca, 3 yıl 7 ay 22 gün hapis cezasına çarptırıldı.
MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor maçının sonunda hakem Halil Umut Meler'e saldıran, aralarında eski Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca'nın da bulunduğu 4 sanık, 15 ay 12 gün ile 5 yıl 15 gün arasında hapis cezasına çarptırıldı.

Meler'e yumruklu saldırı

Ankara Batı 3. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya müşteki Halil Umut Meler ile tutuksuz sanıklar Faruk Koca, Kenan Çelikkaya, Şahin Yunus Şahin katılmazken, sanık Osman Erkam Can ile taraf avukatları salonda hazır bulundu.
Hakim, sanık avukatlarına son savunmaları için söz verdi.
Avukatlar, müvekkillerinin haksız tahrik altında suçu işlediklerini öne sürerek, beraat talebinde bulundu.
Söz alan Meler'in avukatı da sanıkların önceki celselerdeki suçtan kurtulmaya yönelik beyanlarını kabul etmediklerini belirterek, en ağır şekilde cezalandırılmalarını istedi.
Avukatların esas hakkındaki mütalaaya karşı savunmalarının alınmasının ardından hakim kararını açıkladı.

Faruk Koca ne kadar ceza aldı?

Mahkeme, olay tarihinde MKE Ankaragücü Futbol Kulübü Başkanı olan sanık Koca'ya, "kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle spor alanında kemik kırığı oluşturacak şekilde kasten yaralama" suçundan 3 yıl 7 ay 22 gün hapis cezası verdi.
Koca'ya "tehdit" suçundan 6 ay 20 gün, "Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun'a aykırılık"tan ise 5 ay hapis cezası veri mahkeme, bu suçlardan hükmün açıklanmasını geri bıraktı.
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Faruk Koca kimdir?

Faruk Koca, 15 Nisan 1964'te Ankara'nın Balâ ilçesinin Derekışla mahallesinde doğdu. Eski Milletvekili, iş insanı ve spor yöneticisidir. 2021-2023 yılları arasında MKE Ankaragücü başkanlığı yapmıştır.

Faruk Koca lise mezunudur. Serbest Ticaret, Adalet ve Kalkınma Partisi Kurucu Üyeliği, Türkiye Büyük Millet Meclisi 22. ve 23. Dönem Ankara Milletvekilliği yapmıştır. Evli ve dört çocuk babasıdır.

Fair Play Ödülü'ne layık görülmüştü

MKE Ankaragücü'nde başkanlık yapmaktaydı. Ekim 2022'de Türkiye Futbol Federasyonu tarafından Fair Play/Adil Oyun Başkan/Yönetici Ödülü'ne layık görüldü.

11 Aralık 2023 tarihinde oynanan MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor maçının ardından hakem Halil Umut Meler'e saldırması nedeniyle gözaltına alındı.

12 Aralık 2023 tarihinde tutuklanarak Ankara'daki Sincan Cezaevi'ne gönderilmiştir. Aynı gün AK Parti, Faruk Koca'yı partiden ihraç istemiyle disipline sevk etti.

Koca, 12 Aralık 2023 tarihinde Ankaragücü başkanlığı görevinden istifa ettiğini açıkladı.27 Aralık 2023'te tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edildi.

Faruk Koca hapse mi girdi?

Ankaragücü'nün eski başkanı Faruk Koca'ya hakem Halil Umut Meler'e saldırı davasında 3 yıl 7 ay 22 gün hapis cezası verildi.
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