https://anlatilaninotesi.com.tr/20240922/ferdi-kadioglu-ile-rakibi-arasinda-gerginlik-1088308416.html
Ferdi Kadıoğlu ile rakibi arasında gerginlik
Ferdi Kadıoğlu ile rakibi arasında gerginlik
Sputnik Türkiye
Brighton forması giyen Ferdi Kadıoğlu, yedek soyunduğu Nottingham Forest maçında Alex Moreno ile gerginlik yaşadı. 22.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-22T18:42+0300
2024-09-22T18:42+0300
2024-09-22T18:42+0300
spor
ferdi kadıoğlu
brighton
gerginlik
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/0e/1088027767_0:79:1400:867_1920x0_80_0_0_bd6f2c4f3859f06f59ae0e946b987d2b.jpg
İngiltere Premier Lig'in 5. hafta maçında Brighton, Nottingham Forest'i konuk etti.Milli futbolcu Ferdi Kadıoğlu müsabakaya yedek kulübesinde başladı.Müsabakanın 33. dakikasında Ferdi Kadıoğlu ile Alex Moreno arasında gerginlik yaşandı.Nottingham Forest sol kanattan Alex Moreno ile taç atışı kullanmaya hazırlanırken, oyuncunun ağır hareketleri üzerine saha kenarında ısınan Ferdi Kadıoğlu sinirlerine hakim olamadı.Alex Moreno'nun yavaş hareketleri sonrası Ferdi Kadıoğlu gergin bir şekilde topu rakibinin eline verdi.Daha sonra iki futbolcu arasında sözlü atışma başladı. Hakemin araya girmesiyle birlikte olaylar büyümeden yatıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240919/fenerbahcenin-eski-yildizi-ferdi-kadioglu-brighton-formasiyla-ilk-golunu-atti-1088185087.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/0e/1088027767_0:0:1400:1051_1920x0_80_0_0_b90036bdbcf2c57cebf210a0d0e6552e.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
ferdi kadıoğlu, brighton, gerginlik
ferdi kadıoğlu, brighton, gerginlik
Ferdi Kadıoğlu ile rakibi arasında gerginlik
Brighton forması giyen Ferdi Kadıoğlu, yedek soyunduğu Nottingham Forest maçında Alex Moreno ile gerginlik yaşadı.
İngiltere Premier Lig'in 5. hafta maçında Brighton, Nottingham Forest'i konuk etti.
Milli futbolcu Ferdi Kadıoğlu müsabakaya yedek kulübesinde başladı.
Müsabakanın 33. dakikasında Ferdi Kadıoğlu ile Alex Moreno arasında gerginlik yaşandı.
Nottingham Forest sol kanattan Alex Moreno ile taç atışı kullanmaya hazırlanırken, oyuncunun ağır hareketleri üzerine saha kenarında ısınan Ferdi Kadıoğlu sinirlerine hakim olamadı.
Alex Moreno'nun yavaş hareketleri sonrası Ferdi Kadıoğlu gergin bir şekilde topu rakibinin eline verdi.
Daha sonra iki futbolcu arasında sözlü atışma başladı. Hakemin araya girmesiyle birlikte olaylar büyümeden yatıştı.