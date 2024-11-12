Kırım'da Balaklava Termik Elektrik Santrali yakınında planlanan terör saldırısı önlendi
© Sputnik / Federal Security Service of the Russian Federation / Multimedya arşivine gidinСотрудники ФСБ во время задержания пяти человек, которые пытались вывезти за рубеж килограмм радиоактивного цезия-137
© Sputnik / Federal Security Service of the Russian Federation/
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Kırım'da yaşayan bir şahıs, Ukrayna'dan aldığı talimatla Balaklava Termik Elektrik Santrali yakınındaki demiryolu hattında terör saldırısı gerçekleştirmeyi planladı. Ancak zanlı saldıracağı noktaya doğru ilerlerken Rus istihbaratı tarafından önlendi.
Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), Kırım'da Balaklava Termik Elektrik Santrali (TES) yakınındaki demiryolu hattında Ukrayna ordusu tarafından planlanan terör saldırısının önlendiğini duyurdu.
FSB'nin açıklamasına göre Sivastopol'de ikamet eden zanlı, Eylül 2023'te gizli işbirliği yürütmek amacıyla Ukrayna Güvenlik Servisi'yle kendi inisiyatifiyle temas kurdu.
Sivastopol'de bulunan Balaklava TES yakınındaki demiryolu hattını havaya uçurması için Kiev'den talimat alan zanlı, FSB üyelerinin müdahalesi sonucu terör eylemini gerçekleştiremeden yakalandı.
Şahıs hakkında terör eylemi planlama suçu kapsamında soruşturma başlatıldı.
29 yaşındaki zanlı, FSB'deki sorgusunda terör saldırısını gerçekleştirilmesi karşısında kendisine 1000 dolar vaat edildiğini anlattı.
FSB'nin açıklamasına göre Sivastopol'de ikamet eden zanlı, Eylül 2023'te gizli işbirliği yürütmek amacıyla Ukrayna Güvenlik Servisi'yle kendi inisiyatifiyle temas kurdu.
Sivastopol'de bulunan Balaklava TES yakınındaki demiryolu hattını havaya uçurması için Kiev'den talimat alan zanlı, FSB üyelerinin müdahalesi sonucu terör eylemini gerçekleştiremeden yakalandı.
Şahıs hakkında terör eylemi planlama suçu kapsamında soruşturma başlatıldı.
29 yaşındaki zanlı, FSB'deki sorgusunda terör saldırısını gerçekleştirilmesi karşısında kendisine 1000 dolar vaat edildiğini anlattı.