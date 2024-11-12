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İzmir’de facia: Elektrik sobası yangınında 5 kardeş hayatını kaybetti
İzmir’de facia: Elektrik sobası yangınında 5 kardeş hayatını kaybetti
Sputnik Türkiye
İzmir’in Selçuk ilçesinde elektrik sobasının devrilmesi sonucu çıkan yangında, yaşları 1 ila 5 arasında değişen 5 kardeş hayatını kaybetti. Yangın sırasında... 12.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-12T07:50+0300
2024-11-12T07:54+0300
türkiye
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soba
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yangın söndürme
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İzmir'in Selçuk ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde yaşanan trajik olayda, elektrik sobasının devrilmesi sonucu çıkan yangın 5 kardeşin ölümüne yol açtı. Çevredeki komşular, dumanı fark ederek 112 Acil Çağrı Merkezi’ni aradı ve itfaiye ekiplerini olay yerine çağırdı. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, yangına müdahale etti ancak aynı odada bulunan 5 çocuk, yoğun dumandan etkilenerek hayatını kaybetti.Yangın sırasında çocuklar evde yalnızdıEdinilen bilgilere göre, yangın sırasında çocukların evde yalnız oldukları belirtildi. Çocukların annesi Melisa Sinem Akcan, hurda toplamak için evden ayrılmıştı. Yangın haberini alan anne, eve döndüğünde fenalık geçirerek Selçuk Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Çocukların babasının ise cezaevinde olduğu öğrenildi.Kurtarılamayan canlar: Yaşları 1 ile 5 arasındaYangında hayatını kaybeden 5 kardeşin isimleri Fadime Nefes (5), Funda Peri (4), Aslan Miraç (3), Masal Işık (2) ve Aras Bulut Akcan (1) olarak açıklandı. İtfaiyenin olay yerinde yaptığı incelemeler sonucunda çocukların karbonmonoksit gazından zehirlendiği belirlendi. İlk üç kardeş olay yerinde yaşamını yitirirken, hastaneye kaldırılan diğer iki çocuk da tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.Cenazeler Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldıYangın sonucu hayatını kaybeden çocukların cenazeleri, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Buradaki otopsi işlemlerinin ardından cenazelerin aileye teslim edileceği ve Acarlar Mezarlığı'nda defnedileceği öğrenildi.Yangın i̇le i̇lgili soruşturma devam ediyorYaşanan trajedi sonrası İzmir'in Selçuk ilçesinde büyük bir üzüntü hâkim. Selçuk Kaymakamı Oğuz Alp Çağlar, hastanede yetkililerden bilgi aldı ve olayla ilgili incelemeler sürdürülüyor. Yangının kesin çıkış nedeni ve ihmallerin olup olmadığı yönünde geniş çaplı bir soruşturma başlatıldı.
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izmir, son dakika, selçuk, soba, yangın, yangın söndürme, ölüm, ölüm nedeni, toplu ölüm, kardeş

İzmir’de facia: Elektrik sobası yangınında 5 kardeş hayatını kaybetti

07:50 12.11.2024 (güncellendi: 07:54 12.11.2024)
© AAİzmir’de facia: Elektrik sobası yangınında 5 kardeş hayatını kaybetti
İzmir’de facia: Elektrik sobası yangınında 5 kardeş hayatını kaybetti - Sputnik Türkiye, 1920, 12.11.2024
© AA
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İzmir’in Selçuk ilçesinde elektrik sobasının devrilmesi sonucu çıkan yangında, yaşları 1 ila 5 arasında değişen 5 kardeş hayatını kaybetti. Yangın sırasında evde yalnız oldukları öğrenilen çocukların annesi, hurda toplamaktan döndüğünde faciayla karşılaştı. Cenazeler Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.
İzmir'in Selçuk ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde yaşanan trajik olayda, elektrik sobasının devrilmesi sonucu çıkan yangın 5 kardeşin ölümüne yol açtı. Çevredeki komşular, dumanı fark ederek 112 Acil Çağrı Merkezi’ni aradı ve itfaiye ekiplerini olay yerine çağırdı. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, yangına müdahale etti ancak aynı odada bulunan 5 çocuk, yoğun dumandan etkilenerek hayatını kaybetti.

Yangın sırasında çocuklar evde yalnızdı

Edinilen bilgilere göre, yangın sırasında çocukların evde yalnız oldukları belirtildi. Çocukların annesi Melisa Sinem Akcan, hurda toplamak için evden ayrılmıştı. Yangın haberini alan anne, eve döndüğünde fenalık geçirerek Selçuk Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Çocukların babasının ise cezaevinde olduğu öğrenildi.

Kurtarılamayan canlar: Yaşları 1 ile 5 arasında

Yangında hayatını kaybeden 5 kardeşin isimleri Fadime Nefes (5), Funda Peri (4), Aslan Miraç (3), Masal Işık (2) ve Aras Bulut Akcan (1) olarak açıklandı. İtfaiyenin olay yerinde yaptığı incelemeler sonucunda çocukların karbonmonoksit gazından zehirlendiği belirlendi. İlk üç kardeş olay yerinde yaşamını yitirirken, hastaneye kaldırılan diğer iki çocuk da tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Cenazeler Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı

Yangın sonucu hayatını kaybeden çocukların cenazeleri, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Buradaki otopsi işlemlerinin ardından cenazelerin aileye teslim edileceği ve Acarlar Mezarlığı'nda defnedileceği öğrenildi.

Yangın i̇le i̇lgili soruşturma devam ediyor

Yaşanan trajedi sonrası İzmir'in Selçuk ilçesinde büyük bir üzüntü hâkim. Selçuk Kaymakamı Oğuz Alp Çağlar, hastanede yetkililerden bilgi aldı ve olayla ilgili incelemeler sürdürülüyor. Yangının kesin çıkış nedeni ve ihmallerin olup olmadığı yönünde geniş çaplı bir soruşturma başlatıldı.
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