https://anlatilaninotesi.com.tr/20241112/rusya-bm-daimi-temsilci-yardimcisi-neo-nazizmle-mucadele-tasarisina-eklenmek-istenen-degisiklik-bir-1090282845.html
Rusya BM Daimi Temsilci Yardımcısı: Neo-nazizmle mücadele tasarısına eklenmek istenen değişiklik bir hile ve provakasyon
Rusya BM Daimi Temsilci Yardımcısı: Neo-nazizmle mücadele tasarısına eklenmek istenen değişiklik bir hile ve provakasyon
Sputnik Türkiye
Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Yardımcısı Mariya Zabolotskaya, 116 ülkenin 'evet' oyunu alan 'neo-nazizmle mücadele' başlıklı karar tasarısına Batılı ülkeler... 12.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-12T05:53+0300
2024-11-12T05:53+0300
2024-11-12T05:53+0300
dünya
rusya
birleşmiş milletler (bm)
bm güvenlik konseyi
bm genel kurulu
karar tasarısı
değişiklik teklifi
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Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Yardımcısı Mariya Zabolotskaya, Tusya tarafından BM Genel Kurulu'nun Üçüncü Komitesine sunularak 116 ülkenin 'evet' oyunu alarak kabul edilen karar tasarısına Batılı ülkeler tarafından eklenmek istenen değişiklik hakkında açıklamalarda bulundu. Zabolotskaya, Batılı ülkelerin, 'neo-nazizmle mücadele' başlıklı karar tasarısına ekledikleri değişiklikle açık bir hile ve provakasyon amacı taşıdıklarını belirterek, değişikliğin Rusya'nın Ukrayna'daki özel operasyonunu yürütme gerekliliğini neo-Nazizmle mücadele olarak savunduğu iddialarını içerdiğini aktardı.Batılı ülkeler tarafından BM Genel Kurulu'nun üçüncü komitesine sunulan değişiklik için 66 ülkenin 'evet', 43 ülkenin 'hayır' ve 51 ülkenin 'çekimser oy kullandığını belirten Zabolotskaya, “Avrupa Birliği, Nazizmin yüceltilmesine karşı mücadelenin muhalefet kalesi haline geliyor. Diğer ülkeler de dünya genelinde, belirgin bir şekilde karar tasarısı lehinde ve değişikliğe karşı oy kullanıyor. Değişikliğin önümüzdeki yılın sonunda başarısız olma ihtimali yüksek” dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241112/rusya-disisleri-bakanligindan-nazizm-karar-tasarisina-karsi-yapilan-oylama-hakkinda-aciklama-1090282696.html
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rusya, birleşmiş milletler (bm), bm güvenlik konseyi, bm genel kurulu, karar tasarısı, değişiklik teklifi
rusya, birleşmiş milletler (bm), bm güvenlik konseyi, bm genel kurulu, karar tasarısı, değişiklik teklifi
Rusya BM Daimi Temsilci Yardımcısı: Neo-nazizmle mücadele tasarısına eklenmek istenen değişiklik bir hile ve provakasyon
Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Yardımcısı Mariya Zabolotskaya, 116 ülkenin 'evet' oyunu alan 'neo-nazizmle mücadele' başlıklı karar tasarısına Batılı ülkeler tarafından eklenmek istenen değişikliğin açık bir hile ve provakasyon olduğunu ifade etti.
Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Yardımcısı Mariya Zabolotskaya, Tusya tarafından BM Genel Kurulu'nun Üçüncü Komitesine sunularak 116 ülkenin 'evet' oyunu alarak kabul edilen karar tasarısına Batılı ülkeler tarafından eklenmek istenen değişiklik hakkında açıklamalarda bulundu.
Zabolotskaya, Batılı ülkelerin, 'neo-nazizmle mücadele' başlıklı karar tasarısına ekledikleri değişiklikle açık bir hile ve provakasyon amacı taşıdıklarını belirterek, değişikliğin Rusya'nın Ukrayna'daki özel operasyonunu yürütme gerekliliğini neo-Nazizmle mücadele olarak savunduğu iddialarını içerdiğini aktardı.
Batılı ülkeler tarafından BM Genel Kurulu'nun üçüncü komitesine sunulan değişiklik için 66 ülkenin 'evet', 43 ülkenin 'hayır' ve 51 ülkenin 'çekimser oy kullandığını belirten Zabolotskaya, “Avrupa Birliği, Nazizmin yüceltilmesine karşı mücadelenin muhalefet kalesi haline geliyor. Diğer ülkeler de dünya genelinde, belirgin bir şekilde karar tasarısı lehinde ve değişikliğe karşı oy kullanıyor. Değişikliğin önümüzdeki yılın sonunda başarısız olma ihtimali yüksek” dedi.