https://anlatilaninotesi.com.tr/20241112/sosyal-medyadan-satilacakti-bir-ton-bozuk-sucuk-ele-gecirildi-1090307778.html

Sosyal medyadan satılacaktı: Bir ton bozuk sucuk ele geçirildi

Sosyal medyadan satılacaktı: Bir ton bozuk sucuk ele geçirildi

Sputnik Türkiye

Afyonkarahisar’da jandarma tarafından bozulmuş ve etiketi değiştirilmiş sucukları sosyal medya üzerinden satan şahıslara yönelik yapılan operasyonda piyasa... 12.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-12T15:39+0300

2024-11-12T15:39+0300

2024-11-12T15:39+0300

türkiye

sucuk

operasyon

gıda

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Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ekipleri kent merkezi Sahipata Mahallesinde bulunan bir depoda insan sağlığını tehlikeye sokacak biçimde bozulmuş ve değiştirilmiş, etiketsiz sucukların sosyal medya üzerinden satışının yapıldığı yönünde bilgi aldı. Ekipler ardından Afyonkarahisar İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Gıda Denetim ekipleri ile birlikte söz konusu depoya baskın yapıldı. Baskın piyasa değeri 250 bin TL olan bir ton 89 kilogram sucuk ele geçirildi. Olayın ardından ele geçirilen sucuklara el konulurken, gözaltına alınan şahıslara ise ilgili kanun maddeleri uyarınca 292 bin TL para cezası kesildi.

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sucuk, operasyon, gıda