https://anlatilaninotesi.com.tr/20241112/rusya-disisleri-bakanligindan-nazizm-karar-tasarisina-karsi-yapilan-oylama-hakkinda-aciklama-1090282696.html
Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan neo-nazizmle mücadele karar tasarısına yapılan oylama hakkında açıklama
Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan neo-nazizmle mücadele karar tasarısına yapılan oylama hakkında açıklama
Sputnik Türkiye
Rusya Dışişleri Bakanlığı İnsan Hakları Dairesi Direktörü Grigoriy Lukyantsev, Batılı ülkelerin 'neo-nazizmle mücadele karar tasarısı'na 'hayır' oyu... 12.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-12T05:00+0300
2024-11-12T05:00+0300
2024-11-12T05:04+0300
dünya
rusya
neo-nazi
mücadele
karar tasarısı
rusya dışişleri bakanlığı
bmgk
birleşmiş milletler güvenlik konseyi (bmgk)
evet
hayır
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Rusya Dışişleri Bakanlığı İnsan Hakları Dairesi Direktörü Grigoriy Lukyantsev, Batılı ülkeler ve müttefiklerinin, Nazizmin yüceltilmesiyle mücadeleye ilişkin Rus karar tasarısına karşı oy kullanmalarının, insan hakları yükümlülüklerine sözde bağlılıkları ile eylemleri arasındaki farkı gösterdiğini belirtti.Lukyantsev, "Sözlerle eylemlerin birbirinden tamamen farklı olduğunu belirtmeden geçemeyeceğim. Bu devletler ırkçılıkla mücadele konusunda uluslararası insan hakları anlaşmaları kapsamındaki yükümlülüklerine bağlı olduklarını söylüyorlar ve aynı zamanda bu fenomenlerin kınanmasına karşı oy kullanıyorlar" dedi.Ayrıca Lukyantsev, karar tasarısının genel oturumda oylanırken destekçi sayısının artacağına dair beklentisini, "Bunu bekliyorum, çünkü bu her yıl oluyor ve sanırım bu yıl da bir istisna olmayacak" ifadeleriyle aktardı.'Neo-nazizimle mücadele tasarısı'na hangi ülkeler 'hayır' oyu verdi?Tasarıya karşı oy veren ülkeler arasında, Avustralya, Avusturya, Bulgaristan, Macaristan, Almanya, Yunanistan, Gürcistan, İtalya, Kanada, Litvanya, ABD, Polonya, Ukrayna, Fransa, Finlandiya, Çek Cumhuriyeti, Estonya ve Japonya yer aldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241112/bmgk-komitesi-rusya-tarafindan-sunulan-neo-nazizmle-mucadele-karar-tasarisini-kabul-etti-1090282398.html
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rusya, neo-nazi, mücadele, karar tasarısı, rusya dışişleri bakanlığı, bmgk, birleşmiş milletler güvenlik konseyi (bmgk), evet, hayır, çekimser, çelişki
rusya, neo-nazi, mücadele, karar tasarısı, rusya dışişleri bakanlığı, bmgk, birleşmiş milletler güvenlik konseyi (bmgk), evet, hayır, çekimser, çelişki
Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan neo-nazizmle mücadele karar tasarısına yapılan oylama hakkında açıklama
05:00 12.11.2024 (güncellendi: 05:04 12.11.2024)
Rusya Dışişleri Bakanlığı İnsan Hakları Dairesi Direktörü Grigoriy Lukyantsev, Batılı ülkelerin 'neo-nazizmle mücadele karar tasarısı'na 'hayır' oyu vermelerinin insan hakları yükümlülüklerine sözde bağlılıklarıyla çeliştiğini ifade etti.
Rusya Dışişleri Bakanlığı İnsan Hakları Dairesi Direktörü Grigoriy Lukyantsev, Batılı ülkeler ve müttefiklerinin, Nazizmin yüceltilmesiyle mücadeleye ilişkin Rus karar tasarısına karşı oy kullanmalarının, insan hakları yükümlülüklerine sözde bağlılıkları ile eylemleri arasındaki farkı gösterdiğini belirtti.
Lukyantsev, "Sözlerle eylemlerin birbirinden tamamen farklı olduğunu belirtmeden geçemeyeceğim. Bu devletler ırkçılıkla mücadele konusunda uluslararası insan hakları anlaşmaları kapsamındaki yükümlülüklerine bağlı olduklarını söylüyorlar ve aynı zamanda bu fenomenlerin kınanmasına karşı oy kullanıyorlar" dedi.
Ayrıca Lukyantsev, karar tasarısının genel oturumda oylanırken destekçi sayısının artacağına dair beklentisini, "Bunu bekliyorum, çünkü bu her yıl oluyor ve sanırım bu yıl da bir istisna olmayacak" ifadeleriyle aktardı.
'Neo-nazizimle mücadele tasarısı'na hangi ülkeler 'hayır' oyu verdi?
Tasarıya karşı oy veren ülkeler arasında, Avustralya, Avusturya, Bulgaristan, Macaristan, Almanya, Yunanistan, Gürcistan, İtalya, Kanada, Litvanya, ABD, Polonya, Ukrayna, Fransa, Finlandiya, Çek Cumhuriyeti, Estonya ve Japonya yer aldı.