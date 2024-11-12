https://anlatilaninotesi.com.tr/20241112/kirimda-balaklava-termik-elektrik-santrali-yakininda-planlanan-teror-saldirisi-onlendi-1090296299.html

Kırım'da Balaklava Termik Elektrik Santrali yakınında planlanan terör saldırısı önlendi

Kırım'da Balaklava Termik Elektrik Santrali yakınında planlanan terör saldırısı önlendi

Sputnik Türkiye

Kırım'da yaşayan bir şahıs, Ukrayna'dan aldığı talimatla Balaklava Termik Elektrik Santrali yakınındaki demiryolu hattında terör saldırısı gerçekleştirmeyi... 12.11.2024, Sputnik Türkiye

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Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), Kırım'da Balaklava Termik Elektrik Santrali (TES) yakınındaki demiryolu hattında Ukrayna ordusu tarafından planlanan terör saldırısının önlendiğini duyurdu.FSB'nin açıklamasına göre Sivastopol'de ikamet eden zanlı, Eylül 2023'te gizli işbirliği yürütmek amacıyla Ukrayna Güvenlik Servisi'yle kendi inisiyatifiyle temas kurdu.Sivastopol'de bulunan Balaklava TES yakınındaki demiryolu hattını havaya uçurması için Kiev'den talimat alan zanlı, FSB üyelerinin müdahalesi sonucu terör eylemini gerçekleştiremeden yakalandı.Şahıs hakkında terör eylemi planlama suçu kapsamında soruşturma başlatıldı.29 yaşındaki zanlı, FSB'deki sorgusunda terör saldırısını gerçekleştirilmesi karşısında kendisine 1000 dolar vaat edildiğini anlattı.

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