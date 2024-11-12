Putin'in Özel Temsilcisi Lavrentyev: Türkiye'nin Suriye'de yeni askeri harekat düzenlemesi kabul edilemez
© Sputnik / Нина ЗотинаRusya Suriye Özel Temsilcisi Aleksandr Lavrentyev
© Sputnik / Нина Зотина
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Türkiye'nin Suriye'de yeni askeri harekat düzenlemesini kabul edilemez bulduklarını söyleyen Lavrentyev,
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Suriye Özel Temsilcisi Aleksandr Lavrentyev, Türkiye'nin Suriye'de yeni askeri harekat gerçekleştirmesinin kabul edilemez olduğunu ifade etti.
Kazakistan'ın başkentinde yapılan Astana formatındaki 22. Suriye toplantısının ardından Sputnik'e demeç veren Rus diplomat, Türkiye'nin Suriye'de yeni askeri harekat düzenleme ihtimaline Rusya'da nasıl bakıldığına dair açıklamasında "Biz bunu kabul etmiyoruz, bunu defaatle belirttik. Her şeye rağmen Türk tarafının bu adımlardan kaçınacağını umuyoruz, zira harekatın Suriye'de olumsuz sonuçları olabilir" diye konuştu.
Türkiye'nin harekatının duruma çözüm olmayacağını, sadece sorunu derinleştireceğini kaydeden Lavrentyev, "Lübnan-İsrail sınırında ve Gazze Şeridi'nde çözüm bulunmamış kriz koşullarında, olası harekatın istikrarsızlaştırıcı etkisi olacak. Suriye'de İdlib gerilimi azaltma bölgesinde faaliyet yürüten Hayat Tahrir eş-Şam gibi yapılar bundan istifade edebilir" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Anıtkabir'de 10 Kasım Atatürk’ü anma töreninde yaptığı konuşmada, "İnşallah önümüzdeki dönemde sınırlarımız boyunca oluşturduğumuz güvenli bölgenin eksik kalan halkalarını da tamamlayacağız" diyerek Türkiye’nin Suriye’ye yönelik yeni bir sınır ötesi operasyon yapacağı sinyalini vermişti.
Kazakistan'ın başkentinde yapılan Astana formatındaki 22. Suriye toplantısının ardından Sputnik'e demeç veren Rus diplomat, Türkiye'nin Suriye'de yeni askeri harekat düzenleme ihtimaline Rusya'da nasıl bakıldığına dair açıklamasında "Biz bunu kabul etmiyoruz, bunu defaatle belirttik. Her şeye rağmen Türk tarafının bu adımlardan kaçınacağını umuyoruz, zira harekatın Suriye'de olumsuz sonuçları olabilir" diye konuştu.
Türkiye'nin harekatının duruma çözüm olmayacağını, sadece sorunu derinleştireceğini kaydeden Lavrentyev, "Lübnan-İsrail sınırında ve Gazze Şeridi'nde çözüm bulunmamış kriz koşullarında, olası harekatın istikrarsızlaştırıcı etkisi olacak. Suriye'de İdlib gerilimi azaltma bölgesinde faaliyet yürüten Hayat Tahrir eş-Şam gibi yapılar bundan istifade edebilir" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Anıtkabir'de 10 Kasım Atatürk’ü anma töreninde yaptığı konuşmada, "İnşallah önümüzdeki dönemde sınırlarımız boyunca oluşturduğumuz güvenli bölgenin eksik kalan halkalarını da tamamlayacağız" diyerek Türkiye’nin Suriye’ye yönelik yeni bir sınır ötesi operasyon yapacağı sinyalini vermişti.
'Trump'la Suriye görüşmelerine yeni başlamaya hazırız'
Putin'in Özel Temsilcisi, Moskova'nın ABD'de başlayacak Donald Trup döneminde Washington'la Suriye'ye ilişkin temasları yeniden başlatmaya hazır olduğunu söyledi.
Lavrentyev, Rusya'nın yeni ABD yönetimiyle Suriye meselesini ele alıp almayacağının sorulması üzerine, "Eğer teklifler gelirse, Rus tarafı açık. ABD'lilerle temasları sürdürmeye hazırız. Diğer mesele, teklif olup olmayacağı" yanıtını verdi.
Washington'dan teklif gelmesi halinde Moskova'nın bunu değerlendireceğini kaydeden Lavrentyev, yanıtın büyük ihtimalle olumlu olacağını belirtti.
Rus diplomat, karşılıklı kabul edilebilir çözümlere ancak müzakereler yoluyla ulaşılabileceğini söyleyerek "Bunun gerçekleşeceğini umuyoruz" ifadelerini kullandı.
Lavrentyev, Rusya'nın yeni ABD yönetimiyle Suriye meselesini ele alıp almayacağının sorulması üzerine, "Eğer teklifler gelirse, Rus tarafı açık. ABD'lilerle temasları sürdürmeye hazırız. Diğer mesele, teklif olup olmayacağı" yanıtını verdi.
Washington'dan teklif gelmesi halinde Moskova'nın bunu değerlendireceğini kaydeden Lavrentyev, yanıtın büyük ihtimalle olumlu olacağını belirtti.
Rus diplomat, karşılıklı kabul edilebilir çözümlere ancak müzakereler yoluyla ulaşılabileceğini söyleyerek "Bunun gerçekleşeceğini umuyoruz" ifadelerini kullandı.