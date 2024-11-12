Kırım'da Balaklava Termik Elektrik Santrali yakınında planlanan terör saldırısı önlendi

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
6 dk
HABER MASASI
1990'lar, Türk müziği için bir değişim ve yeniliğin ön planda olduğu bir dönem.
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Geçmişin izlerinin getirdiği retroaktif kıskançlık nedir?
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
6 dk
EKONOMİ PANORAMA
Erdal Kaplanseren'le Ekonomi Panorama
15:06
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
‘ABD’nin kendi kendine yetebilen bir ülke olmasını ve Çin ile ticari köprü bulunmaması gerektiğini savunuyorlar’
16:05
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
3 dk
MUSTAFA HOŞ İLE YOL ARKADAŞI
Narin davasının bilinmeyenleri
17:33
86 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
5 dk
BÖLGENİN KALBİ
CHP'de neler oluyor? Bozkurt, kulis bilgilerini açıkladı
19:05
84 dk
SESLİ HABER
63 ülkeden bin akademisyen Karahantepe’nin büyüsüne kapıldı
20:37
3 dk
SESLİ HABER
Uzmanından 6 il için deprem uyarısı: Stres biriktirmeye devam ediyor
20:43
2 dk
SESLİ HABER
Pastırma sıcakları nedir? Adını nerden aldı?
20:47
2 dk
SESLİ HABER
Kızıl Gezegen'in yüzeyinde 'dünya dışı' bir enkaz keşfedildi
20:51
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
Türkiye, ağaçlandırma konusunda ne durumda?
07:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
10 ayda 357 kadın, erkekler tarafından öldürüldü
09:05
95 dk
SESLİ HABER
Nikah memuru yanlışlıkla damatla evlendi
10:50
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:06
14 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
16 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
12 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:01
5 dk
GÜN ORTASI
Müzisyen Güliz Ayla stüdyo konuğumuz
12:06
84 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
FUTBOL SAATİ
Selin Yazıcı ve Serhat Ayan'la Futbol Saati
14:05
55 dk
ANKARA FARKI
İsmet Özçelik'le Ankara Farkı
15:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
YOL ARKADAŞI
Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı
17:33
87 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
SESLİ HABER
Nikah memuru yanlışlıkla damatla evlendi
19:19
3 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
- Sputnik Türkiye, 1920
Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241112/kirimda-balaklava-termik-elektrik-santrali-yakininda-planlanan-teror-saldirisi-onlendi-1090296299.html
Kırım'da Balaklava Termik Elektrik Santrali yakınında planlanan terör saldırısı önlendi
Kırım'da Balaklava Termik Elektrik Santrali yakınında planlanan terör saldırısı önlendi
Sputnik Türkiye
Kırım'da yaşayan bir şahıs, Ukrayna'dan aldığı talimatla Balaklava Termik Elektrik Santrali yakınındaki demiryolu hattında terör saldırısı gerçekleştirmeyi... 12.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-12T12:11+0300
2024-11-12T12:11+0300
ukrayna krizi
rusya
rusya federal güvenlik servisi (fsb)
kırım
sivastopol
kiev
ukrayna güvenlik servisi
ukrayna
ukrayna krizi
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/0c/1090296285_1:0:1846:1038_1920x0_80_0_0_c448e47ba446ef2d69b365dd9d6cc6e6.jpg
Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), Kırım'da Balaklava Termik Elektrik Santrali (TES) yakınındaki demiryolu hattında Ukrayna ordusu tarafından planlanan terör saldırısının önlendiğini duyurdu.FSB'nin açıklamasına göre Sivastopol'de ikamet eden zanlı, Eylül 2023'te gizli işbirliği yürütmek amacıyla Ukrayna Güvenlik Servisi'yle kendi inisiyatifiyle temas kurdu.Sivastopol'de bulunan Balaklava TES yakınındaki demiryolu hattını havaya uçurması için Kiev'den talimat alan zanlı, FSB üyelerinin müdahalesi sonucu terör eylemini gerçekleştiremeden yakalandı.Şahıs hakkında terör eylemi planlama suçu kapsamında soruşturma başlatıldı.29 yaşındaki zanlı, FSB'deki sorgusunda terör saldırısını gerçekleştirilmesi karşısında kendisine 1000 dolar vaat edildiğini anlattı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241112/soygu-pekinde-rusya-ve-cin-abdnin-dizginleme-politikasina-karsi-koymali-1090288085.html
rusya
sivastopol
kiev
ukrayna
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/0c/1090296285_462:0:1846:1038_1920x0_80_0_0_254f63c42429fa378ccb35dd242ec450.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
rusya, rusya federal güvenlik servisi (fsb), kırım, sivastopol, kiev, ukrayna güvenlik servisi, ukrayna, ukrayna krizi
rusya, rusya federal güvenlik servisi (fsb), kırım, sivastopol, kiev, ukrayna güvenlik servisi, ukrayna, ukrayna krizi

Kırım'da Balaklava Termik Elektrik Santrali yakınında planlanan terör saldırısı önlendi

12:11 12.11.2024
© Sputnik / Federal Security Service of the Russian Federation / Multimedya arşivine gidinСотрудники ФСБ во время задержания пяти человек, которые пытались вывезти за рубеж килограмм радиоактивного цезия-137
Сотрудники ФСБ во время задержания пяти человек, которые пытались вывезти за рубеж килограмм радиоактивного цезия-137 - Sputnik Türkiye, 1920, 12.11.2024
© Sputnik / Federal Security Service of the Russian Federation
/
Multimedya arşivine gidin
Abone ol
Kırım'da yaşayan bir şahıs, Ukrayna'dan aldığı talimatla Balaklava Termik Elektrik Santrali yakınındaki demiryolu hattında terör saldırısı gerçekleştirmeyi planladı. Ancak zanlı saldıracağı noktaya doğru ilerlerken Rus istihbaratı tarafından önlendi.
Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), Kırım'da Balaklava Termik Elektrik Santrali (TES) yakınındaki demiryolu hattında Ukrayna ordusu tarafından planlanan terör saldırısının önlendiğini duyurdu.

FSB'nin açıklamasına göre Sivastopol'de ikamet eden zanlı, Eylül 2023'te gizli işbirliği yürütmek amacıyla Ukrayna Güvenlik Servisi'yle kendi inisiyatifiyle temas kurdu.

Sivastopol'de bulunan Balaklava TES yakınındaki demiryolu hattını havaya uçurması için Kiev'den talimat alan zanlı, FSB üyelerinin müdahalesi sonucu terör eylemini gerçekleştiremeden yakalandı.

Şahıs hakkında terör eylemi planlama suçu kapsamında soruşturma başlatıldı.

29 yaşındaki zanlı, FSB'deki sorgusunda terör saldırısını gerçekleştirilmesi karşısında kendisine 1000 dolar vaat edildiğini anlattı.
Встреча Высоких представителей государств БРИКС и БРИКС плюс, курирующих вопросы безопасности - Sputnik Türkiye, 1920, 12.11.2024
DÜNYA
Şoygu Pekin'de: Rusya ve Çin, ABD'nin dizginleme politikasına karşı koymalı
10:20
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала