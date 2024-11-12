https://anlatilaninotesi.com.tr/20241112/savcilik-yasa-disi-bahis-sorusturmasindaki-fenomenlerin-hesaplarina-erisim-engeli-talep-etti-1090301746.html

Savcılık, yasa dışı bahis soruşturmasındaki 'fenomenlerin' hesaplarına erişim engeli talep etti

Savcılık, yasa dışı bahis soruşturmasındaki 'fenomenlerin' hesaplarına erişim engeli talep etti

Sputnik Türkiye

İstanbul'da yürütülen yasa dışı bahis soruşturması kapsamında gözaltına alınan fenomenlerin hesaplarına erişim engeli talep edildi. 12.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-12T13:55+0300

2024-11-12T13:55+0300

2024-11-12T13:55+0300

türkiye

serdar ortaç

mehmet ali erbil

sosyal medya fenomeni

ibrahim yılmaz

muzaffer zorbey erkoçkar

sefa caner sarıçam

erişim yasağı

yasadışı bahis

gözaltı

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İstanbul'da aralarında Serdar Ortaç, Mehmet Ali Erbil ve sosyal medyada milyonlarca kişi tarafından takip edilen 'fenomenlerin' de bulunduğu 23 kişi hakkında yürütülen yasa dışı bahse teşvik soruşturmasında savcılık şüpheli fenomenlerin sosyal medya hesaplarına erişim engeli getirilmesini talep etti.Karar hakimlik tarafından verilecekİstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Bilişim Suçlar Soruşturma Bürosunca yasa dışı bahse teşvik iddiasına ilişkin, ünlülerin ve sosyal medya fenomenlerinin de aralarında bulunduğu şüpheliler hakkında başlatılan soruşturma sürüyor. Soruşturmayı yürüten savcılık, aralarında İbrahim Yılmaz'ın da olduğu sosyal medya fenomeni olarak bilinen bazı şüphelilerin hesaplarına erişim engeli getirilmesini talep etti. Savcılığın talebini hakimlik değerlendirecek.Ne olmuştuİstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, yasa dışı bahse teşvik iddiasına ilişkin yürütülen soruşturmada, sosyal medya fenomenleri ve bazı ünlü isimlerin de aralarında bulunduğu 23 şüpheli hakkında gözaltı kararı vermişti. Soruşturmada yaşa dışı bahis reklamlarında yer aldıkları iddia edilen şüpheliler arasında şarkıcı Serdar Ortaç, sunucu Mehmet Ali Erbil, eski futbolcu Batuhan Karadeniz, sosyal medya fenomenleri İbrahim Yılmaz, Muzaffer Zorbey Erkoçkar, Sefa Caner Sarıçam ile Rusya ve Türkiye vatandaşı Aleksander Mensikof'un da olduğu tespit edilmişti. Gözaltına alınan 16 şüpheliden fenomenlerin de aralarında bulunduğu 12 kişi tutuklanmış, Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç'ın diğer şüpheliler adli kontrolle serbest bırakılmıştı. Savcılık, Erbil ve Ortaç'ın aralarında bulunduğu 4 şüpheli hakkında sulh ceza hakimliğinin verdiği adli kontrol tedbirine itiraz etti. İtiriza ilişkin karar henüz çıkmadı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241112/bassavcilik-itiraz-etti-mehmet-ali-erbil-ve-serdar-ortac-icin-tutuklama-talebi-1090290875.html

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