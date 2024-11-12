https://anlatilaninotesi.com.tr/20241112/selda-bagcandan-kotu-haber-hastaligi-nedeniyle-turnelerini-iptal-etti-1090298324.html
Selda Bağcan’dan kötü haber: Hastalığı nedeniyle turnelerini iptal etti
Selda Bağcan’dan kötü haber: Hastalığı nedeniyle turnelerini iptal etti
Sputnik Türkiye
Usta sanatçı Selda Bağcan, geçirdiği rahatsızlık nedeniyle Avrupa turnesini iptal etmek zorunda kaldı. Bağcan, sosyal medya hesabından yayınladığı bir video... 12.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-12T13:11+0300
2024-11-12T13:11+0300
2024-11-12T13:11+0300
selda bağcan
sağlik
yaşam
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magazin
sağlık
turne
hasta
ağır hasta
hastalık
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Türk müziğinin efsane isimlerinden Selda Bağcan, kaptığı bir virüs nedeniyle tedavi altına alındı. Doktorlarının tavsiyesi üzerine konserlerini iptal etmek zorunda kalan Bağcan, sosyal medya hesabından hayranlarına seslendi. Sanatçının zor durumda olduğu ve bir süre dinlenmesi gerektiği belirtildi.'Amerika konserlerine gelemiyorum'Bağcan, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, “Sevgili dostlar, Amerika konserlerime çok istememe rağmen katılamıyorum. Geçici bir rahatsızlık geçiriyorum ve doktorlar seyahat etmeme izin vermedi. Bu nedenle konserleri iptal etmek zorunda kaldım, anlayışınız için teşekkür ederim” ifadelerini kullandı. Bu duyuru, hem hayranlarını üzdü hem de usta sanatçıya destek mesajlarının yağmasına neden oldu.'En kısa zamanda telafi edeceğim'Bağcan, videolu mesajında, en kısa zamanda sağlığına kavuşarak iptal ettiği konserleri telafi edeceğini söyledi. Konserleri hazırlayan ekipten ve tüm dinleyicilerinden özür dileyen Bağcan, “Sağlık her şeyden önemli” diyerek sevenlerine anlayışları için teşekkür etti.'Hayranlarından destek mesajları'Selda Bağcan'ın hasta yatağında yaptığı bu paylaşım, hayranları arasında büyük bir üzüntü yarattı. Sanatçının sosyal medya hesabına “Geçmiş olsun” mesajları yağarken, birçok hayranı usta sanatçıya şifa diledi ve yanında olduklarını belirtti.
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selda bağcan, yaşam, magazin, magazin, sağlık, turne, hasta, ağır hasta, hastalık
selda bağcan, yaşam, magazin, magazin, sağlık, turne, hasta, ağır hasta, hastalık
Selda Bağcan’dan kötü haber: Hastalığı nedeniyle turnelerini iptal etti
Usta sanatçı Selda Bağcan, geçirdiği rahatsızlık nedeniyle Avrupa turnesini iptal etmek zorunda kaldı. Bağcan, sosyal medya hesabından yayınladığı bir video ile konserlerine katılamayacağını duyururken, sağlık durumu hakkında sevenlerine bilgi verdi. Bağcan'ın bitkin hali hayranlarını derinden etkiledi.
Türk müziğinin efsane isimlerinden Selda Bağcan, kaptığı bir virüs nedeniyle tedavi altına alındı. Doktorlarının tavsiyesi üzerine konserlerini iptal etmek zorunda kalan Bağcan, sosyal medya hesabından hayranlarına seslendi. Sanatçının zor durumda olduğu ve bir süre dinlenmesi gerektiği belirtildi.
'Amerika konserlerine gelemiyorum'
Bağcan, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, “Sevgili dostlar, Amerika konserlerime çok istememe rağmen katılamıyorum. Geçici bir rahatsızlık geçiriyorum ve doktorlar seyahat etmeme izin vermedi. Bu nedenle konserleri iptal etmek zorunda kaldım, anlayışınız için teşekkür ederim” ifadelerini kullandı. Bu duyuru, hem hayranlarını üzdü hem de usta sanatçıya destek mesajlarının yağmasına neden oldu.
'En kısa zamanda telafi edeceğim'
Bağcan, videolu mesajında, en kısa zamanda sağlığına kavuşarak iptal ettiği konserleri telafi edeceğini söyledi. Konserleri hazırlayan ekipten ve tüm dinleyicilerinden özür dileyen Bağcan, “Sağlık her şeyden önemli” diyerek sevenlerine anlayışları için teşekkür etti.
'Hayranlarından destek mesajları'
Selda Bağcan'ın hasta yatağında yaptığı bu paylaşım, hayranları arasında büyük bir üzüntü yarattı. Sanatçının sosyal medya hesabına “Geçmiş olsun” mesajları yağarken, birçok hayranı usta sanatçıya şifa diledi ve yanında olduklarını belirtti.