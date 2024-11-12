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Savcılık, yasa dışı bahis soruşturmasındaki 'fenomenlerin' hesaplarına erişim engeli talep etti
Savcılık, yasa dışı bahis soruşturmasındaki 'fenomenlerin' hesaplarına erişim engeli talep etti
Sputnik Türkiye
İstanbul'da yürütülen yasa dışı bahis soruşturması kapsamında gözaltına alınan fenomenlerin hesaplarına erişim engeli talep edildi. 12.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-12T13:55+0300
2024-11-12T13:55+0300
türkiye
serdar ortaç
mehmet ali erbil
sosyal medya fenomeni
ibrahim yılmaz
muzaffer zorbey erkoçkar
sefa caner sarıçam
erişim yasağı
yasadışı bahis
gözaltı
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İstanbul'da aralarında Serdar Ortaç, Mehmet Ali Erbil ve sosyal medyada milyonlarca kişi tarafından takip edilen 'fenomenlerin' de bulunduğu 23 kişi hakkında yürütülen yasa dışı bahse teşvik soruşturmasında savcılık şüpheli fenomenlerin sosyal medya hesaplarına erişim engeli getirilmesini talep etti.Karar hakimlik tarafından verilecekİstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Bilişim Suçlar Soruşturma Bürosunca yasa dışı bahse teşvik iddiasına ilişkin, ünlülerin ve sosyal medya fenomenlerinin de aralarında bulunduğu şüpheliler hakkında başlatılan soruşturma sürüyor. Soruşturmayı yürüten savcılık, aralarında İbrahim Yılmaz'ın da olduğu sosyal medya fenomeni olarak bilinen bazı şüphelilerin hesaplarına erişim engeli getirilmesini talep etti. Savcılığın talebini hakimlik değerlendirecek.Ne olmuştuİstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, yasa dışı bahse teşvik iddiasına ilişkin yürütülen soruşturmada, sosyal medya fenomenleri ve bazı ünlü isimlerin de aralarında bulunduğu 23 şüpheli hakkında gözaltı kararı vermişti. Soruşturmada yaşa dışı bahis reklamlarında yer aldıkları iddia edilen şüpheliler arasında şarkıcı Serdar Ortaç, sunucu Mehmet Ali Erbil, eski futbolcu Batuhan Karadeniz, sosyal medya fenomenleri İbrahim Yılmaz, Muzaffer Zorbey Erkoçkar, Sefa Caner Sarıçam ile Rusya ve Türkiye vatandaşı Aleksander Mensikof'un da olduğu tespit edilmişti. Gözaltına alınan 16 şüpheliden fenomenlerin de aralarında bulunduğu 12 kişi tutuklanmış, Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç'ın diğer şüpheliler adli kontrolle serbest bırakılmıştı. Savcılık, Erbil ve Ortaç'ın aralarında bulunduğu 4 şüpheli hakkında sulh ceza hakimliğinin verdiği adli kontrol tedbirine itiraz etti. İtiriza ilişkin karar henüz çıkmadı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241112/bassavcilik-itiraz-etti-mehmet-ali-erbil-ve-serdar-ortac-icin-tutuklama-talebi-1090290875.html
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Savcılık, yasa dışı bahis soruşturmasındaki 'fenomenlerin' hesaplarına erişim engeli talep etti

13:55 12.11.2024
© AA / Cemal YurttaşMehmet Ali Erbil
Mehmet Ali Erbil - Sputnik Türkiye, 1920, 12.11.2024
© AA / Cemal Yurttaş
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İstanbul'da yürütülen yasa dışı bahis soruşturması kapsamında gözaltına alınan fenomenlerin hesaplarına erişim engeli talep edildi.
İstanbul'da aralarında Serdar Ortaç, Mehmet Ali Erbil ve sosyal medyada milyonlarca kişi tarafından takip edilen 'fenomenlerin' de bulunduğu 23 kişi hakkında yürütülen yasa dışı bahse teşvik soruşturmasında savcılık şüpheli fenomenlerin sosyal medya hesaplarına erişim engeli getirilmesini talep etti.

Karar hakimlik tarafından verilecek

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Bilişim Suçlar Soruşturma Bürosunca yasa dışı bahse teşvik iddiasına ilişkin, ünlülerin ve sosyal medya fenomenlerinin de aralarında bulunduğu şüpheliler hakkında başlatılan soruşturma sürüyor. Soruşturmayı yürüten savcılık, aralarında İbrahim Yılmaz'ın da olduğu sosyal medya fenomeni olarak bilinen bazı şüphelilerin hesaplarına erişim engeli getirilmesini talep etti. Savcılığın talebini hakimlik değerlendirecek.

Ne olmuştu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, yasa dışı bahse teşvik iddiasına ilişkin yürütülen soruşturmada, sosyal medya fenomenleri ve bazı ünlü isimlerin de aralarında bulunduğu 23 şüpheli hakkında gözaltı kararı vermişti. Soruşturmada yaşa dışı bahis reklamlarında yer aldıkları iddia edilen şüpheliler arasında şarkıcı Serdar Ortaç, sunucu Mehmet Ali Erbil, eski futbolcu Batuhan Karadeniz, sosyal medya fenomenleri İbrahim Yılmaz, Muzaffer Zorbey Erkoçkar, Sefa Caner Sarıçam ile Rusya ve Türkiye vatandaşı Aleksander Mensikof'un da olduğu tespit edilmişti. Gözaltına alınan 16 şüpheliden fenomenlerin de aralarında bulunduğu 12 kişi tutuklanmış, Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç'ın diğer şüpheliler adli kontrolle serbest bırakılmıştı.
Savcılık, Erbil ve Ortaç'ın aralarında bulunduğu 4 şüpheli hakkında sulh ceza hakimliğinin verdiği adli kontrol tedbirine itiraz etti. İtiriza ilişkin karar henüz çıkmadı.
Mehmet Ali Erbil - Sputnik Türkiye, 1920, 12.11.2024
TÜRKİYE
Başsavcılık itiraz etti: Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç için tutuklama talebi
10:51
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