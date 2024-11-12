https://anlatilaninotesi.com.tr/20241112/rusya-disisleri-bakanligindan-nazizm-karar-tasarisina-karsi-yapilan-oylama-hakkinda-aciklama-1090282696.html

Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan neo-nazizmle mücadele karar tasarısına yapılan oylama hakkında açıklama

Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan neo-nazizmle mücadele karar tasarısına yapılan oylama hakkında açıklama

Sputnik Türkiye

Rusya Dışişleri Bakanlığı İnsan Hakları Dairesi Direktörü Grigoriy Lukyantsev, Batılı ülkelerin 'neo-nazizmle mücadele karar tasarısı'na 'hayır' oyu... 12.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-12T05:00+0300

2024-11-12T05:00+0300

2024-11-12T05:04+0300

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mücadele

karar tasarısı

rusya dışişleri bakanlığı

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Rusya Dışişleri Bakanlığı İnsan Hakları Dairesi Direktörü Grigoriy Lukyantsev, Batılı ülkeler ve müttefiklerinin, Nazizmin yüceltilmesiyle mücadeleye ilişkin Rus karar tasarısına karşı oy kullanmalarının, insan hakları yükümlülüklerine sözde bağlılıkları ile eylemleri arasındaki farkı gösterdiğini belirtti.Lukyantsev, "Sözlerle eylemlerin birbirinden tamamen farklı olduğunu belirtmeden geçemeyeceğim. Bu devletler ırkçılıkla mücadele konusunda uluslararası insan hakları anlaşmaları kapsamındaki yükümlülüklerine bağlı olduklarını söylüyorlar ve aynı zamanda bu fenomenlerin kınanmasına karşı oy kullanıyorlar" dedi.Ayrıca Lukyantsev, karar tasarısının genel oturumda oylanırken destekçi sayısının artacağına dair beklentisini, "Bunu bekliyorum, çünkü bu her yıl oluyor ve sanırım bu yıl da bir istisna olmayacak" ifadeleriyle aktardı.'Neo-nazizimle mücadele tasarısı'na hangi ülkeler 'hayır' oyu verdi?Tasarıya karşı oy veren ülkeler arasında, Avustralya, Avusturya, Bulgaristan, Macaristan, Almanya, Yunanistan, Gürcistan, İtalya, Kanada, Litvanya, ABD, Polonya, Ukrayna, Fransa, Finlandiya, Çek Cumhuriyeti, Estonya ve Japonya yer aldı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241112/bmgk-komitesi-rusya-tarafindan-sunulan-neo-nazizmle-mucadele-karar-tasarisini-kabul-etti-1090282398.html

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rusya, neo-nazi, mücadele, karar tasarısı, rusya dışişleri bakanlığı, bmgk, birleşmiş milletler güvenlik konseyi (bmgk), evet, hayır, çekimser, çelişki