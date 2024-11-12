https://anlatilaninotesi.com.tr/20241112/hazine-ve-maliye-bakanligi-harekete-gecti-altinda-fahis-fiyata-onlem-1090283483.html

Hazine ve Maliye Bakanlığı harekete geçti: Altında fahiş fiyata önlem

Hazine ve Maliye Bakanlığı harekete geçti: Altında fahiş fiyata önlem

Sputnik Türkiye

Hazine ve Maliye Bakanlığı, mücevher üreticilerinin altına erişimini kolaylaştırmak için 50 kilograma kadar ham altın ithalatına izin verecek. Altın... 12.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-12T07:34+0300

2024-11-12T07:34+0300

2024-11-12T07:34+0300

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Hazine ve Maliye Bakanlığı, kuyumcuların altına erişim sorunlarını çözmek amacıyla yeni bir karar aldı. Buna göre, mücevher üreticileri 50 kilograma kadar işlenmemiş altın ithalatı için başvuruda bulunabilecek. Bu karar, altın fiyatlarının yükselmesiyle birlikte hammaddeye erişimde sorun yaşayan kuyumculara destek amacı taşıyor.Altın fiyatlarının etkisi ve i̇thalata kota uygulamasıBakanlık, işlenmemiş altın ithalatının cari açık üzerindeki olumsuz etkilerini göz önünde bulundurarak 2023’ten itibaren ithalat için kota uygulamasına geçmişti. Bu kapsamda, kotanın bir bölümü Ziraat Bankası ve Vakıf Katılım Bankası tarafından kullanılmak üzere tahsis edildi. Yeni uygulamayla, mücevher üreticileri de belirlenen kota dahilinde ham altın alımı yapabilecek.Kimler başvuruda bulunabilecek?İşlenmemiş, yarı işlenmiş veya toz halde altın ve gümüş kaplama gibi işlemlerle uğraşan mücevher üreticileri, mesleki faaliyet belgeleri ve kapasite raporları ile başvuru yapabilecek. Başvurular, yalnızca Ziraat Bankası ve Vakıf Katılım Bankası üzerinden alınacak ve tüm teslimatlar İstanbul’da gerçekleştirilecek. Üreticiler bir ay içerisinde yalnızca bir bankaya başvuruda bulunabilecek; aksi halde tüm talepler iptal edilecek.Altın fiyatlarında dalgalanmaYıl boyunca yüzde 30’dan fazla değer kazanan ons altın, son günlerde Donald Trump’ın seçim zaferi ve Fed’in faiz kararları etkisiyle düşüş yaşadı. Spot piyasada ons altın yüzde 1’i aşan bir düşüşle 2 bin 653 doları görürken, Dolar/TL kuru üzerinden yapılan hesaplamaya göre gram altın fiyatı 2 bin 935 TL’ye kadar geriledi.

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