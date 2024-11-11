https://anlatilaninotesi.com.tr/20241111/bilim-insanlari-arastirdi-spor-yapmak-icin-gunun-en-iyi-saati-hangisi-1090273754.html
Bilim insanları araştırdı: Spor yapmak için günün en iyi saati hangisi?
Bilim insanları araştırdı: Spor yapmak için günün en iyi saati hangisi?
Sputnik Türkiye
Alman bilim adamlarının yaptığı araştırma, sabah 8 ile akşam 6 saatlerinde yapılan egzersizlerin bağırsak kanseri riskini yüzde 11 oranında azalttığını ortaya... 11.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-11T17:36+0300
2024-11-11T17:36+0300
2024-11-11T17:36+0300
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BMC Medicine dergisinde yayımlanan yeni bir araştırma, sabah saat 8 ve akşam 6 arasında yapılan egzersizlerin bağırsak kanseri riskini yüzde 11 oranında azalttığını ortaya koydu. Almanya'nın Regensburg Üniversitesi'nden Profesör Dr. Michael Leitzmann'ın başkanlık ettiği çalışmaya göre, 42 ile 79 yaşları arasındaki 86 bin 252 kişi üzerinde yapılan araştırma, sabah 8 ile akşam 6 arasında egzersiz yapanların, diğer saatlerde aktif olanlara göre daha düşük kanser riski taşıdığını gösterdi.Sporun her saatte farklı etkileri olabilirDoç.Dr. Çiğdem Çınar da, egzersiz ile ilgili tavsiyeler de bulundu. Çınar, "Sabah saatlerinde yapılan aerobik egzersizler, günün geri kalanında daha enerjik hissetmemize yardımcı olabilir ve metabolizmamızı hızlandırarak kilo kontrolü sağlamakta etkilidir. Sabah yapılan egzersizler, gün boyunca ruh halinizi de olumlu şekilde etkiler" dedi. Çınar ayrıca öğle arasında yapılacak 15 - 20 dakikalık bir yürüyüşün ise stresi azaltıp öğleden sonra verimliliği artırdığını söyledi. Akşam yapılan sporların ise direnç egzersizleri açısından verimli olduğunu belirten Doç. Dr. Çiğdem Çınar, “Kaslarımızın daha ısındığı akşam saatlerinde yapılan egzersizler, kas gelişimini destekler ve dayanıklılığı artırır” ifadelerini kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241111/milli-yildiz-alperen-sengun-double-double-ile-houstona-yine-galibiyeti-getirdi-1090265362.html
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almanya, bilim insanları, spor, egzersiz, sağlık, çalışma
almanya, bilim insanları, spor, egzersiz, sağlık, çalışma
Bilim insanları araştırdı: Spor yapmak için günün en iyi saati hangisi?
Alman bilim adamlarının yaptığı araştırma, sabah 8 ile akşam 6 saatlerinde yapılan egzersizlerin bağırsak kanseri riskini yüzde 11 oranında azalttığını ortaya koydu.
BMC Medicine dergisinde yayımlanan yeni bir araştırma, sabah saat 8 ve akşam 6 arasında yapılan egzersizlerin bağırsak kanseri riskini yüzde 11 oranında azalttığını ortaya koydu.
Almanya'nın Regensburg Üniversitesi'nden Profesör Dr. Michael Leitzmann'ın başkanlık ettiği çalışmaya göre, 42 ile 79 yaşları arasındaki 86 bin 252 kişi üzerinde yapılan araştırma, sabah 8 ile akşam 6 arasında egzersiz yapanların, diğer saatlerde aktif olanlara göre daha düşük kanser riski taşıdığını gösterdi.
Sporun her saatte farklı etkileri olabilir
Doç.Dr. Çiğdem Çınar da, egzersiz ile ilgili tavsiyeler de bulundu. Çınar, "Sabah saatlerinde yapılan aerobik egzersizler, günün geri kalanında daha enerjik hissetmemize yardımcı olabilir ve metabolizmamızı hızlandırarak kilo kontrolü sağlamakta etkilidir. Sabah yapılan egzersizler, gün boyunca ruh halinizi de olumlu şekilde etkiler" dedi.
Çınar ayrıca öğle arasında yapılacak 15 - 20 dakikalık bir yürüyüşün ise stresi azaltıp öğleden sonra verimliliği artırdığını söyledi. Akşam yapılan sporların ise direnç egzersizleri açısından verimli olduğunu belirten Doç. Dr. Çiğdem Çınar, “Kaslarımızın daha ısındığı akşam saatlerinde yapılan egzersizler, kas gelişimini destekler ve dayanıklılığı artırır” ifadelerini kullandı.