https://anlatilaninotesi.com.tr/20241112/rusya-bm-daimi-temsilci-yardimcisi-neo-nazizmle-mucadele-tasarisina-eklenmek-istenen-degisiklik-bir-1090282845.html

Rusya BM Daimi Temsilci Yardımcısı: Neo-nazizmle mücadele tasarısına eklenmek istenen değişiklik bir hile ve provakasyon

Rusya BM Daimi Temsilci Yardımcısı: Neo-nazizmle mücadele tasarısına eklenmek istenen değişiklik bir hile ve provakasyon

Sputnik Türkiye

Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Yardımcısı Mariya Zabolotskaya, 116 ülkenin 'evet' oyunu alan 'neo-nazizmle mücadele' başlıklı karar tasarısına Batılı ülkeler... 12.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-12T05:53+0300

2024-11-12T05:53+0300

2024-11-12T05:53+0300

dünya

rusya

birleşmiş milletler (bm)

bm güvenlik konseyi

bm genel kurulu

karar tasarısı

değişiklik teklifi

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Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Yardımcısı Mariya Zabolotskaya, Tusya tarafından BM Genel Kurulu'nun Üçüncü Komitesine sunularak 116 ülkenin 'evet' oyunu alarak kabul edilen karar tasarısına Batılı ülkeler tarafından eklenmek istenen değişiklik hakkında açıklamalarda bulundu. Zabolotskaya, Batılı ülkelerin, 'neo-nazizmle mücadele' başlıklı karar tasarısına ekledikleri değişiklikle açık bir hile ve provakasyon amacı taşıdıklarını belirterek, değişikliğin Rusya'nın Ukrayna'daki özel operasyonunu yürütme gerekliliğini neo-Nazizmle mücadele olarak savunduğu iddialarını içerdiğini aktardı.Batılı ülkeler tarafından BM Genel Kurulu'nun üçüncü komitesine sunulan değişiklik için 66 ülkenin 'evet', 43 ülkenin 'hayır' ve 51 ülkenin 'çekimser oy kullandığını belirten Zabolotskaya, “Avrupa Birliği, Nazizmin yüceltilmesine karşı mücadelenin muhalefet kalesi haline geliyor. Diğer ülkeler de dünya genelinde, belirgin bir şekilde karar tasarısı lehinde ve değişikliğe karşı oy kullanıyor. Değişikliğin önümüzdeki yılın sonunda başarısız olma ihtimali yüksek” dedi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241112/rusya-disisleri-bakanligindan-nazizm-karar-tasarisina-karsi-yapilan-oylama-hakkinda-aciklama-1090282696.html

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rusya, birleşmiş milletler (bm), bm güvenlik konseyi, bm genel kurulu, karar tasarısı, değişiklik teklifi