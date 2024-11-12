Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan neo-nazizmle mücadele karar tasarısına yapılan oylama hakkında açıklama

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
6 dk
HABER MASASI
1990'lar, Türk müziği için bir değişim ve yeniliğin ön planda olduğu bir dönem.
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Geçmişin izlerinin getirdiği retroaktif kıskançlık nedir?
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
6 dk
EKONOMİ PANORAMA
Erdal Kaplanseren'le Ekonomi Panorama
15:06
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
3 dk
YOL ARKADAŞI
Narin davasının bilinmeyenleri
17:33
86 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
5 dk
BÖLGENİN KALBİ
Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi
19:05
84 dk
SESLİ HABER
63 ülkeden bin akademisyen Karahantepe’nin büyüsüne kapıldı
20:37
3 dk
SESLİ HABER
Uzmanından 6 il için deprem uyarısı: Stres biriktirmeye devam ediyor
20:43
2 dk
SESLİ HABER
Pastırma sıcakları nedir? Adını nerden aldı?
20:47
2 dk
SESLİ HABER
Kızıl Gezegen'in yüzeyinde 'dünya dışı' bir enkaz keşfedildi
20:51
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
1 dk
SEYİR HALİ
Ali Çağatay'la Seyir Hali
07:01
119 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
1 dk
YERİ VE ZAMANI
Güçlü Özgan'la Yeri ve Zamanı
09:05
115 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
1 dk
YAZI - YORUM
Fethi Yılmaz'la Yazı - Yorum
11:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
1 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:05
85 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
FUTBOL SAATİ
Selin Yazıcı ve Serhat Ayan'la Futbol Saati
14:05
55 dk
ANKARA FARKI
İsmet Özçelik'le Ankara Farkı
15:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
YOL ARKADAŞI
Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı
17:33
87 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
SESLİ HABER
Nikah memuru yanlışlıkla damatla evlendi
19:19
3 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241112/rusya-disisleri-bakanligindan-nazizm-karar-tasarisina-karsi-yapilan-oylama-hakkinda-aciklama-1090282696.html
Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan neo-nazizmle mücadele karar tasarısına yapılan oylama hakkında açıklama
Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan neo-nazizmle mücadele karar tasarısına yapılan oylama hakkında açıklama
Sputnik Türkiye
Rusya Dışişleri Bakanlığı İnsan Hakları Dairesi Direktörü Grigoriy Lukyantsev, Batılı ülkelerin 'neo-nazizmle mücadele karar tasarısı'na 'hayır' oyu... 12.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-12T05:00+0300
2024-11-12T05:04+0300
dünya
rusya
neo-nazi
mücadele
karar tasarısı
rusya dışişleri bakanlığı
bmgk
birleşmiş milletler güvenlik konseyi (bmgk)
evet
hayır
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/06/11/1084938392_43:0:879:470_1920x0_80_0_0_a0921d0a320d25f3e9fd8e05a8275792.png
Rusya Dışişleri Bakanlığı İnsan Hakları Dairesi Direktörü Grigoriy Lukyantsev, Batılı ülkeler ve müttefiklerinin, Nazizmin yüceltilmesiyle mücadeleye ilişkin Rus karar tasarısına karşı oy kullanmalarının, insan hakları yükümlülüklerine sözde bağlılıkları ile eylemleri arasındaki farkı gösterdiğini belirtti.Lukyantsev, "Sözlerle eylemlerin birbirinden tamamen farklı olduğunu belirtmeden geçemeyeceğim. Bu devletler ırkçılıkla mücadele konusunda uluslararası insan hakları anlaşmaları kapsamındaki yükümlülüklerine bağlı olduklarını söylüyorlar ve aynı zamanda bu fenomenlerin kınanmasına karşı oy kullanıyorlar" dedi.Ayrıca Lukyantsev, karar tasarısının genel oturumda oylanırken destekçi sayısının artacağına dair beklentisini, "Bunu bekliyorum, çünkü bu her yıl oluyor ve sanırım bu yıl da bir istisna olmayacak" ifadeleriyle aktardı.'Neo-nazizimle mücadele tasarısı'na hangi ülkeler 'hayır' oyu verdi?Tasarıya karşı oy veren ülkeler arasında, Avustralya, Avusturya, Bulgaristan, Macaristan, Almanya, Yunanistan, Gürcistan, İtalya, Kanada, Litvanya, ABD, Polonya, Ukrayna, Fransa, Finlandiya, Çek Cumhuriyeti, Estonya ve Japonya yer aldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241112/bmgk-komitesi-rusya-tarafindan-sunulan-neo-nazizmle-mucadele-karar-tasarisini-kabul-etti-1090282398.html
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/06/11/1084938392_148:0:775:470_1920x0_80_0_0_0800d9a0871556e00e5478fccc19f3d0.png
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
rusya, neo-nazi, mücadele, karar tasarısı, rusya dışişleri bakanlığı, bmgk, birleşmiş milletler güvenlik konseyi (bmgk), evet, hayır, çekimser, çelişki
rusya, neo-nazi, mücadele, karar tasarısı, rusya dışişleri bakanlığı, bmgk, birleşmiş milletler güvenlik konseyi (bmgk), evet, hayır, çekimser, çelişki

Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan neo-nazizmle mücadele karar tasarısına yapılan oylama hakkında açıklama

05:00 12.11.2024 (güncellendi: 05:04 12.11.2024)
Rusya Dışişleri Bakanlığı
Rusya Dışişleri Bakanlığı - Sputnik Türkiye, 1920, 12.11.2024
Abone ol
Rusya Dışişleri Bakanlığı İnsan Hakları Dairesi Direktörü Grigoriy Lukyantsev, Batılı ülkelerin 'neo-nazizmle mücadele karar tasarısı'na 'hayır' oyu vermelerinin insan hakları yükümlülüklerine sözde bağlılıklarıyla çeliştiğini ifade etti.
Rusya Dışişleri Bakanlığı İnsan Hakları Dairesi Direktörü Grigoriy Lukyantsev, Batılı ülkeler ve müttefiklerinin, Nazizmin yüceltilmesiyle mücadeleye ilişkin Rus karar tasarısına karşı oy kullanmalarının, insan hakları yükümlülüklerine sözde bağlılıkları ile eylemleri arasındaki farkı gösterdiğini belirtti.
Lukyantsev, "Sözlerle eylemlerin birbirinden tamamen farklı olduğunu belirtmeden geçemeyeceğim. Bu devletler ırkçılıkla mücadele konusunda uluslararası insan hakları anlaşmaları kapsamındaki yükümlülüklerine bağlı olduklarını söylüyorlar ve aynı zamanda bu fenomenlerin kınanmasına karşı oy kullanıyorlar" dedi.
Ayrıca Lukyantsev, karar tasarısının genel oturumda oylanırken destekçi sayısının artacağına dair beklentisini, "Bunu bekliyorum, çünkü bu her yıl oluyor ve sanırım bu yıl da bir istisna olmayacak" ifadeleriyle aktardı.

'Neo-nazizimle mücadele tasarısı'na hangi ülkeler 'hayır' oyu verdi?

Tasarıya karşı oy veren ülkeler arasında, Avustralya, Avusturya, Bulgaristan, Macaristan, Almanya, Yunanistan, Gürcistan, İtalya, Kanada, Litvanya, ABD, Polonya, Ukrayna, Fransa, Finlandiya, Çek Cumhuriyeti, Estonya ve Japonya yer aldı.
BMGK'da Suriye tasarısı görüşüldü - Sputnik Türkiye, 1920, 12.11.2024
DÜNYA
BMGK komitesi, Rusya tarafından sunulan 'neo-nazizmle mücadele' karar tasarısını kabul etti
03:13
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала