https://anlatilaninotesi.com.tr/20240922/ferdi-kadioglu-ile-rakibi-arasinda-gerginlik-1088308416.html

Ferdi Kadıoğlu ile rakibi arasında gerginlik

Ferdi Kadıoğlu ile rakibi arasında gerginlik

Sputnik Türkiye

Brighton forması giyen Ferdi Kadıoğlu, yedek soyunduğu Nottingham Forest maçında Alex Moreno ile gerginlik yaşadı. 22.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-22T18:42+0300

2024-09-22T18:42+0300

2024-09-22T18:42+0300

spor

ferdi kadıoğlu

brighton

gerginlik

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İngiltere Premier Lig'in 5. hafta maçında Brighton, Nottingham Forest'i konuk etti.Milli futbolcu Ferdi Kadıoğlu müsabakaya yedek kulübesinde başladı.Müsabakanın 33. dakikasında Ferdi Kadıoğlu ile Alex Moreno arasında gerginlik yaşandı.Nottingham Forest sol kanattan Alex Moreno ile taç atışı kullanmaya hazırlanırken, oyuncunun ağır hareketleri üzerine saha kenarında ısınan Ferdi Kadıoğlu sinirlerine hakim olamadı.Alex Moreno'nun yavaş hareketleri sonrası Ferdi Kadıoğlu gergin bir şekilde topu rakibinin eline verdi.Daha sonra iki futbolcu arasında sözlü atışma başladı. Hakemin araya girmesiyle birlikte olaylar büyümeden yatıştı.

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ferdi kadıoğlu, brighton, gerginlik