Tarihin 'antik çağ hastalığı' iskorbüt geri döndü: Nasıl korunacağız? Kimler i̇skorbüt riski altında?

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
6 dk
HABER MASASI
1990'lar, Türk müziği için bir değişim ve yeniliğin ön planda olduğu bir dönem.
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Geçmişin izlerinin getirdiği retroaktif kıskançlık nedir?
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
6 dk
EKONOMİ PANORAMA
Erdal Kaplanseren'le Ekonomi Panorama
15:06
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
3 dk
YOL ARKADAŞI
Narin davasının bilinmeyenleri
17:33
86 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
5 dk
BÖLGENİN KALBİ
Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi
19:05
84 dk
SESLİ HABER
63 ülkeden bin akademisyen Karahantepe’nin büyüsüne kapıldı
20:37
3 dk
SESLİ HABER
Uzmanından 6 il için deprem uyarısı: Stres biriktirmeye devam ediyor
20:43
2 dk
SESLİ HABER
Pastırma sıcakları nedir? Adını nerden aldı?
20:47
2 dk
SESLİ HABER
Kızıl Gezegen'in yüzeyinde 'dünya dışı' bir enkaz keşfedildi
20:51
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
Türkiye, ağaçlandırma konusunda ne durumda?
07:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
10 ayda 357 kadın, erkekler tarafından öldürüldü
09:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
1 dk
YAZI - YORUM
Fethi Yılmaz'la Yazı - Yorum
11:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
1 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:05
85 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
FUTBOL SAATİ
Selin Yazıcı ve Serhat Ayan'la Futbol Saati
14:05
55 dk
ANKARA FARKI
İsmet Özçelik'le Ankara Farkı
15:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
YOL ARKADAŞI
Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı
17:33
87 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
SESLİ HABER
Nikah memuru yanlışlıkla damatla evlendi
19:19
3 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
- Sputnik Türkiye, 1920, 19.10.2024
SAĞLIK
Sağlık haberleri, sağlıklı beslenme, sağlıklı yaşam üzerine her şey
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241112/tarihin-antik-cag-hastaligi-iskorbut-geri-dondu-nasil-korunacagiz-kimler-iskorbut-riski-altinda-1090284323.html
Tarihin 'antik çağ hastalığı' iskorbüt geri döndü: Nasıl korunacağız? Kimler i̇skorbüt riski altında?
Tarihin 'antik çağ hastalığı' iskorbüt geri döndü: Nasıl korunacağız? Kimler i̇skorbüt riski altında?
Sputnik Türkiye
Yüzyıllar boyunca denizcilerin korkulu rüyası olan C vitamini eksikliği kaynaklı iskorbüt, son yıllarda tekrar ortaya çıktı. Uzmanlar, iskorbüt vakalarındaki... 12.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-12T08:30+0300
2024-11-12T08:30+0300
sağlik
antik
hasta
ağır hasta
hasta sayısı
c vitamini
vitamin
doktor
uzman doktor
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/09/0d/1075450576_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_e81d25605733b8767aabf9a665c44c04.jpg
Tarih boyunca “Antik Çağ Hastalığı” olarak bilinen iskorbüt, yetersiz C vitamini alımı nedeniyle dokuların zayıflaması, diş eti kanamaları, ciltte morarmalar ve ağır enfeksiyon risklerine yol açıyordu. 18. yüzyıl kayıtlarına göre, özellikle uzun yolculuk yapan denizcilerde yaygın olan bu hastalık, 1500-1800 yılları arasında 2 milyondan fazla denizcinin ölümüne sebep oldu.İskorbüt günümüzde yeniden görülmeye başladıSon yapılan araştırmalar, C vitamini eksikliğine bağlı iskorbüt vakalarının yeniden artışa geçtiğini gösteriyor. Batı Avustralya’da bir hastada gözlenen morarma, şişme ve ağrılar, testler sonucunda iskorbüt olarak tanımlandı. Beslenme öyküsünün incelenmesiyle hastanın sebze ve meyve tüketiminin çok düşük olduğu, ağırlıklı olarak işlenmiş gıdalarla beslendiği ortaya çıktı. Özellikle mide küçültme ameliyatı geçiren bireylerde, bu tür vakaların daha yaygın olduğuna dikkat çekildi.C vitamini eksikliği belirtileri nelerdir?İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Ayça Kaya, iskorbüt belirtilerinin yorgunluk, halsizlik, diş eti kanamaları, ciltte kolay morarma ve kas-eklem ağrıları olduğunu belirtti. Bu belirtilerin C vitamini eksikliğiyle birlikte bağışıklık sistemini zayıflattığını ve enfeksiyon riskini artırdığını ifade etti. Kaya, tanının kan testiyle konulduğunu ve C vitamini takviyesi ile hastalığın hızla tedavi edilebileceğini söyledi.Mide küçültme ameliyatları i̇skorbüt riskini artırıyorİskorbüt vakalarının artışındaki ana nedenlerden biri de mide küçültme ameliyatları olarak görülüyor. Dr. Ayça Kaya, mide ameliyatlarından sonra gıdaya karşı intolerans ve beslenme eksiklikleri yaşanabildiğini ve bu durumun C vitamini eksikliği gibi sağlık sorunlarına yol açabileceğini belirtti. Özellikle gastrik bypass gibi operasyonlar, C vitamini emilimini olumsuz etkileyerek iskorbüt riskini artırıyor.Kimler i̇skorbüt riski altında?Uzmanlara göre C vitamini eksikliği riski taşıyan gruplar arasında:İskorbütten korunmak i̇çin beslenme önerileriDr. Kaya, iskorbüt riskini azaltmak için düzenli olarak C vitamini içeren besinler tüketilmesi gerektiğini vurguladı. Kivi, portakal, çilek, brokoli ve lahana gibi sebze ve meyveler C vitamini açısından zengin kaynaklar arasında yer alıyor. Dr. Kaya, “Beslenme alışkanlıklarına dikkat edilerek iskorbüt riskini minimuma indirmek mümkün” diye ekledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241112/izmirde-facia-elektrik-sobasi-yangininda-5-kardes-hayatini-kaybetti-1090283857.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/09/0d/1075450576_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_531a1c606391751bb867c8c689b98d95.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
antik, hasta, ağır hasta, hasta sayısı, c vitamini, vitamin, doktor, uzman doktor
antik, hasta, ağır hasta, hasta sayısı, c vitamini, vitamin, doktor, uzman doktor

Tarihin 'antik çağ hastalığı' iskorbüt geri döndü: Nasıl korunacağız? Kimler i̇skorbüt riski altında?

08:30 12.11.2024
© AAdoktor, hekim
doktor, hekim - Sputnik Türkiye, 1920, 12.11.2024
© AA
Abone ol
Yüzyıllar boyunca denizcilerin korkulu rüyası olan C vitamini eksikliği kaynaklı iskorbüt, son yıllarda tekrar ortaya çıktı. Uzmanlar, iskorbüt vakalarındaki artışın, yetersiz beslenme, kötü yaşam alışkanlıkları ve özellikle mide küçültme ameliyatlarıyla bağlantılı olduğunu belirtiyor. İşte iskorbütün nedenleri ve korunma yolları…
Tarih boyunca “Antik Çağ Hastalığı” olarak bilinen iskorbüt, yetersiz C vitamini alımı nedeniyle dokuların zayıflaması, diş eti kanamaları, ciltte morarmalar ve ağır enfeksiyon risklerine yol açıyordu. 18. yüzyıl kayıtlarına göre, özellikle uzun yolculuk yapan denizcilerde yaygın olan bu hastalık, 1500-1800 yılları arasında 2 milyondan fazla denizcinin ölümüne sebep oldu.

İskorbüt günümüzde yeniden görülmeye başladı

Son yapılan araştırmalar, C vitamini eksikliğine bağlı iskorbüt vakalarının yeniden artışa geçtiğini gösteriyor. Batı Avustralya’da bir hastada gözlenen morarma, şişme ve ağrılar, testler sonucunda iskorbüt olarak tanımlandı. Beslenme öyküsünün incelenmesiyle hastanın sebze ve meyve tüketiminin çok düşük olduğu, ağırlıklı olarak işlenmiş gıdalarla beslendiği ortaya çıktı. Özellikle mide küçültme ameliyatı geçiren bireylerde, bu tür vakaların daha yaygın olduğuna dikkat çekildi.

C vitamini eksikliği belirtileri nelerdir?

İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Ayça Kaya, iskorbüt belirtilerinin yorgunluk, halsizlik, diş eti kanamaları, ciltte kolay morarma ve kas-eklem ağrıları olduğunu belirtti. Bu belirtilerin C vitamini eksikliğiyle birlikte bağışıklık sistemini zayıflattığını ve enfeksiyon riskini artırdığını ifade etti. Kaya, tanının kan testiyle konulduğunu ve C vitamini takviyesi ile hastalığın hızla tedavi edilebileceğini söyledi.

Mide küçültme ameliyatları i̇skorbüt riskini artırıyor

İskorbüt vakalarının artışındaki ana nedenlerden biri de mide küçültme ameliyatları olarak görülüyor. Dr. Ayça Kaya, mide ameliyatlarından sonra gıdaya karşı intolerans ve beslenme eksiklikleri yaşanabildiğini ve bu durumun C vitamini eksikliği gibi sağlık sorunlarına yol açabileceğini belirtti. Özellikle gastrik bypass gibi operasyonlar, C vitamini emilimini olumsuz etkileyerek iskorbüt riskini artırıyor.

Kimler i̇skorbüt riski altında?

Uzmanlara göre C vitamini eksikliği riski taşıyan gruplar arasında:
Alkol tüketimi yüksek olan bireyler,
Sebze ve meyve tüketimi düşük kişiler,
Fast food ağırlıklı beslenenler,
Mide küçültme ameliyatı geçirenler,
Sigara içenler ve gebeler gibi gruplar bulunuyor.

İskorbütten korunmak i̇çin beslenme önerileri

Dr. Kaya, iskorbüt riskini azaltmak için düzenli olarak C vitamini içeren besinler tüketilmesi gerektiğini vurguladı. Kivi, portakal, çilek, brokoli ve lahana gibi sebze ve meyveler C vitamini açısından zengin kaynaklar arasında yer alıyor. Dr. Kaya, “Beslenme alışkanlıklarına dikkat edilerek iskorbüt riskini minimuma indirmek mümkün” diye ekledi.
İzmir’de facia: Elektrik sobası yangınında 5 kardeş hayatını kaybetti - Sputnik Türkiye, 1920, 12.11.2024
TÜRKİYE
İzmir’de facia: Elektrik sobası yangınında 5 kardeş hayatını kaybetti
07:50
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала