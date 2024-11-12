https://anlatilaninotesi.com.tr/20241112/rusya-bati-kievin-suclarini-gormemis-gibi-davraniyor-1090319793.html
Rusya: Batı, Kiev'in suçlarını görmemiş gibi davranıyor
Rusya: Batı, Kiev'in suçlarını görmemiş gibi davranıyor
Sputnik Türkiye
Rusya'nın BM Daimi Temsilci Yardımcısı Dmitriy Polyanskiy, Batı'nın, Kiev'in işlediği suçlara dair sundukları kanıtları dikkate almadığını ifade ederek hiç bir... 12.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-12T23:26+0300
2024-11-12T23:26+0300
2024-11-12T23:26+0300
ukrayna krizi
rusya
birleşmiş milletler (bm)
bm güvenlik konseyi
dmitriy polyanskiy
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Rusya'nın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilci Yardımcısı Dmitriy Polyanskiy, 25 Ekim'de BM Güvenlik Konseyi'nde, Kiev rejiminin Rus bölgelerinde ve özellikle de Kursk Bölgesinde sivillere karşı işlediği suçlar konusunda düzenlenen gayri resmi toplantıda açıklamalarda bulundu.Polyanskiy toplantıda gerçekleştirdiği açıklamasında, Batı'nın, Kiev'in işlediği suçlara dair sundukları kanıtları dikkate almadığını ifade etti. Ayrıca Polyanskiy, “Tepkiler oldukça şaşırtıcıydı, Batılı meslektaşlarımız elbette böyle bir durumda genellikle yaptıkları gibi hiçbir şey duymamış ya da görmemiş gibi davrandılar. Gerçek şu ki, sunduğumuz bu gerçeklerle, görgü tanıklarının ifadeleriyle ilgili tartışmak çok zordu. Gelişmekte olan ülkelerden gelen delegeler buna dikkat çekti” ifadelerinde bulundu.Açıklamalarının devamında Polyanskiy, Batılıların şu anda hiçbir şey duymamaya ve görmemeye karar vermiş bir grup komplocu gibi göründüğünü ifade ederek, sadece inatla 'Ukrayna'nın iyi olduğu, her şeyi doğru yaptığı ve Rusya'nın agresif olduğu' söylemini ısrarla desteklediğini belirtti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241112/ukrayna-ordusu-kursktaki-sivilleri-canli-kalkan-olarak-kullaniyor-1090290656.html
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rusya, birleşmiş milletler (bm), bm güvenlik konseyi, dmitriy polyanskiy
rusya, birleşmiş milletler (bm), bm güvenlik konseyi, dmitriy polyanskiy
Rusya: Batı, Kiev'in suçlarını görmemiş gibi davranıyor
Rusya'nın BM Daimi Temsilci Yardımcısı Dmitriy Polyanskiy, Batı'nın, Kiev'in işlediği suçlara dair sundukları kanıtları dikkate almadığını ifade ederek hiç bir şey duymamaya ve görmemeye karar vermiş bir grup komplocu gibi göründüklerini söyledi.
Rusya'nın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilci Yardımcısı Dmitriy Polyanskiy, 25 Ekim'de BM Güvenlik Konseyi'nde, Kiev rejiminin Rus bölgelerinde ve özellikle de Kursk Bölgesinde sivillere karşı işlediği suçlar konusunda düzenlenen gayri resmi toplantıda açıklamalarda bulundu.
Polyanskiy toplantıda gerçekleştirdiği açıklamasında, Batı'nın, Kiev'in işlediği suçlara dair sundukları kanıtları dikkate almadığını ifade etti. Ayrıca Polyanskiy, “Tepkiler oldukça şaşırtıcıydı, Batılı meslektaşlarımız elbette böyle bir durumda genellikle yaptıkları gibi hiçbir şey duymamış ya da görmemiş gibi davrandılar. Gerçek şu ki, sunduğumuz bu gerçeklerle, görgü tanıklarının ifadeleriyle ilgili tartışmak çok zordu. Gelişmekte olan ülkelerden gelen delegeler buna dikkat çekti” ifadelerinde bulundu.
Açıklamalarının devamında Polyanskiy, Batılıların şu anda hiçbir şey duymamaya ve görmemeye karar vermiş bir grup komplocu gibi göründüğünü ifade ederek, sadece inatla 'Ukrayna'nın iyi olduğu, her şeyi doğru yaptığı ve Rusya'nın agresif olduğu' söylemini ısrarla desteklediğini belirtti.