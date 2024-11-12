https://anlatilaninotesi.com.tr/20241112/bmgk-komitesi-rusya-tarafindan-sunulan-neo-nazizmle-mucadele-karar-tasarisini-kabul-etti-1090282398.html
BMGK komitesi, Rusya tarafından sunulan 'neo-nazizmle mücadele' karar tasarısını kabul etti
BMGK komitesi, Rusya tarafından sunulan 'neo-nazizmle mücadele' karar tasarısını kabul etti
Sputnik Türkiye
BMGK Üçüncü Komitesi, Rusya tarafından sunulan neo-nazizmle mücadele karar tasarısını 116 ülkenin desteğiyle kabul etti. 12.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-12T03:13+0300
2024-11-12T03:13+0300
2024-11-12T03:13+0300
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birleşmiş milletler güvenlik konseyi (bmgk)
neo-nazi
mücadele
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karar tasarısı
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Birleşmiş Milletler Genel Kurulu (BMGK) 3. Komitesi, Rusya tarafından sunulan "Nazizmin ve neo-nazizmin yüceltilmesi, modern ırkçılık, ırksal ayrımcılık, yabancı düşmanlığı ve bunlarla ilgili hoşgörüsüzlük biçimlerinin tırmanışını teşvik eden diğer uygulamalarla mücadele" başlıklı karar tasarısını oyladı. Tasarı, 54 'hayır' oyu alırken 11 ülke 'çekimser' oy kullandı. 116 ülke tarafından ise 'evet' oyu kullanıldı.Tasarıya karşı oy veren ülkeler arasında, Avustralya, Avusturya, Bulgaristan, Macaristan, Almanya, Yunanistan, Gürcistan, İtalya, Kanada, Litvanya, ABD, Polonya, Ukrayna, Fransa, Finlandiya, Çek Cumhuriyeti, Estonya ve Japonya yer aldı. Tasarıya, Cezayir, Azerbaycan, Ermenistan, Bolivya, Burkina Faso, Venezuela, Kazakistan, Çin, Kuzey Kore, Küba, Kırgızistan, Laos, Mali, Nikaragua, Pakistan, Güney Kore, Sırbistan, Suriye, Sudan, Tacikistan, Togo, Uganda, Özbekistan, Etiyopya, Güney Afrika ve diğer ülkeler destek verdi. "Neo-nazizimle mücadele" tasarısı nedir?Rusya tarafından sunulan bu tasarı, 2005 yılından beri kabul görüyor ve 74 maddeden oluşuyor.İçeriğinde, nazizmin yüceltilmesi ve propagandasıyla ile ilgili olayların kararlılıkla kınanması, tarihsel gerçeğin korunması için verilen çabaların takdir edilmesi, insanlık suçlarının inkarını önleyici tedbirlerin alınması, İkinci Dünya Savaşı'nın tarihinin ve sonuçlarının revize edilmesinin önlenmesine yönelik tedbirlerin alınması gibi hükümler içeriyor. Tasarı ayrıca, eğitim sürecinde ırkçılığı, ayrımcılığı, nefret ve etnik köken, milliyet, din veya inançlar temelinde şiddeti teşvik eden eğitim materyalleri ve söylemlerin kullanılmasını da şiddetle kınıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241029/rus-vekil-uluslararasi-neo-nazizme-karsi-mucadele-devam-ediyor-1089770741.html
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rusya, bmgk, birleşmiş milletler güvenlik konseyi (bmgk), neo-nazi, mücadele, tasarı, karar tasarısı
rusya, bmgk, birleşmiş milletler güvenlik konseyi (bmgk), neo-nazi, mücadele, tasarı, karar tasarısı
BMGK komitesi, Rusya tarafından sunulan 'neo-nazizmle mücadele' karar tasarısını kabul etti
BMGK Üçüncü Komitesi, Rusya tarafından sunulan neo-nazizmle mücadele karar tasarısını 116 ülkenin desteğiyle kabul etti.
Birleşmiş Milletler Genel Kurulu (BMGK) 3. Komitesi, Rusya tarafından sunulan "Nazizmin ve neo-nazizmin yüceltilmesi, modern ırkçılık, ırksal ayrımcılık, yabancı düşmanlığı ve bunlarla ilgili hoşgörüsüzlük biçimlerinin tırmanışını teşvik eden diğer uygulamalarla mücadele" başlıklı karar tasarısını oyladı. Tasarı, 54 'hayır' oyu alırken 11 ülke 'çekimser' oy kullandı. 116 ülke tarafından ise 'evet' oyu kullanıldı.
Tasarıya karşı oy veren ülkeler arasında, Avustralya, Avusturya, Bulgaristan, Macaristan, Almanya, Yunanistan, Gürcistan, İtalya, Kanada, Litvanya, ABD, Polonya, Ukrayna, Fransa, Finlandiya, Çek Cumhuriyeti, Estonya ve Japonya yer aldı.
Tasarıya, Cezayir, Azerbaycan, Ermenistan, Bolivya, Burkina Faso, Venezuela, Kazakistan, Çin, Kuzey Kore, Küba, Kırgızistan, Laos, Mali, Nikaragua, Pakistan, Güney Kore, Sırbistan, Suriye, Sudan, Tacikistan, Togo, Uganda, Özbekistan, Etiyopya, Güney Afrika ve diğer ülkeler destek verdi.
"Neo-nazizimle mücadele" tasarısı nedir?
Rusya tarafından sunulan bu tasarı, 2005 yılından beri kabul görüyor ve 74 maddeden oluşuyor.
İçeriğinde, nazizmin yüceltilmesi ve propagandasıyla ile ilgili olayların kararlılıkla kınanması, tarihsel gerçeğin korunması için verilen çabaların takdir edilmesi, insanlık suçlarının inkarını önleyici tedbirlerin alınması, İkinci Dünya Savaşı'nın tarihinin ve sonuçlarının revize edilmesinin önlenmesine yönelik tedbirlerin alınması gibi hükümler içeriyor.
Tasarı ayrıca, eğitim sürecinde ırkçılığı, ayrımcılığı, nefret ve etnik köken, milliyet, din veya inançlar temelinde şiddeti teşvik eden eğitim materyalleri ve söylemlerin kullanılmasını da şiddetle kınıyor.