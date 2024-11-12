https://anlatilaninotesi.com.tr/20241112/rusya-bati-kievin-suclarini-gormemis-gibi-davraniyor-1090319793.html

Rusya: Batı, Kiev'in suçlarını görmemiş gibi davranıyor

Rusya: Batı, Kiev'in suçlarını görmemiş gibi davranıyor

Sputnik Türkiye

Rusya'nın BM Daimi Temsilci Yardımcısı Dmitriy Polyanskiy, Batı'nın, Kiev'in işlediği suçlara dair sundukları kanıtları dikkate almadığını ifade ederek hiç bir... 12.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-12T23:26+0300

2024-11-12T23:26+0300

2024-11-12T23:26+0300

ukrayna krizi

rusya

birleşmiş milletler (bm)

bm güvenlik konseyi

dmitriy polyanskiy

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Rusya'nın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilci Yardımcısı Dmitriy Polyanskiy, 25 Ekim'de BM Güvenlik Konseyi'nde, Kiev rejiminin Rus bölgelerinde ve özellikle de Kursk Bölgesinde sivillere karşı işlediği suçlar konusunda düzenlenen gayri resmi toplantıda açıklamalarda bulundu.Polyanskiy toplantıda gerçekleştirdiği açıklamasında, Batı'nın, Kiev'in işlediği suçlara dair sundukları kanıtları dikkate almadığını ifade etti. Ayrıca Polyanskiy, “Tepkiler oldukça şaşırtıcıydı, Batılı meslektaşlarımız elbette böyle bir durumda genellikle yaptıkları gibi hiçbir şey duymamış ya da görmemiş gibi davrandılar. Gerçek şu ki, sunduğumuz bu gerçeklerle, görgü tanıklarının ifadeleriyle ilgili tartışmak çok zordu. Gelişmekte olan ülkelerden gelen delegeler buna dikkat çekti” ifadelerinde bulundu.Açıklamalarının devamında Polyanskiy, Batılıların şu anda hiçbir şey duymamaya ve görmemeye karar vermiş bir grup komplocu gibi göründüğünü ifade ederek, sadece inatla 'Ukrayna'nın iyi olduğu, her şeyi doğru yaptığı ve Rusya'nın agresif olduğu' söylemini ısrarla desteklediğini belirtti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241112/ukrayna-ordusu-kursktaki-sivilleri-canli-kalkan-olarak-kullaniyor-1090290656.html

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rusya, birleşmiş milletler (bm), bm güvenlik konseyi, dmitriy polyanskiy